Komentář analytika: Bitcoin je hra pro dobrodruhy

Lidé mají tendenci podléhat optickým klamům. Jeden z posledních takových klamů, který vzbudil v mém okolí nebývalou popularitu, se jmenuje bitcoin. Není den, abych neodpovídal přinejmenším jednou na otázku, co si myslím o nejznámější digitální měně a jestli už jsem ji také nekoupil.

Ne, nekoupil jsem si bitcoin a ani jinou z dnes tolik milovaných digitálních měn. A světe div se, ani o takové transakci neuvažuji. Proč? Přestože se zdá, že o bitcoinu teď mluví každý, je zřejmé, že se rozhodně nejedná o investici pro každého!

Kdo se v tom má vyznat?

Na světě je více než třináct stovek různých digitálních měn obchodovaných na více než sedmi tisících tržišť. Nemožnost seriózního sledování tolika trhů a „měn“ je zcela evidentní. A to i pro investiční profesionály, kteří se zrovna neřídí články v našich i světových nejčtenějších novinách a chtějí o tom, co kupují, vědět trochu víc než jen to, že „je to dobré a má to skvělou budoucnost“.

Co je bitcoin Vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa.

Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem.

Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky. Zdroj: ČTK

Není to drahé?

Investice se od hazardu liší tím, že předpokládá existenci nějaké logické metody, pomáhající investorovi vybrat podhodnocenou akcii, komoditu, nebo dluhopis.

Firma, jejíž akcie se chystám koupit, vytváří nějaké hodnoty, má tržby, jsem schopen přečíst, jak hospodaří s penězi, jaké tvoří cash flow.

U kukuřice nebo ropy jsem schopen zkoumat nabídku a poptávku po surovině, kterou mohu vyčíst z pravidelných reportů seriózních organizací. Na kryptoměny včetně bitcoinu však žádnou takovou metodu aplikovat nelze a je obtížné se dohadovat o její skutečné hodnotě. Nelze tedy ani mluvit o investici. Řeč je o ryzím gamblingu a hře s vrtkavou důvěrou a sentimentem.

Kde je optický klam?

Podívejme se na to, co vzbuzuje takový zájem o bitcoin a další kryptoměny. Hlavním „prodejním argumentem“ je jeho historický cenový graf.

Historický cenový graf - vývoj ceny od července 2010 do prosince 2017

To je růst! A za tak krátkou dobu! Hodně peněz bez práce a rychle! To je to, po čem všichni touží. A je to bezpečné. Vidíte, jak to za tu dobu jenom roste? Kdepak zlato nebo extrémně drahé dluhopisy! Bitcoin je ta správná volba bezpečného přístavu v případě další krize!

Pohled na stejný graf, jen v kratším horizontu jednoho týdne ukazuje podstatu bitcoinového gamblingu. Žádná poklidná cesta se nekoná.

Cenový graf - vývoj ceny od 7. do 14. prosince 2017

Bitcoin a s ním i další digitální měny jsou mimořádně volatilní (kolísavé). To, že v průběhu dvou dnů ztratí na své hodnotě více než dvacet procent, nemusí být každému úplně po chuti. Obrázek bezpečné investice je okamžitě pryč. Je to jízda na pěkně prudké horské dráze. A ty ne všem vyhovují.

Chce to duši dobrodruha

Chce to hodně dobrodružnou náturu k tomu, aby se člověk rozhodl, že dlouhodobě vloží své peníze do něčeho, co existuje maximálně pár let, v případě některých kryptoměn i pár týdnů.

Václav Pech Jako vysokoškolský pedagog získal doktorát v oboru teorie řízení a krizového managementu.

Aktivně se jako investor nebo správce VIP portfolií věnuje investování a burzám.

Specializuje se na dividendové investice a komodity. Je investičním analytikem společnosti Broker Trust.

Dokážu si dobře představit, že uložím své peníze do akciového indexu, nebo do akcií konkrétní společnosti, která na trhu existuje již desítky, někdy stovky let. Ale koupit si kryptoměnu, o níž nikdo neví, kdo ji vytvořil, a existuje pět let? Svět prý patří odvážným. Uvidíme.

Základní pravidlo bezpečí

Pro kryptoměny platí snad více než kdekoli jinde v burzovním světě věta mého učitele Larryho Williamse: „Nechtěj vydělat velké peníze, když si nemůžeš dovolit o velké peníze přijít.“

Vložit do kryptoměny jen ty prostředky, které si mohu bez problému dovolit ztratit, je na této horské dráze základním pravidlem bezpečnosti. Snad proto mě docela vyděsilo, když jsem viděl na webu jednoho poskytovatele půjček inzerát, ve kterém žadatel oslovoval lidi, aby se mu složili na investici do bitcoinu.