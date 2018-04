Největší zájem je podle realitních makléřů o zděné chaty s půdorysem okolo 40 až 50 m² s možností přístavby. Přitom ve Středočeském kraji se ceny klasických dřevěných chat i s půdorysem do 25 m² již pohybují okolo 500 až 600 tisíc korun. Zděná chatka pak může přijít klidně i na milion a více korun.

„I když jsou ceny rekreačních objektů aktuálně vysoké, stále nejde o tak vysoké částky jako u bytů a rodinných domů. Mezi svými klienty se tak samozřejmě setkávám i s takovými, kteří uvažují, že se raději uskrovní, než aby se zadlužili v řádech milionů korun, a hledají levnější alternativu v koupi chaty nebo chalupy. Jsou to i rodiny s dětmi, které nákupem rekreačního objektu řeší vlastní bydlení,“ vysvětluje finanční poradce společnosti Partners Vladimír Weiss.

I v případě pořízení chaty nebo chalupy k celoročnímu bydlení lze přitom využít hypotéku a za určitých podmínek i úvěr ze stavebního spoření. Základem je, aby daná nemovitost splňovala podmínky celoročního užívání, respektive, aby tam byla klasická kuchyň, koupelna, toaleta a vytápění. Například suchá toaleta nebo chalupa bez kanalizace a přívodu vody nebo bez vytápění už nebude pravděpodobně odhadcem schválena jako nemovitost, která splňuje podmínky celoročního užívání.

„V praxi to znamená, že jakmile má nemovitost číslo popisné, tak zpravidla splňuje podmínky celoročního užívání. Pokud má jen číslo evidenční, podmínky celoročního užívání splňovat zřejmě nebude, i když ani to vždy nemusí platit. Hlavní slovo má vždy odhadce, který zpracovává posudek nemovitosti pro poskytnutí hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření,“ upřesňuje Vladimír Weiss.

Ve chvíli, kdy je splněna podmínka celoročního užívání, lze u některých bank načerpat hypotéku i do 90 % zástavní hodnoty pořizované nemovitosti. Na trhu je však i mnoho bank, které u rekreačního objektu žadateli o úvěr poskytnou maximálně 70 % zástavní hodnoty nemovitosti.

Výhodou je mít část vlastních peněz

Podle realitního makléře společnosti RE/MAX Daniela Kotuly je při koupi jakékoli nemovitosti na úvěr určitě výhodou mít část vlastních prostředků. Ideálně 30 a více procent z kupní ceny. Pomoci to může jak v případě nízkého odhadu cen nemovitosti ze strany banky, tak pro rychlé jednání s prodávajícím.

V případě hypoték upozorňuje Kotula i na nikoli výjimečnou praxi na trhu s nemovitostmi: „Některé realitní kanceláře a developeři tlačí zájemce do financování skrze své partnery, aby získali provizi za zprostředkování hypotéky. Není však problém zvolit si vlastní cestu financování.“

Jednou z možnosti je sjednat si hypotéku před samotnou koupí nemovitostí. Určitý druh předhypotéky nabízí například Moneta Money Bank, která klientovi nejdříve hypotéku s odloženým čerpáním předschválí, i když třeba ještě nemá nemovitost vyhlídnutou. Výhodou produktu může být právě rychlé jednání při nákupu nemovitosti, jako jsou chaty nebo chalupy.

Odborníci ale upozorňují na to, že u předschválených hypoték hrozí riziko sankcí při nedodržení limitu, do kterého musí být hypotéka použita. Jednat se může i o pět procent z úvěru. Důvodem může být i jen nemožnost najít vhodnou nemovitosti za „dobrou“ cenu.

„V určitých momentech může být výhodou mít k dispozici prostředky ihned, není to však podmínkou dobré koupě, většina prodávajících s časem na vyřízení hypotéky počítají,“ poznamenává Kotula.

Nemovitostní bublina se nafukuje

Největší zájem o rekreační objekty realitní kanceláře shodně uvádějí v Praze a ve Středočeském kraji. Poptávka převyšuje nabídku pak kdekoli v blízkosti velkých měst. Atraktivní jsou ale i horské oblasti. V Krkonoších je to především Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov a podobně. Další velmi atraktivní lokalitou jsou Jizerské hory a Šumava, v Moravskoslezském kraji jsou to Beskydy, zejména Čeladná a Ostravice. Mezi nejdražší objekty, které se loni prodaly, patří roubenka v Harrachově za 6,9 milionu korun a rekreační areál v Jihočeském kraji za téměř osm milionů korun. To, zda se jedná o rekordní sumy alespoň pro tyto roky, nikdo neví.

„Vše záleží na ekonomické situaci, pokud vydrží, ceny nemovitostí nadále budou růst. Tento rok podle všeho změnu očekávat nemusíme, příští rok je ve hvězdách, avšak prosperita již trvá dlouho, a tedy konce jsme již velmi blízko,“ uzavírá Daniel Kotula s tím, že oním koncem má na mysli splasknutí nemovitostní bubliny, která se v Česku nafukuje již několik let za sebou.