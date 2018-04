Počítáme s vámi: Jak po sobě zanechat finančně čistý stůl

Myšlenka smrti je už v samotné podstatě nepříjemná. Ale každý, kdo se už za svého života snaží zajistit rodině maximální komfort a chránit ji, musí myslet i na ni. Existuje totiž dost možností, jak pozůstalým alespoň trochu ta všechna nutná a nepříjemná vyřizování usnadnit.

"V první řadě doporučuji zřídit přístupy ke svému účtu také partnerovi nebo osobě blízké. Po smrti majitele je zpřístupnění účtu pro jinou osobu velmi problematické. Nezřídka se stává, že partner ani netuší, prostřednictvím jakých produktů domácnost šetřila a jaké platby z účtů pravidelně odcházejí," říká bankéř Jan Doubek.

Přesně v takové nezáviděníhodné situaci se před rokem ocitla paní Helena. Nečekaně jí zemřel manžel a ona zůstala se dvěma dětmi na všechno sama. "Ty první měsíce byly hrozné, neměla jsem přístup na manželovy účty, dokonce jsem o mnohých dalších investicích vůbec nevěděla. Trvalo přes půl roku, než se podařilo notáři všechno dohledat," říká mladá maminka, která vše finančně zvládla také díky tomu, že měla ještě svůj účet, na který jí chodila mzda.

"Navíc si u jednoho z manželových účtů, který byl zdarma, protože mu tam chodila výplata, banka osm měsíců odečítala vysoký poplatek," povzdechla si Helena, která až do ukončení dědického řízení nemohla účet zrušit a nijak zabránit odečítání poplatků.

Smrtí majitele účtu totiž podle zákona nezaniká smluvní vztah, ale pokračuje dál až do ukončení dědického řízení. A to může trvat a také většinou trvá měsíce, někdy i roky. Proto je důležité úmrtí majitele účtu co nejdříve oznámit i bance. Tam vám poradí, jak postupovat, nebo některé právní kroky dokonce sami zajistí. "Včasné oznámení úmrtí je důležité také proto, že banka může zastavit platby z účtu, u kterých majitel písemně stanovil, že po jeho smrti nemá banka v jejich výplatách a platbách pokračovat," vysvětluje bankéř.

Podobně je dobré přemýšlet také u penzijního spoření (příběh a rady čtěte zde) či životního pojištění. "U těchto produktů je vhodné již při podpisu smlouvy uvádět osoby, kterým má být naspořená částka nebo pojistné plnění vyplaceno v případě, že se toho nedožije osoba, která si takto spoří," radí Jan Doubek.

V takových případech pak částky ze životního pojištění, spoření na penzi či stavebního spoření nejdou do dědictví a finanční ústav je vyplatí hned přímo takzvané obmyšlené osobě. Právě výplata životní pojistky pomohla paní Heleně překonat první měsíce po manželově smrti.

Rady Jak po sobě zanechat čistý stůl v souvislosti s financemi

Zřiďte přístupy ke svému účtu partnerovi nebo osobě blízké. Po smrti majitele je totiž zpřístupnění účtu jiné osobě velmi problematické. Smrtí majitele účtu podle zákona smluvní vztah nezaniká, ale pokračuje dál až do ukončení dědického řízení.

Úmrtí majitele účtu co nejdříve oznamte bance. Teprve pak může banka zastavit platby z účtu, u kterých majitel písemně stanovil, že po jeho smrti nemá banka v jejich výplatách pokračovat.

Pokud nemáte ve svém okolí nikoho, komu důvěřujete natolik, aby měl přístup k vašim penězům, můžete formou notářského zápisu pověřit vybranou osobu správcem dědictví. Ta má pak v průběhu dědického řízení stejná práva jako majitel účtu.

Podobný postup je u penzijního spoření, životního pojištění nebo stavebního spoření. Už při jejich zakládání stanovte správce nebo osoby, kterým má být vyplaceno plnění v případě, že se toho nedožije střadatel.

U úvěrových produktů si zřiďte k půjčce pojištění pro případ neschopnosti splácet a také pro případ úmrtí. Jen tak uchráníte pozůstalé, aby za vás nemuseli platit vaše závazky.

Zřídili jste svému partnerovi přístup na svůj bankovní účet? celkem hlasů: 12233