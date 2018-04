Zvyšování kvalifikace zaměstnance

H. Radková, Jeseník



Možnost obrany vůči požadavkům zaměstnance jednoznačně máte. Především zaměstnavatel nemůže bez vašeho souhlasu provést srážku z vaší mzdy. Oporu máte v paragrafu 121 odstavec 1. zákoníku práce. Podle něho lze srážky ze mzdy provádět pouze s písemným souhlasem zaměstnance s výjimkou těch srážek, které jsou uvedeny v odstavci 2. To znamená, že by se se svým požadavkem na provedení srážky musel obrátit na příslušný soud. A teprve potom na základě rozhodnutí tohoto soudu by mohl srážku provést. A tím se dostáváme k jádru věci, totiž také k povinnostem zaměstnavatele.



Podle paragrafu 35 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen: * přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,

* platit mu mzdu za vykonanou práci,

* vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů.

Povinnost vytvářet zaměstnanci podmínky pro plnění pracovních úkolů však ve vámi uvedeném případě zaměstnavatel neplnil. Podle paragrafu 141a) zákoníku práce je zaměstnanec povinen prohlubovat si soustavně svou kvalifikaci k výkonu práce sjednané ve smlouvě. Pro prohlubování kvalifikace tedy musí zaměstnavatel vytvořit pro zaměstnance podmínky tím, že mu zakoupí nebo umožní zakoupit potřebné příručky a dokumenty a že ho vyšle na odborné školení. Veškeré tyto náležitosti jdou na vrub nákladů vašeho zaměstnavatele. Ten tedy nemůže přenášet náklady na potřebnou dokumentaci nebo školení na zaměstnance. Protože váš zaměstnavatel tyto povinnosti neplnil, nemůže po vás žádat, abyste uhradila celou škodu nebo její převážnou část, vzniklou nesprávným zúčtováním mezd, k němuž došlo neznalostí změn v příslušných předpisech.