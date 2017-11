Banky v Česku mají nového konkurenta. Cetelem se změnil v Hello bank

Jde o přeměnu bankovní společnosti Cetelem patřící do skupiny největší francouzské banky BNP Paribas, která se v Česku zaměřovala jen na úvěry.

Hello bank! je především internetová banka, zatím má tři kamenné pobočky v Praze, Brně a Ostravě a rozšiřování pobočkové sítě podle vyjádření mluvčí Gabriely Pithartové není vyloučeno.

Kromě bezpoplatkového běžného a spořicího účtu má v nabídce také svou kreditní kartu, spotřebitelské úvěry včetně nákupů na splátky a dále například i úrazové a cestovní pojištění. Hypotéky však zatím neposkytuje.

Peníze na běžném účtu jsou úročené

Oproti konkurenci má běžný účet Hello bank! zajímavé lákadlo. Zůstatek na účtu je úročený, a to do částky 100 tisíc korun roční úrokovou sazbou 0,3 procenta. Dá se zřídit po internetu a ovládat i prostřednictvím banky v mobilu. Vedení účtu je zdarma, zdarma jsou i základní služby – tedy příchozí a odchozí platby, měsíčně i tři výběry z jakéhokoliv bankomatu v Česku, další pak za poplatek 30 korun. V cizině přijde výběr hotovosti z bankomatu na 125 korun.

Při internetovém založení účtu banka požaduje kromě osobních údajů také například údaje o zaměstnavateli, příjmech, profesi, kterou klient vykonává. Další podmínkou je nafocení a odeslání fotek dvou dokladů totožnosti. Pak stačí smlouvu podepsat zaslaným SMS kódem a na závěr poslat z jiné banky částku ve výši alespoň jedné koruny kvůli ověření identity žadatele.

Kdo by chtěl poslat měsíční výpis z běžného účtu poštou, zaplatí poplatek 50 korun a za dotaz na disponibilní zůstatek prostřednictvím bankomatu si banka účtuje 11 korun. Jestliže klient zničí debetní kartu či nálepku a bude chtít vydat novou, zaplatí 200 korun a u expresního vydání tři tisíce korun. Sazebník je ale velmi přehledný, jaké služby jsou za poplatek, lze zjistit velmi snadno.

Spořicí účet má úrokovou sazbu 0,3 %

Banka nabízí i spořicí účet, který úročí rovněž úrokovou sazbou 0,3 %, a to u vkladu do 300 tisíc korun. Otázkou ale je, jak na takový úrok budou klienti slyšet, protože v porovnání s konkurencí nejde o nadprůměrnou nabídku. „Klient, který si chce sjednat spořicí účet, u nás nemusí mít žádný jiný produkt,“ dodává mluvčí.

Zřídit spořicí účet lze rovněž po internetu, a to zdarma, bez poplatku je i vedení spořicího účtu. Banka však k němu nevydává debetní kartu ani nálepku. „Část naspořených peníze je však možné převádět ze spořicího účtu kdykoli, kamkoli a bez sankcí,“ poznamenává mluvčí.

Kreditní karta je za měsíční poplatek 59 korun

Kdo si bude chtít pořídit kreditní kartu, může získat revolvingový úvěr až do částky 100 tisíc korun s bezúročným obdobím 55 dnů. Vyčerpanou částku je nutné vrátit do 25. následujícího měsíce, jinak si banka účtuje úrok v aktuální výši 22,68 %.

„Vydání karty je zdarma, měsíční poplatek pro aktuálně nově vydávané kreditní karty je 69 korun. Pokud klient zvolí zasílání výpisů pouze elektronickou cestou, je poplatek snížen o poštovné a činí 59 korun. Jestliže se karta nepoužívá, úvěr se nečerpá, nebo je zrovna doplacen, tak se poplatek neplatí,“ dodává mluvčí. Ke kreditce je možné volit i benefity a získat zpět určité procento z nákupu, u útrat za pohonné hmoty například až 800 korun.

Úvěry dle bonity klienta s úrokem od 5,9 %

Banka má v produktové nabídce i úvěry a konsolidaci půjček. Půjčuje od 20 tisíc do jednoho milionu korun, úroková sazba je nyní od 5,9 %. Orientační představu, za kolik nová banka půjčí, je možné získat na její kalkulačce.

„Výsledná sazba se vždy odvíjí od bonity klienta, tedy schopnosti dlouhodobě půjčku splácet. Bonitu při poskytování úvěrů zjišťujeme vždy. Zodpovědné úvěrování patří k hlavním pilířům naší mateřské společnosti BNP Paribas Personal Finance. Chráníme tak naše klienty i nás samotné,“ říká mluvčí Gabriela Pithartová.

Jaké jsou ambice banky v získávání nových klientů, mluvčí Pithartová zatím komentovat nechce. Rozjezd Hello bank! by Cetelem je hodně nenápadný. „Nyní se zaměřujeme na přímou komunikaci se stávajícími klienty, což není tak obecně viditelné,“ vysvětluje mluvčí. Více se zviditelnit širší veřejnosti plánuje banka na konec letošního roku. Značka Hello bank! již působí ve Francii, Itálii, Belgii, Rakousku a dalších evropských zemích.