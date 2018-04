Cesta ke kariéře se sklenkou alkoholu

Pozor!Kontrola alkohlu na pracovišti .

Schodiště ke kariéře * Nepomlouvejte před jinými své kolegy ani šéfa.

* Myslete na to, že na konci každého erotického vztahu se pere špinavé prádlo.

* Nechoďte po pracovišti způsobem, jako by na vás ležela tíha celé firmy.

* Ctižádost, přátelení se šéfem? Ano, ale všeho s mírou.

* Neprchejte před kritikou, konflikty a těžkými problémy.

* Rozdělovat úkoly ostatním?

Ano, ale ne ty, s nimiž si máte ze své pozice poradit sami.

* Nepodceňujte se, ani nepřeceňujte.

* Naučte se samostatně rozhodovat a nést za rozhodnutí odpovědnost.

Chcete si v zaměstnání zajistit dobré postavení, větší výplatu a rychlejší kariérní postup? Nezanedbávejte své spolupracovníky ani po uplynutí pracovní doby, zajděte s nimi do hospůdky. Podle průzkumu, který zpracovala skotská Sterlingova univerzita, je zřejmé, že zaměstnanci, kteří ve společnosti kolegů umírněně holdují alkoholu, vydělávají v průměru o 17 procent více než ti, kteří abstinují. Lépe než abstinenti jsou na tom dokonce i takzvaní velcí pijáci lidé, kteří konzumují týdně i několik litrů alkoholu. "Ti sice mají obvykle o šest procent nižší příjmy než jejich umírnění kolegové, ale stále ještě o pět procent více než zaměstnanci, kteří si nikdy nezajdou s lidmi z práce do hospody," tvrdí průzkum.Znamená to tedy, že se abstinenti mohou rozloučit s kariérním postupem i se zvýšením platu? "Ale jistěže ne," říká Pavel Kolouch ze společnosti CI Consulting Group, která se zabývá firemní kulturou. "Ono to není ani tak o té skleničce, jako o budování a rozvíjení vztahů mezi kolegy a se šéfy v méně formálním prostředí. Taková setkání mohou přispět ke vstřícnějšímu, tolerantnějšímu postoji na pracovišti, pomohou i při řešení kritických situací, které by se jinak řešily hůře." Avšak za předpokladu, že se takové sezení nezmění v pletichaření jedné skupiny proti té, která sedí ve vedlejší kavárně. Podobnou roli jako posezení ve vinárně s kolegy splní sportovní či společenské hry na víkendovém firemním pobytu, tenisový zápas, squash, nebo posezení u kávy či minerálky. Navíc - při takovém setkání s kolegy či se šéfem se obvykle nestává, že by nad sebou někdo ztratil kontrolu ařekl pěkně od plic, co si myslí o svých spolupracovnících nebo o způsobu vedení firmy. "Před jednou narozeninovou oslavou u nás ve firmě ve mně vřely pochybnosti o schopnostech mého šéfa," vzpomíná bývalý novinář Martin Balcar. "Po prvních sklenkách vína jsem s ním začal problém rozebírat a chvíli to vypadalo, že se i dohodneme. Jenže pak jsme přešli na tvrdý alkohol a mé zábrany šly stranou. Dělal mi potom v práci takové dusno, že jsem z firmy raději odešel."Ti, kterým se daří nad sklenkou vína získat na svou stranu kolegy nebo šéfa, hovoří o zlepšování spolupráce, případně o navázání svazků užitečných pro další kariéru. Závistivci naopak mluví o kamarádíčkování a podlézání. Proto by se nemělo nic přehánět a zbytečně píchat do vosího hnízda. Společnou dovolenou podřízeného a nadřízeného ještě ostatní kolegové s jistými výhradami stráví. Na navazování sexuálních vztahů s těmi, kdo mohou v pracovním postupu pomoci, se dívají již daleko podezíravěji. "Pokud jde v takovém případě oryzí projev kariérismu, může to dotyčného stát židli, jakmile ztratí ochranu objektu svého sexuálního zájmu. Pokud nepřijdou o své pozice oba, přinejmenším ztratí na důvěryhodnosti," říká personalistka Alena Chlumská ze společnosti Billanc Partners. Nevýhodou takového jednání je i jeho krátkodobý efekt. Také se pak velice těžko zdůvodňuje, že člověk postoupil o příčku výš jen proto, že je opravdu tak dobrý.V některých firmách v Česku je stále zvykem propírat pracovní záležitosti i vztahy na chodbě při cigaretě či v kuchyňce u kávy. Dohromady se však stejně nic nevyřeší a práce mezitím stojí. V západní Evropě je ve většině firem daleko větší tlak na zesílení efektivity práce než třeba v tuzemsku. "Proto mají Angličané, Irové, Francouzi, Němci, Dánové či Holanďané ve zvyku odejít po práci na hodinku na posezení s minimálním množstvím alkoholu. Dořeší tím problémy, na něž nebyl v práci čas, a zavřou tak před odchodem domů za pracovním dnem dveře," říká personalistka Alice Hamidová ze společnosti Mercury Group, která delší dobu pracovala ve firmách v západní Evropě. Mezilidské vztahy i pracovní problémy se podle ní ve většině zahraničních firem - na rozdíl od těch českých - řeší zkrátka na správném místě a ve správný čas.