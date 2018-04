Nejčastější chyby, které vás o dovolené připraví o peníze

1. Nehlídáme si platnost cestovních dokladů

Levné cestovní pojištění Využijte on-line kalkulačku cestovního pojištění. Přesně víte, kolik bude stát a kde jej nabízí nejvýhodněji.

Jednou z nejčastějších chyb, které se Češi před dovolenou dopouštějí, je, že si nezkontrolují platnost cestovních dokladů v dostatečném předstihu. Pořídit si „rychlopas“ jsou pak zbytečně vyhozené peníze. U dětí do 15 let přijde vydání ve zkrácené lhůtě na dva tisíce korun. Ostatní zaplatí čtyři tisíce korun a vydání trvá nejméně šest dnů. Pořízení pasu do 24 hodin je teprve v běhu, ale počítá se opět s vysokým poplatkem.

Cestovní doklady přitom musíte chránit před ztrátou, poškozením, zničením i zneužitím a neplatný doklad je potřeba odevzdat. I na to se často zapomíná. Pokuta za takový přestupek může být citelná, až do výše 10 tisíc korun.

2. Zapomínáme chránit opuštěnou domácnost

Řada lidí si uvědomuje, že opuštěná domácnost může lákat zloděje a snaží se proto nedávat okolí najevo, kdy a kde bude rodina trávit dovolenou. Často se však zapomíná na to, že informaci o rodinné dovolené mohou na sociální sítě vyvěsit i vaše děti. Nebo ji rozhlásíte nechtěně sami, když do e-mailu připojíte hlášku, že jste do určitého data kvůli dovolené k nezastižení.

Počítejte i s tím, že zloději často sázejí na nevšímavost sousedů a do opuštěné domácnosti, která nemá dobré zámky, se dokážou dostat během několika sekund (více čtěte zde).

VIDEO: Mnohé zámky překonají zloději za pár sekund Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud váš domov nechcete ponechat náhodě, můžete to vyřešit pojištěním. Ideální je mít dlouhodobé pojištění domácnosti, uzavřít se však dá i krátkodobá pojistka – tzv. pojištění opuštěné domácnosti. „Součástí pojištění je i asistenční služba, která zajistí ostrahu opuštěné domácnosti, opravu poškozených vstupních otvorů, prasklého potrubí a podobně,“ doplňuje Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny.

3. Nehlídáme si, jakou kartou platíme

Na cesty po Evropě, Severní Americe a jiných bohatších zemích si většinou vystačíte jen s menší hotovostí. Na zbytek výdajů je dobré využít platební kartu. „Díky tomu můžete získat výhodnější kurz, než kdybyste měnili hotovost ve směnárně. Ideální je vzít si na dovolenou karty dvě: na placení a rezervace hotelů kreditku, na výběry klasickou debetní,“ doporučuje tiskový mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Problém ale je, že si někteří Češi stále pletou kreditní a debetní kartu. Při výběru peněz z bankomatu kreditní kartou pak zaplatí vysoké poplatky (100 i více korun), protože jde vlastně o hotovostní půjčku od banky.

Pozor také na placení kartou a službu DCC. Zkratka znamená Dynamic Currency Conversion a v praxi jde o to, že si můžete vybrat, zda budete platit v korunách, nebo v místní měně. První možnost má výhodu, že hned vidíte, kolik vás to bude stát v českých korunách. Tento způsob placení však bývá dražší. Zvláště velký pozor si dejte na výběry z bankomatu. Zvolíte-li službu DCC, přepočet bude v nevýhodném kurzu a cena za výběr může být pro vás šok.

Při výjezdu na zahraniční dovolenou se můžete dopustit i další školácké chyby. Jednoduše tím, že si neohlídáte platnost vaší debetní karty. Banky se zpravidla snaží předem avizovat, abyste si vyzvedli a aktivovali kartu novou. Pokud na to zapomenete a platnost karty skončí během vaší dovolené, je to zbytečný problém.

4. Podceňujeme rozsah cestovního pojištění

Řada Čechů si myslí, že se v pojištění vyzná a uzavřít cestovní pojistku není žádný problém. Ale i zde chybujeme. Pokud pojistku uzavíráte, informujte i ostatní členy rodiny, kde jsou doklady, jak jste pojištěni a u které pojišťovny. Situace, kdy najednou zbytek rodiny neví, kde doklad o uzavřené pojistce hledat a na jakou pojišťovnu se obrátit, nebývají ojedinělé.

Často se chybuje i v tom, že si neuložíme do mobilního telefonu kontakt na asistenční linku a nemáme ho po ruce. I to může stát peníze. „V případě nemoci či úrazu je třeba okamžitě kontaktovat asistenční službu. Ta vám poradí, jak přesně postupovat a doporučí vhodné zdravotní zařízení. Taková zdravotní zařízení jsou prověřená a jsme v nich schopni zaručit určitou úroveň poskytnuté péče. Navíc ve většině případů klient nemusí náklady za poskytnutou péči hradit na místě,“ říká Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Ceny běžných lékařských úkonů ve vybraných zemích Evropy v Kč Chorvatsko Řecko Bulharsko Zažívací potíže 2 200 2 500 1 800 Záněty dýchacích cest a ORL 2 500 2 800 2 000 Tržné rány 3 300 3 500 2 800 Zlomeniny a pohmožděniny 5 000 5 300 5 000 Zdroj: ČP

Cestovní pojištění však nejsou jen léčebné výlohy a úrazové pojištění. „Jeho součástí by mělo být i pojištění odpovědnosti za škody, na které lidé často zapomínají. Způsobíte-li někomu jinému například úraz, náklady na léčení a rekonvalescenci se v zahraničí mohou vyšplhat vysoko. Užitečné je také pojištění zavazadel či právní ochrany, “ poznamenává Ivana Buriánková.

5. Chybujeme na cestách vlastním autem

Dovolenou mnohdy prodraží i tučné pokuty za nedodržování pravidel silničního provozu.

Třeba za špatné parkování ve Španělsku můžete dostat pokutu až 200 eur, za telefonování za volantem v Itálii 230 eur a za špatný stav vozu můžete v Rakousku zaplatit až 5 000 eur. Jestliže vezete s sebou děti a jste kuřáci, beztrestně si nezapálíte například v Řecku, Itálii, Velké Británii, ve Skotsku a na Kypru.

Chybuje se i v tom, že Češi zapomínají na rozdíly v povinné výbavě auta. Hasicí přístroj je třeba vyžadován v Polsku, Řecku či Bulharsku. Ve Španělsku musí mít řidič v autě jedny náhradní dioptrické brýle a v některých zemích patří k povinné výbavě například dva výstražné trojúhelníky. Tyto povinnosti se přitom mohou během let měnit, proto je užitečné zapátrat po aktuálních informacích na internetu a nenechat se zaskočit silniční kontrolou.

Ohlídejte si i technický stav vozidla a termín, kdy musíte s autem na technickou kontrolu. I na to se často zapomíná, zvlášť u zánovních vozů, které jdou na první technickou kontrolu.