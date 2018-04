Banky: dobrý výběr pomůže ušetřit

Kolik korun navíc vás bude stát půjčení 50 tisíc korun v bance? Při splatnosti tři roky zaplatíte nejméně v eBance, o šest tisíc korun více u Komerční banky. Pokud se rozhodnete půjčku splatit za jeden rok, zaplatíte méně, ale i zde je ve výsledku pětitisícový rozdíl mezi nejlevnější Volksbank a nejdražší Komerční bankou (viz tabulka).

V bankách vám nabídnou úvěr už od 20 tisíc korun, ale půjčit si můžete i 800 tisíc. Podle své schopnosti splácet si zvolíte výši měsíční splátky a za jak dlouho půjčku vyrovnáte. Při roční splatnosti budete platit měsíčně nejvíc, menší splátky vás čekají při splatnosti 60 měsíců, nejdelší doba splatnosti je sedm let. Jakou půjčku si tedy vybrat? Ideální je důkladně prozkoumat nabídky několika ústavů a nepodlehnout první reklamě. „Při žádosti o úvěr vždy klientům doporučujeme pečlivě si vše promyslet, aby se nestalo, že prchavou radost z vánočního dárku na úvěr vystřídá po Novém roce starost se splacením závazků,“ upozorňuje Pavla Paseková z eBanky.

Na co se ptát

Než podepíšete smlouvu, vyptejte se důkladně na všechny platby, které vás během splácení čekají. Malý úrok ještě nemusí znamenat, že zaplatíte celkem nejméně peněz. Důležité jsou také další poplatky. V první řadě by vás měl zajímat zřizovací jednorázový poplatek. Nejnižší má Poštovní spořitelna, 50 korun, nejvíce zaplatíte v Komerční bance, 950 korun. Některé banky například BAWAG Bank aVolksbank si za vyřízení úvěru žádný poplatek neúčtují, mají jej zahrnut ve splátkách. Další, i když na první pohled malou částkou, je poplatek za vedení úvěrového účtu. Platí se měsíčně a při splatnosti šest let výsledná suma pěkně naroste. U měsíční částky padesát korun dáte ve výsledku o 3600 korun navíc.

Dnes už vám sice většina bank půjčí i bez toho, že byste byli jejich klienty, ale u těch, které to vyžadují (například Živnostenská banka či ČSOB), počítejte i s další měsíční platbou za vedení běžného účtu. „Podstatnou informací je i doba splácení, ke kterému dni v daném měsíci je potřeba splátku uhradit a kam se obrátit v případě problémů,“ upozorňuje Tomáš Kofroň z Reiffeisenbank. Podle Kristýny Havligerové z České spořitelny je dobré, aby se klient informoval, za jakých podmínek může úvěr předčasně splatit. Seriózní banky tuto službu nabízejí bez poplatků.

Tabulka: Kolik zaplatíte celkem za 50 000 korun půjčených v bance – doba splatnosti 12/36 měsíců

Nezapomeňte na RPSN

Více než sama úroková sazba prozradí takzvaná roční procentní sazba nákladů (RPSN), uvádí se v procentech a zahrnuje v sobě všechny náklady spojené s půjčkou. Pokud RPSN u vašeho úvěru překračuje 15 procent, měli byste být ve střehu – pravděpodobně dosáhnete i na mnohem lepší podmínky. „Na internetových stránkách České obchodní inspekce si můžete ověřit, jestli poskytovatel neudělal při výpočtu RPSN chybu – nezapomeňte započítat i všechny související poplatky. Pokud ji udělal, pak vám Obchodní inspekce pomůže splácet dál úvěr téměř bezúročně,“ radí Martina Lambert z BAWAG Bank.

Komu banky půjčí

Většině bank stačí, že je vám 18 let, ale jsou i výjimky. Například Citibank nepůjčí lidem mladším 25 let a starším 65 let, ČSOB starším 64 let. Dalším požadavkem je trvalý pobyt v Česku, případně přechodný pobyt s dlouhodobým vízem. Aby se banky pojistily proti nesolventnosti klientů, musíte při žádosti o půjčku bance doložit také výši svých příjmů obvykle za poslední tři až čtyři měsíce ve formě výplatních pásek, výpisů z účtů, podnikatel v podobě daňového přiznání za poslední zdaňovací období. Pokud máte účet v bance, kde si chcete půjčit, jste tedy jejím klientem a chodí vám na běžný účet výplata, tato povinnost se vás netýká. Některým bankám stačí, že vám na účet chodí pravidelný příjem, a nezkoumají jeho výši, jiné si předem stanoví,

kolik musíte vydělávat. Například chcete-li si půjčit u BAWAG Bank, musíte mít čistý měsíční příjem 10 000 korun, jako osoba samostatně výdělečně činná minimálně 15 000 korun. Zaměstnanec navíc nesmí být ve zkušební lhůtě. Citibank

zase požaduje čistý měsíční příjem 12 000 korun, navíc žadatel musí pracovat minimálně jeden rok, z toho minimálně tři měsíce u současného zaměstnavatele. Získat úvěr do 200 tisíc korun lze většinou bez ručitele, u BAWAG Bank si můžete takto půjčit i půl milionu korun. Jaké doklady jsou potřeba Až půjdete o úvěr žádat, budou od vás v bance nejdříve chtít doklady pro ověření totožnosti.

Některým stačí občanský průkaz, jiné vyžadují dokladů hned několik. Například u Živnobanky musíte mít další doklad pro ověření skutečné adresy bydliště, kterým může být třeba doklad o zaplacení SIPO, vyúčtování za nájem, elektřinu, plyn, výpis z banky, nebo účet za telefon. BAWAG Bank vyžaduje uvedení dvou pevných linek – jedné do zaměstnání, druhá může být nahrazena telefonním číslem mobilu s paušálem.

Lze se i pojistit

Banky nabízejí možnost pojištění úvěru proti neschopnosti splácet. Určitě je dobré pojištění využít, zvláště u dlouhodobých splátek. Nikdy nevíte, co se může stát. Můžete dlouhodobě onemocnět, nebo nečekaně přijít o práci. Jistota však něco stojí, v tomto případě několik desítek korun měsíčně navíc. Podle podmínek pojišťovny počítejte s částkou, která odpovídá přibližně pěti procentům měsíční splátky. Automaticky je už ve splátkách zahrnuto pojištění pro případ smrti či trvalé invalidity u Raiffeisenbank a u Komerční banky i pojištění pro případ ztráty zaměstnání.