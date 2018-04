Čeští šéfové moc kritizují a málo chválí

Můžete se v práci přetrhnout, je na vás spolehnutí, ale ocenění nikde? Zato když jednou za čas odevzdáte práci pozdě nebo s chybou, je u vás v momentě šéf a zahrne vás výčitkami? Pravděpodobně máte tu čest s jedním z mnoha zaměstnavatelů, kteří neumějí se svými podřízenými komunikovat a hodnotit je. Přiměřená chvála i oprávněná kritika jsou totiž pro fungující pracovní vztah nezbytné.



Přes tisíc zaměstnanců různých firem v Česku se v minulých týdnech vyjádřilo prostřednictvím internetové ankety ke kvalitám a komunikačním schopnostem svých šéfů. "Čeští šéfové z toho nevyšli dobře, jejich schopnost motivovat lidi je dost špatná," říká Petra Hajzlerová z pořádající agentury Peoplecomm.

Příčinou může být pocit mnoha zaměstnavatelů, že lidi mohou být rádi, že práci vůbec mají - tak proč je ještě chválit. "Chvála tvoří a trest boří," říká s mírnou nadsázkou psycholog Vladimír Täubner, který zdůrazňuje důležitost citlivého hodnocení zaměstnanců. "Obojí je důležité, ale musí se to umět použít." Když přijde pochvala ve správný čas, navíc od vážené a respektované osoby, má silně motivující účinek. A je jedno, jestli je vyjádřena pouze ústně, zvláštními prémiemi nebo věcným darem. "V tu chvíli si můžete být jisti, že zaměstnanec se bude snažit svůj oceněný výkon zopakovat a ještě vylepšit," tvrdí psycholog.S kritikou, byť oprávněnou, je ale třeba zacházet opatrněji. "Na trest sice každý reaguje negativně, ale je také nesmírně důležitý, protože má zastavit špatnou činnost, upozornit na problém," tvrdí Vladimír Täubner. V každém případě by si měl kárající zjistit nebo uvědomit, proč dotyčný chybuje. Zda se třeba nesetkal se špatně nebo zkresleně zprostředkovaným zadáním a chybně provedená práce není spíše výsledkem neexistující komunikace ve firmě. Nutnost konstruktivní kritiky potvrzuje i Jiří Devát, generální ředitel Microsoftu pro Česko a Slovensko: "Nemůžete kritizovat bez upozornění na silné stránky, které kolegovi či kolegyni mohou napomoci překonat momentální situaci. Naopak pochvala by neměla zastínit úkoly k řešení."

Jinými slovy: kritika ať současně obsahuje náznak cesty k nápravě, pochvala ať vytváří motivaci pro překonání zbylých problémů. "Když šéfové jenom kritizují a trestají, vytvářejí atmosféru obav a strachu, likvidují kreativitu," vysvětluje Vladimír Täubner. A kdo neumí spravedlivě pochválit, připravuje se i o možnost navázat kvalitní vztah. "Za neochotou pochválit se často skrývá strach či závist," myslí si Martin Vosecký z personální společnosti Catro. "Ale nad chválou se můžeme zamyslet všeobecně. Jak často za něco poděkujeme, jak často slovně a upřímně oceníme práci někoho jiného? Není třeba říkat, že ti, co neumějí chválit, nedovedou ani efektivně kárat."



Neodmítejte kritiku





Zkušení manažeři i psychologové tvrdí, že čím více lidé vykonávají tvořivou práci, tím více je třeba jim potvrdit, že jdou správným směrem. "Kritika i pochvala mě vždycky ohromně nakopnou, stoprocentně zlepší mé pracovní nasazení. A konstruktivní kritika od člověka, kterého respektuji, obzvlášť," přiznává moderátorka TV Prima Štěpánka Duchková. Schopnost střízlivě přijmout kladné nebo záporné hodnocení je také otázkou sebejistoty. Podle Jiřího Deváta máme v porovnání s národy, které si ekonomicky vedou o poznání lépe, stále výrazně nižší sebevědomí. "Nízká sebedůvěra se pak zrcadlí v nepochopení či odmítání kritiky. Zdravě sebejistý člověk přijme kritiku jako příležitost k rozvoji a posílení svých kladů," tvrdí zkušený manažer.Nijak, stejně se mu nezavděčím: 22 %Mrzí mě to: 29 %Neberu to osobně, chybu napravím: 37 %Připomenu mu i jeho nedostatky: 6 %Bráním se a svalím vinu na druhé: 6 %Hlasovalo 235 lidí.Jobs.cz