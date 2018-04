Firma chce vědět co nejvíc

Průběh přijímacího řízení napoví hodně i o úrovni vašeho případného příštího zaměstnavatele. „Kvalitní firmu poznáte podle toho, že umí výběrové řízení kvalitně připravit,“ říká k tomu Martin Vosecký z poradenské a personální společnosti Catro. Leckteré firmy si proto zejména na důležité posty hledají zaměstnance za pomoci profesionálů - personálních agentur.

„Klient nám zadá popis pozice, kterou chce obsadit. Ve spolupráci s ním pak připravíme finální podobu výběrového řízení. Psychodiagnostické testy, jazykové testy. Prostě otestujeme vše, co klienta zajímá,“ vysvětluje Lydie Jaroměřská ze společnosti Personální servis.

Výběr začíná u životopisu

Výběrové řízení pak personální agentury vyhlásí v inzerátu. Vědí, kde bude inzerát efektivní - zda na obecných internetových serverech, ve specializovaných časopisech a podobně. Při současné situaci na trhu práce si ale agentury nemohou dovolit jen čekat, kdo se sám přihlásí, a aktivně hledají v databázích. První selekce začíná už při pročítání životopisů. „Je pro nás důležité, jak má uchazeč svůj životopis strukturovaný, zda dostatečně specifikoval svá předchozí zaměstnání a jak je na první pohled přehledný,“ říká Jaroměřská.

Následně jsou vybraní kandidáti pozvaní na pohovor. Správný personální konzultant nejenže prověří znalosti uchazeče, ale také ho podrobně seznámí s pracovní náplní pozice, na kterou se hlásí. Informace v inzerátu nemusí být dostatečně přesné či obsažné. A do dalších kol výběru je důležité pozvat skutečně jen ty, kdo mají o místo evidentní zájem. Pohovor zkrátka není „souzení“, nýbrž oboustranné posuzování. Přemýšlejte, zda o práci opravdu stojíte. Pokud zjistíte, že ano, snažte se zdůraznit takové údaje ve svém životopisu, které se s požadavky firmy co nejvíc shodují.

Přesná definice obsazovaného místa je maximálně důležitá. „Chybou je například to, když je zadání příliš povšechné. S nadsázkou řečeno, požadavkům pak může odpovídat deset milionů Čechů. A když mám mizerné zadání, tak také mizerně vyberu,“ vysvětluje Martin Vosecký.

Při pohovorech záleží „na chemii“

Pokud to obě strany uznají za vhodné, je následně kandidát pozván do dalšího kola výběrového řízení. Buď na další pohovor už přímo v konkrétní firmě. Zde můžete hovořit s firemním personalistou, se svým případným šéfem, ale také i se svými případnými kolegy. Pokud už tady zjistíte, že do kolektivu těžko zapadnete, ušetříte čas sobě, personální agentuře i firmě.

Nebo přijde pozvánka do takzvaného assesment centra. To je poměrně drahý způsob výběru, proto jej využívají zejména velké firmy. Dvě výhody assesment center: hodnotící skupinka se skládá z lidí uvnitř firmy i z externích odborníků. Výběr tak probíhá s nejvyšší možnou mírou objektivity. Zadruhé může firma posuzovat chování uchazeče mezi ostatními lidmi.

Pohovor pouze s jedním konzultantem totiž neodhalí nečekané problémy. Může se stát třeba to, že personální společnost pošle do firmy vhodnou adeptku na základě pohovorů s konzultantkou. Na personálním oddělení v dané firmě pak kandidátka narazí na muže a najednou reaguje úplně jinak, hůř. „U pohovorů vždy záleží na chemii‘, na tom, jak si dva lidé sednou,“ upozorňuje Lydie Jaroměřská.

Psychotesty můžete odmítnout

Skupinové testování může odhalit vlastnosti kandidáta mnohem lépe. Možnými způsoby jsou neřízená skupinová diskuse, případové studie, vlastní prezentace či simulace různých modelových situací. Nenechte se vystresovat ostatními účastníky. Jste všichni ve stejné pozici, všichni máte stejné šance.

Velkou vypovídací hodnotu mají i psychotesty. Můžete je odmítnout, ale pak firma logicky okamžitě odmítne vás. „Psychologický posudek by měl odhalit například překážky bránící efektivní komunikaci s určitými lidmi,“ uvádí psycholožka Zdeňka Židková.

Psycholog by měl při výběrovém řízení dodržovat zásadu bilanční diagnostiky, tedy nejen získat obraz o pracovních předpokladech kandidáta pro firmu, ale poskytnout uchazeči i zpětnou vazbu - bilanci jeho schopností. Neúspěch v psychotestu u jednoho výběrového řízení vám může aspoň pomoci do budoucna. Budete lépe vědět, jak na lidi působíte a na co stačíte. Některé personální agentury nabízejí psychotesty i bez toho, že byste se účastnili výběrového řízení. Právě proto, abyste uměli sami odhadnout, jakých konkurzů má smysl se zúčastnit a jakých ne.