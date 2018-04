Jak nabrat síly: Odjeďte aspoň na dva týdny, radí odborníci

Kdosi moudrý řekl, že správná dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ale zase ne tak dlouho, aby pochopil, že se bez nás obejde.

Většina Čechů si tento aforismus překládá tak, že volno má trvat týden a basta. A když přijde léto, slunce pálí a v kanceláři je nesnesitelný hic, pak se vyplatí rozměnit dovolenou na drobné: Tu si Češi prodlouží víkend, tam přidají k červencovým svátkům nějaký ten den a ještě si pošetří týden na srpen.

„U nás se v posledních letech prohluboval trend brát si krátké dovolené a prodloužené víkendy, navíc si většina zaměstnanců volno nevybírala v plném rozsahu,“ poukazuje na českou prázdninovou askezi ředitelka personální agentury Profesia Zuzana Lincová.

Výsledek? Z léta se stane podzim, pořádný odpočinek žádný a energie do práce se dál nedostává. „Proto doporučujeme nejméně čtrnáctidenní dovolenou bez přerušení, aby se zaměstnanec zregeneroval a vyčistil si hlavu od pracovních záležitostí,“ zdůrazňuje Romana Rašková z personálně-poradenské společnosti McRoy Czech.

Co by tomu řekli kolegové?

Jenže vysvětlujte něco takového konzervativním Čechům. Však si také psycholog a personální kouč Tomáš Vašák v praxi všiml, jak zaměstnanci, zvlášť ti zkušení, nelibě nesou, když mají pracovní kolektiv opustit na delší dobu.

„Nemají strach z toho, že vypadnou z pracovního procesu, spíš se mohou dostat pod tlak týmu, když si vezmou dlouhou dovolenou,“ vysvětluje psycholog nechuť hodit stres za hlavu na delší dobu. Přitom za hranicemi není nic divného na dovolené třítýdenní i delší.

Jak čerpat dovolenou? Naplánujte si volno dopředu. Termín dovolené si neurčujete sami, zákoník práce říká, že dovolenou plánuje zaměstnavatel. Proto si volno plánujte včas a nechte si ji písemně schválit od svého šéfa.

Zaplacený zájezd je výhodnější Pokud máte schválenou dovolenou a zaplacený zájezd, a zaměstnavatel vám dovolenou zruší či změní, musí vám nahradit náklady.

Kdo pozdě chodí, může se divit. Pokud vaše firma nevyhlašuje celozávodní dovolenou, uděláte nejlépe, když o ni zažádáte v předstihu. Může se stát, že kdo přijde se žádankou poslední, bude odmítnut. Zdroj: McRoy Czech



Ovšem i mezi českými zaměstnanci jsou čestné výjimky, jak ukázala anketa společnosti Profesia mezi bezmála 800 respondenty. Ta sice potvrdila, že Češi dlouhým dovoleným moc nedají, ale zároveň poukázala na zajímavý jev, a to, že přece jen začalo přibývat lidí, kteří bez výčitek odjedou i na tři neděle.

„Téměř 40 procent respondentů má dovolenou 14 dní v kuse a déle, což souvisí s nastartováním ekonomiky,“ komentuje Zuzana Lincová změny. Lidé se totiž nebojí o svou práci, a tak i v klidu odpočívají.

Ekonomické konjunktury a vstřícnosti svého zaměstnavatele využívá v létě třeba pětačtyřicátník Petr z Liberce. Dovolenou si bere jen jednou ročně, zato na pět týdnů.

„Mám práci náročnou na zodpovědnost, myšlení a čas, takže když si chci odpočinout, dělám to důkladně. Navíc nemám rád balení, takže balím jen jednou a pořádně,“ vysvětluje IT analytik, proč se začátkem léta prakticky nastěhuje do daleké ciziny. Letos takhle vyhrály Maledivy v Indickém oceánu.

Podle psychologů a personálních koučů dělá Petr dobře. Protože abyste si skutečně odpočinuli, potřebujete volno alespoň dva a nejlépe tři týdny v kuse. Teprve po 14 dnech přestanete myslet na pracovní povinnosti, zpomalíte a vypnete. Podle jiné psychologické teorie zase přípravy na dovolenou třikrát ročně způsobí tak velký stres, že dokonale neutralizují jakékoliv blahodárné účinky volna.