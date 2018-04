Historie financí: když Amerika pohřbila stříbro a vsadila na zlato

, aktualizováno

Bylo to v roce 1971, kdy byl zrušen Brettonwoodský měnový systém a kdy došlo k definitivnímu odpoutání amerického dolaru od zlata. Trvalo to přes padesát let. Stejně dlouhá, a ještě navíc klikatá, byla ale i samotná cesta ke zlatému dolaru. Dokonce to jednu chvíli vypadalo, že Amerika bude stříbrná.