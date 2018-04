Firma říká: Na džíny zapomeňte!

Jde-li kancelářský pracovník firmy T-Mobile na schůzku, neměl by mít na sobě džíny, i kdyby byly sebekvalitnější. Podle okolností se má rozhodnout buď pro klasický oblek, nebo pro košili s dlouhým rukávem a formální kalhoty. Zaměstnanci v prodejnách si pak vybírají z několika variant firemního oblečení. „Jednotlivé kusy mohou různě kombinovat, aby neměli pocit, že chodí v uniformě,“ vysvětluje mluvčí Martina Kemrová.

Ještě před dvěma lety byl takzvaný dress code (kodex oblékání) přísnější. Zaměstnanci v kancelářích chodili oděni spíše formálně a pouze v pátek se mohli obléknout pohodlněji a neformálně.

Volné pátky jsou minulostí

Trend neformálních pátků (casual friday) přišel v devadesátých letech z USA. Dnes od něj firmy pomalu ustupují. Zaměstnanci často nevěděli, co všechno si mohou v pátek dovolit. Chodit do práce v krátkých kalhotách stejně nešlo, klasické kalhoty a košile zase mohly působit příliš formálně a „trhat partu“.

Někteří zaměstnavatelé si začali všímat, že vybočení z pravidel oblékání s sebou přineslo i odklon od obvyklého pracovního nasazení – zaměstnanci v pátek pracovali stejně ležérně, jak se oblékali.

Firemní dress cody se dnes přiklánějí k větší neformálnosti po celý týden, ale s respektováním společenských pravidel. „Hlavním kritériem pro každého je to, jakou práci bude v daný den vykonávat. Tedy zda třeba půjde na schůzku s klientem, nebo bude jen sedět v kanceláři. Konkrétní pravidla pak slouží jako doporučení,“ popisuje Martina Kemrová z T-Mobilu. Zaměstnanci se zde s dress codem seznamují v magazínu, kde jsou vyfoceny modely pro jednotlivé situace s komentáři zpěváka Jiřího Korna.

Za obecně nevhodné se považují „šortky, sexy, vyzývavé nebo extravagantní oblečení, čistě sportovní oblečení, sandály a reklamní oděvy konkurence“.

Na uchu nejvýše dvě náušnice

Nejpřísnější firemní předpisy mívají banky, mluví se o takzvaném „bankovním stylu“. Zaměstnanci musí působit důvěryhodně. Oblékají se formálně a volí šedé, spíše nevýrazné barvy, které působí profesionálně a nebudí příliš velkou pozornost.

I v bankách se však pomalu ustupuje od příliš upjatých vzorů. Poměrně liberální je Kodex odívání zaměstnance Hypoteční banky. „Všichni k němu mohli předem vyjádřit své připomínky a sami si ho upravit,“ říká ředitel kanceláře banky Karel Čvachovec.

Pracovníci, kteří jednají s klienty, si podle kodexu mohou dovolit i „odvážnější módní výstřelky“. Manažerkám se doporučuje, aby délka sukně, rozparek či tílko „neznervózňovaly svou majitelku ani její okolí“. Zaměstnanci v kancelářích mohou mít džíny. Muži, kteří s klienty komunikují, by měli sundat náušnice, ženy nemají mít „tři a více náušnic v jednom uchu“. Nedoporučují se ani výstřední mnohobarevné účesy.

Piercing nechceme

Předpisy o oblékání vyvolávají otázku, nakolik v pracovní době „patříte“ firmě. Může vám vůbec diktovat, v jakém oblečení máte přijít, jak si upravit vlasy či oholit vousy? Pražská advokátka Jindra Pavlová říká, že ano: „Styl oblékání, celkový vzhled a chování zaměstnanců je součást firemní kultury.

Odlišuje firmu od konkurence.“ Pravidla o oblékání stanoví vnitřní předpisy. Pokud se uchazeč svým odporem k oficiálnímu obleku, holicímu strojku či neochotou sundat si piercing odlišuje od dalších zájemců o místo, pro firmu to může být důvod k jeho odmítnutí. „Při výběru uchazečů hraje roli nejen jejich odborná a osobnostní stránka, ale i jejich celkový vzhled a vystupování, které by mělo být v souladu s firemní kulturou,“ vysvětluje Pavlová.

Oděvní kodex nesmí zaměstnancům nařizovat, aby si kupovali oblečení, které se vymyká jejich životní úrovni. V takovém případě by jim firma musela na oděvy přispívat. Předpisy navíc nesmějí být diskriminační. Pokud jsou pro ženu na určité pozici zakázány třeba džínové oděvy, má to platit i pro muže.

Nerespektování oděvního kodexu může zaměstnavatel posoudit jako porušení pracovní kázně. Pokud by se to opakovalo, mohl by přistoupit i k výpovědi. Vždy záleží na konkrétní situaci, zejména na tom, nakolik chování zaměstnance firmu poškodilo.

Rada MF DNES: pozor i na nepsaná pravidla

Chodí-li všichni v obleku, musíte se přizpůsobit. Pokud mají džíny, můžete mít sice oblek, ostatní to však mohou vnímat jako snahu vyčlenit se z týmu.