Hypotéky opět zdražují, sazba pod dvě procenta je nejspíš minulostí

V prosinci 2017 si do bank přišlo pro hypoteční úvěr celkem 9 351 klientů, což je o 115 méně než v listopadu. Celkově si sjednali úvěry o objemu 20,138 miliardy korun, což je v porovnání s prosincem roku 2016 o 2,5 miliardy korun více.

„Ve vysokých objemech sjednaných úvěrů se stále více projevují rostoucí ceny nemovitostí, přičemž průměrná výše hypotečního úvěru v prosinci dokonce překročila hranici 2,15 milionu korun. Průměrná výše nových úvěrů je navíc výrazně výše, protože jsou ve statistikách obsaženy také refinancované úvěry,“ říká hlavní analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2015 Průměrná výše v Kč 2016 Průměrná výše v Kč 2017 Průměrná výše v Kč leden 1 725 728 leden 2 138 995 leden 2 023 286 únor 1 731 248 únor 1 878 013 únor 2 013 220 březen 1 751 311 březen 1 909 937 březen 2 034 193 duben 1 783 330 duben 1 886 765 duben 2 054 856 květen 1 816 423 květen 1 911 376 květen 2 047 098 červen 1 829 483 červen 1 929 207 červen 2 051 890 červenec 1 832 976 červenec 1 999 405 červenec 2 021 107 srpen 1 841 182 srpen 1 952 489 srpen 2 119 687 září 1 852 485 září 1 995 626 září 2 075 601 říjen 1 866 517 říjen 1 980 701 říjen 2 069 946 listopad 1 843 878 listopad 2 063 292 listopad 2 055 747 prosinec 1 913 396 prosinec 2 034 199 prosinec 2 153 542 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Průměrná výše hypotéky se po celý kalendářní rok 2017 pohybovala nad hranicí přesahující dva miliony korun. Měsíční splátka hypotéky sjednané v prosinci 2017 ve výši jeden milion korun se splatností na 20 let v průměru činí 5 151 korun, při splatnosti na 15 let klienti splácejí v průměru 6 524 korun měsíčně.

„Vývoj hypotečního trhu v roce 2017 potvrdil, že Češi mají stále velmi vysoký zájem o pořizování vlastního bydlení a to i přes rostoucí ceny rezidenčních nemovitostí a mírný nárůst úrokových sazeb,“ komentuje loňské výsledky generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

Růst úrokových sazeb hypoték se nezastaví

Banky dál sledují konkurenci. Zatímco například ČSOB a Hypoteční banka na začátku letošního roku shodně zdražily hypotéky o 0,2 procentního bodu, Raiffeisenbank a Expobank jdou naopak proti proudu a mírně od ledna hypotéky zlevňují.

Je však téměř jisté, že růst úrokových sazeb se jen tak nezastaví. „Počítáme, že ve vazbě na další očekávaná zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB budou v letošním roce úrokové sazby hypoték růst. To by však pro hypoteční trh nemělo představovat zásadnější překážku, protože pro běžnou dvoumilionovou hypotéku na 25 let představuje zvýšení úrokové sazby o 0,1 procentního bodu nárůst splátky přibližně o stokorunu měsíčně,“ poznamenává šéf Hypoteční banky Jiří Feix.

Novinkou je, že některé banky rozšiřují nabídku hypoték s dlouhodobější fixací. Kupříkladu Moneta Money Bank rozšířila svou nabídku hypoték o sedmiletou fixaci s úrokem 2,57 procenta, od listopadu 2017 nabízí Česká spořitelna hypoteční úvěr s 15letou fixací.

„Fixace klienty nijak neomezuje, díky novému zákonu o spotřebitelském úvěru mají možnost vložit jednou ročně mimořádnou splátku hypotéky bez sankce ve výši až 25 procent výše hypotéky,“ uzavírá Marek Petráš, produktový manažer hypoték České spořitelny.