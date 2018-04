Blíží se konec stohu formulářů

Doporučení Evropské komise (EK) č. 97/344/ES ze dne 22. dubna 1997 o zlepšení a zjednodušení podnikatelského prostředí pro zahájení podnikání bylo konečně v České republice naplněno. Centrální registrační místo (CRM) a jediný formulář pro veškerá oznámení i další pozitivní změny pro fyzické i právnické osoby přináší s účinností od 1. srpna 2006 novela živnostenského zákona č. 214/2006 Sb.

Start podnikání bude ulehčen zejména fyzickým osobám, které budou mít možnost vyřídit na jediném místě veškeré nezbytné formality se všemi dotčenými úřady. Nebudou tak muset obíhat stávající 4 úřady a na každém tomto úřadu vyplňovat tytéž údaje do zcela rozdílných formulářů. Začínajícím podnikatelům by se tak celkový čas strávený na úřadech měl dle důvodové zprávy předkladatelů novely snížit z cca 11 hodin na pouhé 3 hodiny.

Živnostenský úřad jako centrální registrační úřad

Každý živnostenský úřad se stane „centrálním registračním místem“ nejen pro ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, ale i pro oznámení dalším správním úřadům jako jsou např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna a úřad práce.

Fyzické osoby budou oprávněny u živnostenského úřadu současně s žádostí o vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny:

podat přihlášku finančnímu úřadu k daňové registraci nebo příslušné oznámení,

oznámit správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění,

oznámit pracovnímu úřadu vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,

podat oznámení zdravotní pojišťovně dle zákona o veřejné zdravotní pojišťovně.

Oprávnění právnických osob podat jediné oznámení je omezenější a vztahuje se na současné podání přihlášky finančnímu úřadu k daňové registraci a na příslušné oznámení pracovnímu úřadu o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Vzniklá diskriminace právnických osob není v souladu s doporučením Evropské komise, které zásadně nerozlišuje mezi jednotlivými typy podnikatelů. Právnické osoby by její zrušení, kterému dle mého názoru v zásadě nic nebrání, zajisté uvítaly.

CRM bude fungovat nejen při zahájení podnikání, ale jeho prostřednictvím bude možné oznamovat veškeré změny v údajích, které je možno oznámit prostřednictvím CRM při žádosti o vydání živnostenského oprávnění.

Jediný formulář pro všechny úřady

Novela živnostenského zákona dále zavádí pro výše uvedená oznámení jednotný formulář, který bude vydán v prováděcí vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento jediný formulář nebo jeho části předá příslušný živnostenský úřad po jeho odevzdání právnickou nebo fyzickou osobou na CRM ostatním dotčeným úřadům. Pokud bude jednotný formulář pro CRM přehledný a jednoduchý, jeho vyplnění si na rozdíl od jednotlivých formulářů pro obchodní rejstříky nemusí ani vyžádat obvyklou právní pomoc.

Rozsah předkládaných dokladů

Fyzické osoby budou živnostenskému úřadu nově předkládat kromě dosavadních dokladů o bezdlužnosti od finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení také čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na veřejném zdravotním pojištění. Vznik těchto nedoplatků po vydání živnostenského oprávnění bude moci nově také zavdat příčinu pro podnět zdravotní pojišťovny příslušnému živnostenskému úřadu k jeho zrušení. Právní vztah k místu podnikání u fyzické osoby nebo sídlu u právnické osoby již nebude nutné prokazovat vlastnickým nebo nájemním právem, a obdobně jako při zápisu do obchodního rejstříku postačí i písemné prohlášením vlastníka nebo jiné osoby oprávněné s nemovitostí nakládat.

Aktivní živnostenský úřad

Významnou novinkou a ulehčením pro všechny stávající i budoucí podnikatele je povinnost živnostenského úřadu obstarat si z vlastní iniciativy nezbytné výpisy z českého rejstříku trestů a potvrzení finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti, pokud nebyly doloženy samotným žadatelem.

Novela sice nestanoví živnostenskému úřadu žádnou lhůtu pro vyžádání chybějících podkladů, ale i nadále bude při vydávání živnostenských oprávnění omezen obecnými lhůtami dle správního řádu. Po dobu od odeslání žádosti živnostenským úřadem do doby doručení chybějících dokladů pouze živnostenskému úřadu nepoběží lhůta pro vydání živnostenského oprávnění. Chybějící doklady si však může živnostenský úřad vyžádat a tyto mohou být předány i v elektronické podobě, což by mohlo celou proceduru urychlit. Ten, kdo bude na vydání živnostenského listu spěchat, by proto měl i nadále podávat žádost o vydání živnostenského oprávnění kompletní.

Volné živnosti bez odpovědných zástupců

Od 1. srpna 2006 odpadá pro právnické osoby povinnost ustanovovat i u volných živností tzv. odpovědného zástupce. Tuto povinnost v současné době nemají fyzické osoby a novelou tak budou právnické osoby zrovnoprávněny s fyzickými osobami.