Na jakou finanční pomoc máte nárok, když se dostanete do hmotné nouze

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. O těchto dávkách pomoci rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

Pro vyplacení dávek v hmotné nouzi však musíte splnit dvě podmínky:

Máte opravdu málo peněz, nemáte majetek, který byste mohli prodat, ani třeba pohledávky, které byste mohli vymáhat.

Opravdu se snažíte nějaké peníze vydělat a svou tíživou situaci řešit.

Pokud tedy nejste zaměstnaní, nepodnikáte a nejste ani v evidenci úřadu práce, dávky vám nenáleží. Ale i když na úřadu práce vedeni jste a bezdůvodně odmítnete zaměstnání, které vám nabídnou, budete mít rovněž smůlu.

1. Příspěvek na živobytí

Jestli na něj máte nárok, záleží na vašich poměrech a také trochu na úřednících, protože částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností.

Pokud se tedy snažíte najít práci, ale nedaří se vám to a po odpočtu nákladů na bydlení vám nezbývá více, než je životní minimum, můžete se pokusit o peníze požádat.

Náklady na bydlení musí být odůvodněné. Není možné, abyste zaplatili splátku hypotéky a pak šli žádat o peníze na jídlo.

Co doložit:

Doklady o výši měsíčních příjmů za poslední tři ukončené měsíce (ne za kalendářní čtvrtletí).

Potvrzení o zdravotním stavu. Pokud máte vážné zdravotní problémy, musíte dodržovat dietu a podobně.

Prohlášení o sociálních a majetkových poměrech, případně rozhodnutí o výživném.

2. Doplatek na bydlení

Pokud vám vlastní příjmy spolu s příspěvkem na bydlení nestačí na to, aby vám a vaší rodině zůstala částka na živobytí (to je ta, co se stanovuje individuálně, takže ji nejde uvést konkrétně), můžete požádat o doplatek na bydlení.

Výplata doplatku je časově omezena na 84 měsíců během posledních 10 kalendářních let (tzn. nejvýš sedm let z deseti). Toto časové omezení neplatí pro domácnosti lidí nad 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně upravených bytech.

Co doložit:

Doklady o výši příjmů za poslední tři ukončené měsíce (ne za kalendářní čtvrtletí).

Potvrzení o zdravotním stavu, pokud máte vážné zdravotní problémy.

3. Mimořádná okamžitá pomoc

Jste bez prostředků a peníze potřebujete hned. Můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Kdy?

Je ohroženo zdraví:

Pro lidi, kteří neplní podmínky pro opakované dávky, ale kvůli nedostatku peněz jim hrozí vážná újma na zdraví.

Limit: Nejvýš 2 200 Kč (u dítěte živ. minimum 1 740 až 2 450 Kč). Pohroma – povodeň, požár, ekologická havárie:

Posuzuje se, zda jste schopni situaci zvládnout. Když vám shoří dům, ale vy vlastníte ještě tři další, nárok na dávku nemáte.

Limit: maximálně 15násobek životního minima jednotlivce (až 51 150 Kč). Jste bez peněz a bez majetku:

Peníze na zaplacení správních poplatků na nové doklady, které potřebujete, aby vás přijali do práce, v případě nezbytné potřeby nocleh.

Limit: jen tolik, kolik aktuálně potřebujete, takže třeba stokorunu. Potřebujete něco koupit:

Jste v nouzi a potřebujete pořídit nebo opravit předmět dlouhodobé potřeby, například sporák, pračku, ledničku.

Limit: maximálně desetinásobek životního minima za rok (až 34 100 Kč). Škola a vzdělání dětí:

Třeba na seznamovací kurz, který je sice trochu nadstandard, ale jedou tam všichni ze třídy a vaše dítě by neúčastí bylo vyloučené z kolektivu.

Limit: až desetinásobek životního minima Sociální vyloučení:

Pro ty, kdo se vracejí z výkonu trestu, z léčebny nebo třeba z dětského domova.

Limit: 1 000 Kč, ročně až 13 640 Kč.

Co doložit: Dávka je hodně specifická, doklady se určují podle situace.

Další podrobnosti najdete na Integrovaném portálu MPSV zde.