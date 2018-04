Finanční novinky a produkty, které ulehčují život mladým rodinám

„Určité výhody mohou mladé rodiny čerpat v oblasti daní, stavebního spoření i úvěrů na bydlení. Rozšiřují se také možnosti, jak učit potomky hospodařit například s využitím speciálních bankovních kont pro děti,“ vyjmenovává Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust.

Rodiny získají vyšší slevy a přídavky na děti

Senátoři zvýšili slevu na dani na první dítě na 15 204 korun ročně. Zvýšilo se rovněž daňové zvýhodnění na druhé dítě, a to o 2 400 korun na 19 404 korun, zvýhodnění na třetí a další dítě pak vzrostlo o 3 600 korun na 24 204 korun. Zákon má ještě podepsat prezident Miloš Zeman, vyšší daňové slevy na děti bude možné využít zpětně od počátku letošního roku.

„Často se zapomíná na to, že daňové zvýhodnění na dítě mohou uplatnit i prarodiče, jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by toto zvýhodnění uplatnili, na rozdíl od babičky nebo dědečka,“ připomíná analytik Dušan Šídlo. Jak dodává, jedná se o případy, kdy příjmy ani jednoho z rodičů – například studentů – nedosahují šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2017 je to 66 tisíc korun), a nemohou tak uplatnit daňový bonus na dítě. Podmínkou je, aby vnouče žilo s prarodičem ve společně hospodařící domácnosti.

Více rodin bude mít také nárok na přídavky na děti. Přídavky se budou týkat rodin s příjmy až do 2,7násobku životního minima, dosud byl limit na 2,4násobku. Přídavky u rodin, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, se mají zvýšit o 300 korun měsíčně, a to na 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte.

Od ledna 2018 se rovněž zvýší příspěvek rodičům, kterým se narodí dvojčata či vícerčata. Současná výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a nezohledňuje dnes stále častější narození dvojčat a vícerčat. Nově budou mít rodiče dvojčat a vícerčat od ledna příštího roku nárok na rodičovský příspěvek ve výši 330 tisíc korun. O dodatečné zvýšení mohou požádat i rodiče, jejichž dvojčata nebudou v době platnosti starší než čtyři roky.

Státní úvěry na rekonstrukci a bydlení

Mladé rodiny do 36 let, a to i bezdětné, či samoživitelé s nezletilými dětmi mohou využít státní úvěr ve výši až 150 tisíc na rekonstrukci a modernizaci svého bytu či domu. Tento úvěr z programu Státního fondu rozvoje bydlení je určený pro mladé majitele nebo spolumajitele bytu či domku, kteří si chtějí pořídit například novou kuchyň či koupelnu, opravit komín, vyměnit dveře či opravit podlahy nebo udělat další úpravy svého bydlení. Roční úroková sazba toho úvěru je aktuálně 2 % a je garantovaná po celou dobu splácení. Splatnost je do 10 let od doby čerpání. Příjemce úvěru ovšem musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým měsíčním příjmem 10 000 korun za poslední tři měsíce. Více podrobností o Programu 150 najdete zde.

Mladé rodiny do 36 let pečující o jedno dítě do šesti let mohou využít rovněž Program 600 a požádat o státní úvěr až do částky 600 tisíc korun (podrobnosti najdete zde). Peníze z úvěru lze využít na koupi bytu nebo domu, přístavbu domu i převod družstevního podílu v bytovém družstvu. Žadatel ovšem nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí, ani nájemcem družstevního bytu.

Roční úroková sazba úvěru z Programu 600 se nyní pohybuje v rozpětí 1,45 až 2,45 % a splatnost je na 15 let. Jde o zajištěný úvěr se zástavním právem k pozemku a budované nemovitosti, nebo je potřeba mít ručitele.

„Kvůli pokračujícímu zpřísňování pravidel pro poskytování hypoték a díky nadstandardně nízké úrokové sazbě se úvěr od státu může letos hodit mladým rodinám více než v loňském roce,“ říká Jiří Kryl, hypoteční analytik společnosti Broker Trust.

Spoření na penzi už i pro děti

Od loňska je možné uzavřít pro děti tzv. doplňkové penzijní spoření a od mala jim dávat stranou peníze na důchod. Toto dětské spoření se začíná v Česku skutečně využívat. Podle údajů Asociace penzijních společností ČR bylo za první rok existence (2016) uzavřeno celkem 12 576 smluv a do konce letošního března bylo takto uzavřeno 15 698 smluv. Průměrný věk dítěte, pro které příbuzní smlouvu uzavírají, je osm let.

„Mladí lidé budou mít od 18 let možnost třetinu vložených prostředků vybrat, pokud bude doba jejich spoření trvat alespoň 10 let. Přijdou tak ale o poměrnou část státního příspěvku. Vybrat si část peněz může být lákavé, ale takový krok jde proti podstatě dlouhodobého spoření. Sahat na peníze, které má člověk uložené na přilepšení v penzi, v podstatě znamená okrádat své starší já. Prostředky pro financování studia nebo vlastního bydlení by tak měli mladí lidé hledat jinde,“ varuje Dušan Šídlo.

Stavební spoření pro děti opět jednodušší

Loni zákonodárci ulehčili rodičům v případě nakládání s penězi ze stavebního spoření, které založili pro své děti. Novela zákona umožnila, že po uplynutí zákonné šestileté vázací lhůtě mohou rodiče vypovědět dětskou smlouvu i bez souhlasu opatrovnického soudu. Musejí se na tom ale shodnout všichni zákonní zástupci dítěte. Pokud se tak nestane, je souhlas soudu stále potřeba.

„Některé stavební spořitelny navíc stále zvýhodňují děti při uzavírání smlouvy tím, že není nutné při splnění určitých podmínek platit vstupní poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky,“ upozorňuje na další benefit Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust.

Kontrola výdajů dětí přes internet

Učit děti nakládat s penězi je užitečné již od mala. Když chtějí mít rodiče přehled o penězích svých dětí, mohou jim zřídit jejich vlastní bankovní konto včetně dětské platební karty. Pro děti od osmi let ho nabízí většina velkých českých bank, a to zdarma. Díky základnímu balíčku služeb mají děti měsíčně například několik bezplatných výběrů z bankomatu dané banky.

„Při výběru vhodného konta by se rodiče měli zajímat o to, zda banky umožňují nahlížet na stav účtu přes internetové bankovnictví. Dále je pak dobré věnovat pozornost tomu, jaké limity pro výběr lze u účtu nastavit. A pokud chtějí mít rodiče opravdu účet zdarma, musejí si dát pozor na zpoplatněné služby, jako je například pojištění platební karty,“ upozorňuje Dušan Šídlo.

V ideálním případě tak bude mít dítě peníze zdarma bezpečně uložené v bance, bude mít stanovený rozumný limit pro výběr na dané časové období a rodiče budou moci přes internetové bankovnictví sledovat, jak jejich potomek s financemi hospodaří.

Měl by stát více podporovat mladé rodiny?