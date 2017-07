Pokuty na evropských silnicích. Kolik vám hrozí za dopravní přestupky

Dopravně jednotná Evropa je motoristův sen. Zatím to však funguje tak, že když cestuje Čech třeba do Chorvatska, měl by znát předpisy slovenské, rakouské, chorvatské a případně maďarské - podle toho, kudy pojede. Různé povolené rychlosti, různé povinné výbavy, různá možnost dát si k obědu pivo a pak usednout za volant. Například v zemích, kde je jiná než nulová tolerance k alkoholu v krvi, bývají přísnější limity pro řidiče profesionály a pro řidiče méně zkušené - do dvou či tří let po získání řidičáku.

V Chorvatsku se nevyplatí dohadovat se s místními policisty, když totiž seznají, že jedete unavení, mohou vám zakázat řízení až na osm dní. Vysoká pokuta hrozí v Rakousku za špatný stav vozu (až 5 000 eur = 132 750 Kč), nepotěší ani sankce za špatné parkování ve Španělsku (200 eur = 5 310 Kč) či za telefonování za volantem v Itálii (230 eur = 6 106 Kč).



V některých evropských zemích si v autě beztrestně nezapálíte. Tedy pokud s vámi jedou děti či těhotné ženy. Pokutovat vás za to mohou v Řecku, Itálii, Velké Británii, ve Skotsku a na Kypru.

Přehledně Podívejte se, jaké pokuty hrozí

Kolik minimálně hrozí za nedodržení dopravních předpisů v zahraničí

Mnoho řidičů má zafixováno, že když jedou rychleji o deset kilometrů v hodině, jsou v mezích jakési tolerance. V Česku by to možná prošlo, ale třeba v Rakousku si vás klidně podají, když jedete rychleji o dva či tři kilometry za hodinu.

Podle průzkumu Volkswagen Financial Service více než tři čtvrtiny Čechů preferují cestu na dovolenou autem. Celkem 41 procent se obává pokuty, ale paradoxně místní pravidla silničního provozu nezjišťuje také 41 procent řidičů. Přitom to není těžké - podrobné údaje ze 42 zemí naleznete například na webových stránkách UAMK zde.



Každopádně byste měli kromě povinné výbavy zkontrolovat platnost lékárničky a raději přibalit hasicí přístroj a pro každého z posádky reflexní vestu - nejen že je to třeba v Bulharsku či Rumunsku povinné, ale hlavně je to bezpečné.

Chybili jste Doženou vás

Vzhledem k automatizované výměně údajů o silničních vozidlech nepočítejte s tím, že vám přestupek snadno projde. Stačí registrační značka a úřad země, kde jste porušili předpisy, si vás dohledá. Dopis s výzvou k zaplacení mohou čekat i ti, kdo si v cizině vůz vypůjčili - půjčovna totiž místním úřadům sdělí, kdo byl viníkem.

Když nezaplatíte, zahraniční úřad za vámi sice exekutora nepošle, ale až příště do země přijedete, můžete mít velký problém při celní či silniční kontrole. Budete muset zaplatit původní sankci i s poplatky, o které zatím nabobtnala. V krajním případě vám mohou zabavit auto či řidičský průkaz, dokud nedáte dluh do pořádku. Kdybyste se chtěli hádat, pamatujte, že budete potřebovat právníka, který ovládá místní právo, a že jeho honorář nejspíš pokutu vysoce převýší.

Zaplacením sankce to však nekončí, někde mají i bodové systémy. V každé zemi se body počítají zvlášť. Projeli jste třeba v Chorvatsku na červenou? To je přestupek za dva body. V Chorvatsku přijdete o řidičský průkaz po dosažení devíti bodů. Když tam jezdíte často, porušujete předpisy a jste přitom načapáni, ztratíte zde možnost řídit auto.