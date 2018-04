Davidovy finance: myslí na budoucnost a pohodlnou penzi

David od počátku své kariéry neponechával nic náhodě a založil si doplňkové penzijní spoření. Ale bude mu tisícikoruna měsíčně v doplňkovém penzijním spoření spolu se stejně velkou investicí do fondů stačit na pohodlnou penzi?

To záleží na mnoha okolnostech. Samozřejmě na důchodovém věku a očekávané délce života. Ale také na tom, jaký životní standard si bude rodina chtít udržet a do jaké míry bude věřit státu. Otazníky Davida neodradily. Protože je „ajťák“, vzal do ruky místo papíru a tužky Excel a začal počítat.

V on-line kalkulačce si zjistil, že do penze půjde zhruba v 69 letech. Lenka je mladší, takže jí se nastřádají další měsíce a na státní penzi bude mít nárok až v 70 letech. Věková hranice se sice může různě oddalovat či přibližovat podle momentální míry optimismu či populismu vlády, ale rodina se nechce spoléhat ani na jedno, počítá proto raději s aktuálně platným datem. (Poznámka: seriál jsme začínali v Davidových 25 letech, považujeme ho proto za ročník 1990. Dnešní 45letí půjdou do penze v 66 letech).

David se podle statistických tabulek dožije zhruba 77 let, Lenka 82. Protože jsou optimisté a zároveň chtějí mít raději větší rezervy, počítají s 80 a 85 lety. David tak prožije v penzi 11 let a Lenka 15 let. Navíc pochybují, že vydrží pracovat v plné síle až do zákonného důchodového věku, rádi by proto čerpali rentu, David od 67 a Lenka od 62 let.

V penzi by si rádi udrželi 90 procent současné životní úrovně. Vypadá to jako vysoká částka, protože už nebudou utrácet za děti, jenže ani zdraví nebude zadarmo. Budou tedy potřebovat zhruba 32 tisíc měsíčně. To je 90 procent částky, která dnes rodině zbude na útraty po odečtení tvorby úspor a splátek hypotéky.

Právě hypotéka rodinným rozpočtem ještě jednou zamíchala. Protože byt jim začal být malý, rozhodli se pořídit vysněný domek se zahradou v nedaleké vesnici. Vyhlédnutá nemovitost přišla na čtyři miliony. Na to padlo 600 tisíc z pojistného plnění po odškodnění Davidova úrazu při autonehodě, které původně měly umořit hypotéku na byt (tu místo toho pokryjí pronájmem). Kromě toho se rozhodli „vyplenit“ stavební spoření a po dlouhém zvažování i část penzijních úspor v podílových fondech. Půjčit si tak musí 2,8 milionu a měsíční splátka je vyjde na zhruba 15 tisíc korun. Byt ve městě plánují jednou přenechat dětem, případně jeho prodejem financovat jejich studia.

Protože David v práci opět povýšil, podaří se jim i s výrazně vyšší hypotékou udržet vyrovnaný rozpočet. Ale jak na tom ale budou v důchodu?

Rodinný rozpočet s novou hypotékou

Ve 40 letech Ve 45 letech Příjem rodiny 51 200 54 600 Penzijní spoření 2 000 2 000 Fondy 2 000 2 000 Stavební spoření 3 400 - Hypotéka 6 500 15 400 Peníze k útratě 37 300 35 200

Státní penze jim nebude stačit

Kdyby David odcházel do penze dnes, dostal by od státu zhruba 17 tisíc korun, tedy něco pod polovinu čisté mzdy. Lenčina penze by byla zhruba 12 800 korun. Jenže už nyní stát důchody valorizuje méně, než o kolik rostou ceny. Navíc je otázka, jak bude náhradový poměr (důchod/mzda) vypadat v budoucnu. Rodina proto raději počítá se státním důchodem o 15 % menším.

Dokud budou oba naživu, každý měsíc budou z úspor potřebovat pokrýt skoro sedm tisíc korun, v prvních letech ještě mnohem více. Částka je počítána v dnešních korunách a za předpokladu, že v penzi úspory zhodnotí alespoň o míru inflace. Po chvíli sčítání a odečítání došli k závěru, že budou potřebovat 2,8 milionu korun, opět v dnešních korunách.

David a Lenka v penzi Budou potřebovat 32 tisíc korun měsíčně státní penze Davida a Lenky bude 17 000 + 12 800 = 29 000 Kč

bude-li státní penze o 15 % nižší, dostanou od státu měsíčně 25 300 Kč

Z úspor musí čerpat: v prvních dvou letech před nárokem na státní penzi 32 tisíc, v dalších pěti letech let 17 500 (32 tisíc minus 14 500 Davidovy penze), dalších šest let 6 700 (32 tisíc minus 25 300 penze za oba), dalších osm let 5 tisíc korun (poloviční výdaje minus penze ovdovělé Lenky)

Výsledná částka = 2,8 milionu v dnešních korunách

Kdyby David začal spořit až teď a nedostával příspěvek zaměstnavatele, měl by problém. Na penzijním spoření by měl jen zhruba půl milionu. To by mu stačilo na symbolické přilepšení v řádu jednotek tisíc měsíčně. Ale protože na zadní kolečka začal myslet brzy, má už na penzi naspořeno přes 700 tisíc (včetně příspěvků zaměstnavatele).

Kolik Davidovi „hodí“ penzijní spoření:

Modelový příklad měsíční renty vyplácené po dobu 20 let. Předpokladem je výnos ve fázi spoření 3 % nad inflaci, ve fázi výběru 1 % nad inflaci, osvobození výnosů z doplňkového penzijního spoření od daně při výplatě delší než 10 let (aktuálně navržená novela zákona). Zaokrouhleno v dnešních korunách.

Dvě varianty - délka spoření 20 a 30 let Varianta Naspořeno dnešních Kč za 20 let Renta v Kč Naspořeno dnešních Kč za 30 let Renta v Kč Jen 1000 Kč od zaměstnavatele 282 000 1 300 467 000 2 100 Vlastních 1000 Kč + státní podpora 344 000 1 600 570 000 2 600 Totéž s navyšováním vkladu o inflaci 394 000 1 800 690 000 3 200 Navíc 1000 Kč od zaměstnavatele 726 000 3 300 1 279 000 5 800

Když připočteme úspory Lenky, při zhodnocení 3 % nad inflaci, naspoří oba do plánovaného odchodu do penze 3,9 milionu dnešních korun. I kdyby byli poměrně konzervativní a vydělali v průměru 1 % nad inflaci, dosáhne částka necelých 2,8 milionu. To je sice „tak akorát“, ale ukazuje to, že při plánovaní na 20 let dopředu i malá změna předpokladů znamená velké rozdíly ve výsledku.

Rodinné úspory před penzí Při zhodnocení 5 % Při zhodnocení 3 % Penzijní fondy 4 859 000 3 309 000 Podílové fondy 1 275 000 1 002 000 Celkem 6 134 000 4 311 000 V dnešních Kč (při 2 % inflaci) 3 968 000 2 789 000 Pozn.: Zahrnuje peníze v DPS z minulých dílů seriálu a příspěvky zaměstnavatele

V tomto čísle je však ještě jeden důležitý předpoklad: že vklady budou navyšovat spolu s inflací. Kdyby si na penzijní připojištění posílali stále jen dva tisíce korun, za 10 let to reálně bude zhruba o 20 % méně. Kdyby vklady průběžně nenavyšovali, naspořili by nakonec o půl milionu méně.

I přes nemalé výdaje na bydlení a děti nakonec manželé zvládnou naspořit dost peněz na pohodlnou penzi, během které si budou moci dovolit i cestovat. Ale pětistovka na „staré penzijko“ by na to rozhodně nestačila.