Zvyšování kondice chce čas i peníze

Teplé počasí samo nabízí řadu možností, jak zlepšit fyzičku a ušetřit - místo krytých bazénů se dá plavat v přírodních nádržích nebo řekách. Běhání, pravidelné procházky, pádlování, plavání v řece nebo míčové sporty s přáteli na zahradě nestojí ani korunu.

N a videokazetu se cvičením stačí tři sta

Nejlevnější variantou pro toho, kdo se rozhodne vylepšit si postavu cvičením, jsou nahrané videokazety. Ty stojí kolem 300 korun, zájemce si může vybrat pohyb s mistryní světa Olgou Šípkovou či jinými světovými celebritami, jako je Jane Fondová nebo Cindy Crawfordová. Také zahraniční televizní kanály občas vysílají programy zaměřené právě na formování postavy.

Větším vydáním je nákup kola, rotopedu či posilovacího zařízení. Rotoped stojí nejméně 4000 korun, jízdní kolo se dá pořídit v akční slevě už za tři tisícovky - v obou případech však jde o jednorázovou investici, takže pokud to člověk myslí se sportováním vážně, určitě se vyplatí.

Zázraky se však nedají čekat na počkání, postava se začne formovat až po několika týdnech pravidelného sportování. „Jakákoli sportovní aktivita je dobrá, já sám doporučuji, aby lidé dělali různé druhy sportu, aby cvičení bylo pestré,“ říká Vladimír Valouch z Fitness clubu Olgy Šípkové. Podle dalších odborníků například stačí dvakrát týdně aerobik doplněný posilovnou.

Ceny ve sportovních centrech jsou různé, stoupají ve městech, připlácí se i podle toho, kdo fitness centrum vlastní - například známá cvičitelka aerobiku Olga Šípková si za hodinu účtuje 85 korun, průměr přitom činí přibližně o 20 korun méně. Vesměs platí, že hodina aerobiku stojí od 30 do 90 korun, jeden vstup do posilovny pak od 40 do 120 korun. Ušetřit se dá zakoupením permanentek, slevy až 50 procent mohou využít studenti.

V posilovně zpočátku raději s trenérem

Kdo začíná a na stroje v posilovně usedá poprvé, měl by si zaplatit osobního trenéra. „Pokud se člověk rozhodne, že chce redukovat svou váhu, měl by si nechat ušít program na tělo nebo alespoň absolvovat pár hodin s odborníkem,“ radí instruktorka aerobiku Hana Šulcová. „Neučiní-li tak, může přecenit své síly a způsobit si vážné zdravotní problémy,“ dodává. Kolik hodin s trenérem absolvovat? „Doporučuji kolem pěti návštěv, během kterých se naučí, jak správně cvičit, jaké pohyby si hlídat, na co si dávat pozor,“ říká Valouch.

Osobní trenér vypracuje program na základě schopností a fyzické kondice. Vybere cviky podle přání klienta: budou jiné, když chce shodit pár kilogramů, posílit svaly v určité oblasti nebo pracovat na zvýšení kondice, třeba po operaci. Poradí i s životosprávou a rehabilitací.

Sestavení tréninkového plánu stojí obvykle od 400 korun. Tolik požadují například v pražském Fitness centru Arnika, ve Fitness clubu Olgy Šípkové se platí 490 korun, pětistovka se zaplatí v Olympia Wellness Všenory, i v Imperium Fitness v Praze. V některých centrech lze využít služeb trenéra bez předchozího sestavení plánu. Hodina cvičení, kdy na zájemce odborník celou dobu dohlíží, stojí většinou ve velkých městech kolem 200 až 300 korun, v menších vyjde obvykle levněji.

Individuální trenér není nutný u aerobiku - základní kroky se naučí každý na hodinách pro začátečníky. Stejné to je i u spinningu, což je jízda na upoutaných kolech, kdy se jednoduché instrukce všichni dozvědí krátce před zahájením lekce. Cvičitel navíc „mučení těl“ celou dobu řídí.

Koho nebaví hopsání či posilování, může se pustit do tenisu nebo nebo squashe. Nedostatky ve vybavení či neznalost pravidel nejsou překážkou - sportovní náčiní si lze půjčit, mezery odstraní trenér. Cena za hodinu s trenérem záleží opět na lokalitě: služeb odborníka lze využít už od 50 korun, ale i za tři stovky za hodinu a navíc je potřeba zaplatit minimálně stokorunu za pronájem kurtu.



T rápit tělo lze i na speciálních týdenních pobytech

Ti, kteří se nepřinutí k pravidelnému cvičení, mohou odcestovat na různé týdenní nebo víkendové sportovní pobyty, ať už v Česku nebo v zahraničí. V ceně bývá zahrnuta strava, doprava, ubytování a samozřejmě cvičení, posilování, relaxace. Podobně se dá na týdenních kempech věnovat tenisu nebo sportovní všehochuti, která zahrnuje cvičení, míčové hry i vodní sporty. Týdenní pobyt v tuzemsku stojí kolem 3500 korun, mimo republiku od 8000 korun.

Po fyzické zátěži se hodí regenerace. „Masáž po fyzické zátěži tělu prospěje. Frekvence návštěv záleží na tom, jak moc dotyčný sportuje. Platí úměra: čím více, tím jsou vhodnější časté masáže,“ upozorňuje masér Jiří Kuntoš z pražského Squash Sport. Za masáž celého těla zaplatí zájemce 250 korun, ale i více než čtyři stovky, dílčí masáže vyjdou levněji.

