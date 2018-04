Investice do chalupy se vyplatí, v zahraničí obzvlášť

K investici do zahraničních chat a chalup přispívá jejich snadná dostupnost, a to jak autem, autobusem, vlakem, ale nově i letadlem. Nízkonákladová letecká společnost SkyEurope zavádí speciálně pro lyžaře lety do Turína a Grenoblu. Z Grenoblu je to jen kousek na sjezdovky ve Val d'Isére, Albertville, nebo Brianconu.

Ti zámožnější se mohou do rakouských zimních středisek dopravit i helikoptérou. Velice zajímavými lokalitami jsou i podpyrenejí a Francouzská riviéra. V létě tu můžete byt nebo vilu využívat ke koupání a v zimě můžete odtud vyrážet lyžovat. Nicméně hitem posledních let zůstávají Tatry a Bulharsko.

Horské nemovitosti nejsou zajímavé jen pro lyžaře, ale i pro podnikatele v oblasti turistického ruchu. Na horách staví nebo kupují chaty, chalupy, penzióny a hotely. Novými zákazníky jsou i cestovní kanceláře, které si zde zakládají společnosti za účelem zprostředkování nabídky ubytování pro české i zahraniční turisty.

Slovensko

Nejvyhledávanějšími lokalitami pro koupi horských nemovitostí na Slovensku jsou Nízké a Vysoké Tatry. Cena dvoupokojového horského bytu se pohybuje okolo 1 – 1,5 mil. Sk, starší chaty, chalupy okolo 2 mil. Sk. Cena luxusnějších horské nemovitosti se pohybuje okolo 6 mil. Sk. Menší hotely a penzióny od 10 mil. Sk, v průměru okolo 20 – 30 mil. Sk. Jedním z nejzajímavějších stávajících projektů výstavby horských bytů je projekt Fatrapark (www.fatrapark.sk), kde právě začíná rezervace druhé etapy výstavby.

Bulharsko

Do Sofie doletíte zhruba ze dvě hodiny a za další hodinu až dvě cesty autem, nebo autobusem už můžete začít lyžovat v Rila Vichrin, Rodopech, Staré Planině, Sredne Gore nebo Viroše.

Horské byty zde koupíte od 40 000 Eur výše. Starší chaty a chalupy od 80 000 Eur. Největšími bulharskými realitními portály jsou www.bulgarianproperties.com, www.mybulgaria.info, http://imoti.net, www.portalimoti.com a www.imot.bg, kde najdete nejširší nabídku nemovitostí, včetně jejich aktuálních cen.

VYDĚLEJTE NA ZAHRANIČNÍCH NEMOVITOSTECH:

VYDĚLEJTE NA ZAHRANIČNÍCH NEMOVITOSTECH:

Francie

Vyjmenovávat slavná lyžařská střediska ve francouzských Alpách typu Chamomix, Val d'Isére a dalších by bylo nošením dříví do lesa. Mnohem zajímavější informací jsou cenové relace jednotlivých typů horských nemovitostí.

Horské byty: Garsoniéru (studio) koupíte v ceně od 30 000 Eur. Byt 1 + 1 od 50 000 Eur výše. Ceny větších bytů 3 – 4 + 1 se pohybují okolo 150 000 Eur.

Horské chaty, chalupy (chalet): Ceny horských chat a chalup se pohybují v průměru od 250 000 do 600 000 Eur. Skutečně luxusní dosahují cen až 3 mil. Eur.

Horské vily (chateaux/villa): Ceny tohoto typu nemovitosti se pohybují v cenách od 600 do 3,5 mil. Eur.

Horské zemědělské usedlosti, pozemky: Cena zemědělských usedlostí, které jsou většinou v zanedbaném stavu se pohybuje okolo 200 000 Eur. Ke kupní ceně musíte připočítat i cenu oprav. Pozor je třeba dát i na dopravní obslužnost dané lokality a vybavenost obchody a službami. Často se totiž jedná o samoty.

Ceny pozemků jsou vysoké, a to z prostého důvodu – rok od roku jich ubývá. Jejich orientační cenovou úroveň ukazuje následující tabulka:

Francouzské Alpy patří spolu se švýcarskými k nejdražším v Evropě. Vyplatí se zde proto investovat, protože stavebních pozemků ubývá a ceny nemovitostí i jejich nájmů budou stoupat. Klientela je zavedená, služby i dopravní obslužnost jsou na vysoké úrovni a investorům se tak jejich vložené prostředky nadprůměrně zhodnocené navrátí. Aktuální ceny pronájmů v lyžařských střediscích najdete na stránce www.lyze-francie.com

Rakousko

Po vstupu ČR do EU padly všechny překážky při koupi nemovitosti v Rakousku. Nově stavěné horské byty mají různé velikosti, od garsoniér až po 2 až 3+1. Jejich cena se pohybuje v průměru od 80 000 do 150 000 Eur. V této cenové relaci koupíte už i starší chalupu, vyžadující stavební úpravy.

Starší horský byt můžete koupit již od 35 000 Eur, ovšem i tady musíte počítat s dodatečnými náklady na opravu. Cena nových alpských chat a chalup se pohybuje včetně pozemku od 250 000 Eur výše. Velice výhodným způsobem, jak může Čech nabýt v Alpách nemovitost, je koupit pozemek a nechat si na něm postavit horský srub. Ušetříte až 25 % ceny, než kdybyste si kupovali pozemek i s nemovitostí.

Největším rakouským realitním portálem nabízejícím nemovitosti k prodeji i pronájmu je Immobilien Net, který najdete na adrese: http://web1.immobilien.net.Dalším velmi dobrým portálem je i Internet platform /www.estate.at/ a neměli byste přehlédnout ani Immobilien Atlas na adrese www.immobilienatlas.at

PENÍZE NA NEMOVITOST?

PENÍZE NA NEMOVITOST?

Dolomity

Širokou nabídku v obdobných cenových jako v Rakousku, najdeme i ve italských Dolomitech. Připomeňme si jen nejznámější lyžařská střediska: Cortina d'Ampezzo, Val Gardena/Gröden, Marmolada a Val di Fiemme. Ceny nově stavěných dvoupokojových bytů s předzahrádkou se pohybují rozmezí 80 – 100 000 Euro. Třípokojový byt v prvním a vyšším poschodí s balkónem řádově v rozmezí od 130 do 150 000 Eur. Největší nabídku horských nemovitostí najdete na adrese www.casa.it

Švýcarsko

Švýcarsko je jedinou zemí, které bychom vám radili se při koupi nemovitosti vyhnout. Tato země je známá svou nechutí prodávat cizincům nemovitosti a nám „východním“ zvlášť. Výjimkou je kanton Vaud (ve kterém se nachází horský masiv Villars a oblast jezer okolo Montreux), nejliberálnější ke koupi nemovitosti cizinci, nabízející jejich široký výběr a neukládající žádná omezení týkající se dalšího prodeje a potřebná povolení jsou zpravidla k dispozici během 2 až 3 měsíců.

K investici jednoduše vhodné

Horské byty, chaty a chalupy jsou mimořádně dobrou investicí, a to jak pro vlastní zdraví, tak i v návratnosti investovaného kapitálu. Návratnost slibují v rozsahu 5 – 7% ročně.