Češi: Neradi se stěhují za prací

Vzhledem k ekonomických změnám v devadesátých letech už nenajdete mnoho lidí, kteří by celý život vydrželi na jedné pracovní pozici. Češi, zhýčkaní jistotami stálé práce od školy až do důchodu, se však jen pomalu chytají nových příležitostí, které se před nimi otevírají. Málokdo se poohlíží po kariéře v jiném oboru, než do kterého už jednou vstoupil. Lidé často také odmítnou zajímavou práci jen proto, že je v jiném městě.

Nízká flexibilita může být vážným problémem v případě ztráty místa. „Člověk, který měl po většinu života stejné zaměstnání, není schopen orientovat se na trhu práce, nebo se zapracovávat v jiné profesi,“ upozorňuje pražský psycholog Jan Gruber. Pokud takový člověk přijde o práci, často raději zůstává nezaměstnaným, než aby se odvážil začít svou kariéru v odlišné profesi. Podle sociologa Petra Matějů je v těžší pozici pracovník s příliš úzkým vzděláním. „Výhodou je naopak co nejdelší všeobecné vzdělávání a specializace co nejpozději,“ míní. Člověk s širším rozhledem se totiž v průběhu života snadněji učí novým věcem.

Nechceme se stěhovat

Úzce specializovaní pracovníci mění profesi obtížně. To však ještě není důvod k tomu, aby chemik evidovaný úřadem práce marně čekal na pracovní příležitost například v Mostě, kde je mnohem větší nezaměstnanost než v republikovém průměru. „Mezi našimi občany stále převládá tradičně český způsob života, který se vyznačuje malou ochotou ke stěhování,“ říká Robin Bařák z personální agentury AB Kontakt. Podle něj není ani mladá generace připravena zpřetrhat rodinné kořeny v konkrétním místě.

Američan změní práci průměrně každého 6,7 roku a odstěhuje se za lepším uplatněním klidně přes celou zemi. Čech si stěžuje na nedostatek pracovních míst ve svém regionu a většinou ho ani nenapadne, že by mohl bydlet jinde. „Někteří lidé vezmou práci třeba v jiném kraji, ale jen za cenu provizorního ubytování a víkendového dojíždění k rodině,“ tvrdí Bařák. Takový mofungující del mnohdy ztroskotá kvůli rodinným problémům, které odloučení způsobí. Přestěhovat celou rodinu není často možné. Protože na rozdíl od západní Evropy a USA je v Česku samozřejmé, že na plný úvazek pracuje i druhý z partnerů, bývá problém najít práci v novém místě i pro něj. Děti pro změnu nerady opouštějí školní kolektivy, ve kterých si už zvykly.

Výsledky za očekáváním

Zdrženlivý přístup Čechů ke stěhování dokazuje i loňský projekt personální agentury Trenkwalder Kappa podpořený evropským grantem. „Nabízeli jsme lidem dělnických profesí převážně z Moravskoslezského kraje práci po celém území republiky,“ popisuje obchodní ředitelka agentury Petra Rösselová.

Cílem programu bylo pohyb za prací podpořit, proto agentura pro každého uchazeče připravila celý „balíček“ služeb. Ten zahrnoval vedle pracovní nabídky například ubytování v místě práce a péči koordinátora pomáhajícího pracovníkovi při nástupu do nového zaměstnání. „Přesto však výsledky neodpovídaly našemu očekávání,“ říká Rösselová, „ověřili jsme si, že zájem stěhovat se za prací je malý.“

Regulované nájemné

Důvody „usedlosti“ Čechů lze spatřovat například v jejich středoevropské tradici, národní povaze a hodnotách. Zejména na venkově hraje roli obava z vykořenění při opuštění tradičního kraje předků. Pracovníka rovněž ovlivňuje zvyk z časů minulých, kdy státem řízená ekonomika tlak na stěhování nevyvíjela.

Sociolog Petr Matějů se domnívá, že za neochotou Čechů hledat práci v jiném regionu stojí především netrh s byty. „Řešením by bylo trh více uvolnit, tedy deregulovat nájmy,“ navrhuje. Žije-li někdo s rodinou v bytě s regulovaným nájemným, jen těžko by v jiném městě sehnal ubytování za podobně nízkou cenu. Opomíjet nelze ani nižší kupní sílu českých občanů v porovnání s jejich západními sousedy. Vydělat si na vlastní obydlí totiž stále není samozřejmostí ani v nadprůměrně placených profesích.

Připravte se s předstihem

Pokud bydlíte v neperspektivním regionu, jistě neprohloupíte, budete-li střádat úspory. V případě, že bude vaše pracovní místo ohroženo, mohou vám alespoň trochu uvolnit ruce. Jestliže si už předem vytipujete město, ve kterém se vaší profesi daří, můžete se na případné stěhování připravit i jinak. Ptejte se po možnostech ubytování v regionu, shánějte kontakty na konkrétní firmy a své případné spolupracovníky, kteří znají situaci v místě a pomohou vám cennými radami. V případě ztráty práce už může být pozdě.

Stěhování za prací

+ nová pracovní příležitost

+ možnost vyššího platu

+ nové kontakty

- ztráta jistoty

- starost s hledáním bydlení

- ztráta osobních vazeb

- nutnost změny životního stylu