Ekonomika jako na dlani

Manažerské hry, které pracují s prvky simulace, se běžně používají ve výukových programech pro vzdělávání dospělých. Jsou založeny na ověřené skutečnosti, že důležitou roli při učení sehrávají emoce. "Hráči" manažerské hry se pohybují v určitém simulovaném prostředí, v němž však řeší úkoly z reálné praxe. Získávají tak potřebné znalosti a dovednosti, které si v paměti upevňují prostřednictvím emocionálního prožitku - radostí z výhry, překvapením z výsledku, pocitem týmové soudržnosti apod.

Projekt SIMGAME, v jehož rámci se nová metoda výuky ekonomie na středních školách rozvíjí, poprvé využil manažerskou hru s prvky simulace pro studenty středních škol. "Podstata manažerské hry spočívá v simulování základních vztahů, do kterých vstupují podnikatelé nebo manažeři.

Studenti rozhodují o strategii firmy na modelovém trhu," říká Martina Kaňáková z Národního ústavu odborného vzdělávání, který projekt SIMGAME koordinuje. Cílem hráčů je podle Martiny Kaňákové dosáhnout vysokého tržního podílu a maximalizovat zisk.

Na začátku a na konci podnikání studenti provádějí finanční analýzu, průběžně sestavují rozvahu a výsledovku, porovnávají a vyhodnocují finanční výsledky firmy včetně plánu toku hotovosti.



Jako doopravdy



Základem hry je plán znázorňující koloběh majetku ve firmě. "Herní plán je velmi názorný, studenti z něj mohou zaznamenat veškeré hmotné a finanční toky ve

firmě," říká Karla Štěpáníková z Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2. Další herní pomůckou jsou žetony představující peníze (náklady). Studenti tyto žetony přemísťují ve směru hmotných toků, a tak mohou velmi názorně sledovat finanční toky uvnitř a vně firmy, přepočítávat a zaznamenat do výkazu zisků a ztrát a kontrolovat, zda ve výkazech zachycené ekonomické údaje odpovídají skutečnosti. Součástí výukové hry je též prezentace výsledků hospodaření firmy. V manažerské hře je učitel spíše trenérem, rádcem a partnerem hráčů. Vstupuje do hry, upozorňuje na nezamýšlené důsledky ekonomického chování, vysvětluje rizika určitých kroků.Rozhodnutí je však na hráčích, kteří tvoří firemní týmy. "Tento modul nazýváme statický. Simuluje řízený model, v němž parametry výroby a prodeje stanovuje trenér - učitel. Hru lze zastavit a zopakovat poznatky či předjímat budoucí situace," tvrdí Martina Kaňáková.Projektový tým připravil také dynamickou verzi hry, kde trenér nechává hru bez přerušení. Jednotlivé firmy vytvářejí svou obchodní strategii a výrobní plán v podmínkách tržní konkurence včetně soutěže o získání zakázek. Hráči se buď v konkurenci spolužáků prosadí, či v krajním případě vyhlásí úpadek.Statický modul prošel testováním na třinácti českých školách, na třech na Slovensku a po jedné škole v Rakousku, Německu a Itálii. Testování dynamické verze se uskuteční na konci tohoto školního roku. Pro studenty je hra příjemným vytržením ze stereotypu školního prostředí. "Je to něco jiného, než když sedím ve škole v lavici a učím se, co je to produktivita práce nebo likvidita," říká Jana Doležalová z třetího ročníku Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše v Praze 2. "Při hře si dokážu představit, co ten pojem vlastně znamená. Abych při hře došla k určitému cíli, musela jsem si dávat své ekonomické znalosti dohromady," dodává Doležalová.Studenty zaujala i možnost soutěžit, předhánět ty druhé, konkurovat si. Někteří byli překvapeni tím, že musí pracovat v týmu s někým, koho si sami nevybrali, ale byl jim tak jako v reálné firmě - přidělen. "Studenty potěšila i káva, pro ně to není příliš obvyklé, ale v každém podniku je to i o té kávě," připomíná Josef Vozáb, učitel Obchodní akademie a Obchodní školy Národního odboje Ústí nad Labem-Střekov.