Co by měl vědět každý nájemník

Na inzerát jsem si našel nájemní byt, majitel chce kauci dvanáct tisíc korun, údajně pro případ, kdybych řádně neplatil. Mám obavy, abych tyto peníze dostal zpět, pokud by nájem skončil. Má na takový postup pronajímatel právo, když budu řádně platit nájemné a sjednali jsme i sankce?

Pronajímatel může v současné době při sjednávání smlouvy o nájmu bytu požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady zaplnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, případně úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem bytů. Výše nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu služeb. Pronajímatel tyto prostředky může užít jen po písemné dohodě s nájemcem nebo na základě vykonatelného rozhodnutí soudu či vykonatelného rozhodčího nálezu. Po skončení nájmu bytu je pronajímatel povinen zůstatek složených prostředků vrátit s vyúčtováním do jednoho měsíce, a to i s případnými úroky. Nájemce je povinen za doby trvání nájmu prostředky do jednoho měsíce doplnit, pokud je pronajímatel oprávněně čerpal.

Jak vznikne nájem bytu v majetku družstva?

Nájem bytu mezi bytovým družstvem jako vlastníkem domu s byty nebo bytu a členem tohoto bytového družstva vznikne na základě písemné nájemní smlouvy uzavřené za podmínek upravených ve stanovách družstva. Bytové družstvo jako vlastník bytového domu nebo bytů však může uzavírat podobně jako jiný pronajímatel smlouvu i s nečlenem družstva. Vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem (družstvem) a nájemcem upraví v tomto případě po vzájemné dohodě písemná smlouva o nájmu bytu.

Zákon č. 107/2006 Sb. údajně zrušil dřívější kategorie bytu a zavedl nový pojem byt se sníženou kvalitou. Můžete blíže vysvětlit tento pojem vzhledem k tomu, že za tyto byty se bude platit nižší nájemné než za byt plnohodnotný?

Bytem se sníženou kvalitou je podle nové právní úpravy byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. Základním příslušenstvím pro účely zákona č. 107/2006 Sb. je koupelna nebo koupelnový (sprchový) kout a splachovací záchod, který může být v domě i mimo byt, pokud je používá jen nájemce bytu. Za ústřední vytápění se považuje vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti pro to určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické či plynové vytápění.

Co je předmětem občanskoprávních vztahů v oblasti nájmu bytů?

Obecně jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci a pokud to povaha věcí připouští, též práva nebo jiné majetkové hodnoty. Z výše uvedeného vyplývá, že předmětem občanskoprávních vztahů mohou být též byty nebo nebytové prostory. Nájem bytu jako předmět občanskoprávního vztahu dvou stran je upraven nájemní smlouvou.

Jsem částečně invalidní důchodce žijící u rodičů. Před 5 lety jsem si podal žádost o přidělení bytu 1+1 I. kategorie, ale dosud jsem v pořadníku. Na koupi bytu nemám finanční prostředky a netuším, zda mám na vlastní byt nárok.

Města a obce by měly být připraveny pomoci sociálně potřebným občanům získat přiměřené a důstojné bydlení. Za vytváření podmínek pro tento postup je odpovědný stát. Právo na dostupnost přiměřeného bydlení jako jedno ze základních sociálních práv je zakotveno i v řadě mezinárodních úmluv, které naše země ratifikovala. Bohužel, v mnoha zemích není toto právo přeneseno do právního řádu příslušné země a není možné se jeho naplnění dovolat. Podobná situace je i v ČR. Navíc je ještě ovlivněno výrazným snížením počtu postavených bytů, důsledky vynucované privati zace bytového fondu a absencí lokální bytové politiky v řadě měst a obcí. Osobně jsem na základě svých poznatků z vyspělých zemí situací v některých městech u nás velmi zklamán, protože volené samosprávy sociální cítění vůči nízkopříjmovým a ohroženým skupinám obyvatelstva včetně mladých rodin nemají.

