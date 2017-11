Chcete investovat bezpečně a neprodělat? Dodržujte pět základních rad

Investice se neobejdou bez určité dávky rizika. Očekávaného zhodnocení nemusíte dosáhnout a můžete i prodělat. Nicméně, existuje několik osvědčených pouček, a když se podle nich budeme řídit, můžeme dosáhnout s největší pravděpodobností očekávaného výnosu, klidně i 5 nebo 10 % ročně. Co byste jako investoři měli dodržovat?

1. Neinvestujte do toho, čemu nerozumíte

Zní to jednoduše, ale přiznejte si, kolikrát jste podepsali kdejaké lejstro či smlouvu, aniž byste si důkladně přečetli všechny podmínky? Mnoho lidí například řekne, že zná dluhopisy, většinou státní, které považuje za velmi bezpečné. Ale rozumíte opravdu všem druhům, jako jsou prioritní, konvertibilní, high-yield, juniorní, korporátní?

Co jsou ETF Exchange Traded Fund v překladu vyjadřuje „burzovně obchodované fondy“, používá se i výraz „nízkonákladové fondy“ nebo „indexové akcie“ Jedná se o moderní investiční fond, který vydal své akcie, s nimiž se obchoduje na burzách jako s běžnými akciemi.

Člověk může být přesvědčený, že něco zná, ale přitom bude investovat do zcela nevhodného produktu, ať už se to týká rizikovosti nebo délky investice.

Jedním z dalších příkladů jsou dnes velmi populární ETF (Exchange-traded fund). Tento produkt může být vhodný i pro velmi konzervativní investory, ale existují také agresivní ETF, které v průběhu tří let dokáží v případě černého scénáře původní investici snížit i o desítky procent.

Vždy se tedy podrobně zajímejte o to, do čeho přesně plánujete svoje peníze vložit.

2. Čím kratší investiční horizont, tím konzervativnější produkty

Známá rada zní: Když chci investovat na krátkou dobu, volím investice, které nesou nízké riziko, ale i nízký výnos. Opět to zní velmi jednoduše, ale kolikrát jste něco prostě „riskli“?

Typický příklad: Své úspory budete potřebovat až za dva roky a zrovna všude slyšíte, jak technologické akcie nebo Bitcoin rostou. Řeknete si, že když na tom už několik let všichni vydělávají, tak proč byste se taky nepřidali. A ejhle, zainvestujete zrovna poblíž vrcholu a následující dva roky budou akcie nebo Bitcoin pouze klesat. Stát se to může snadno.

Proto je důležité znát svůj investiční horizont a tomu přizpůsobit odpovídající investiční produkt.

3. Dodržujte investiční horizont

Když už si zvolíte investiční horizont, dodržujte ho. To je alfa a omega investování – být dostatečně psychicky silný a disciplinovaný dodržet stanovenou délku trvání investice. Vaši odolnost prověří především doby krize nebo jakékoliv větší tržní turbulence. Není to tak dávno, kdy se v roce 2008 a 2009 propadly akciové trhy o několik desítek procent. Na kapitálových trzích vládla panika, stres a chaos. V těchto okamžicích se projevuje právě ona silná psychická odolnost a disciplinovanost, kdy všichni ostatní panikaří a prodávají se ztrátou.

Kdo toto ustojí, nebo dokonce v dobách paniky investuje, je odměněn tučnými zisky. Například americký akciový index od svého dna v roce 2009 až po letošní rok, to je během osmi let, vzrostl o více jak 350 procent.

4. Nespekulujte

Snažit se vystihnout dno nebo vrchol je častým koníčkem investorů. Ovšem, kdo není profesionál a nesleduje kapitálové trhy několik hodin denně nebo nestuduje výroční zprávy firem, není schopný dno nebo vrchol vystihnout.

Při panice místo nákupu většina lidí prodává a při investiční horečce naopak nakupuje. Ale mělo to by to být právě naopak. Navíc statistická data z Velké Británie ukazují, že úspěšnost spekulace ve velmi krátkém období (jeden den až jeden týden) na britském akciovém trhu je přibližně 57 procent. Přitom správně zvolený investiční horizont a k tomu odpovídající produkt zvyšuje pravděpodobnost úspěchu v investování na britské akciové burze na neuvěřitelných 99 procent.

A pozor, není to žádná hra s čísly nebo ohýbání dat. Jde totiž o statistický vzorek za posledních 110 let trvání britské akciové burzy, v datech jsou obsaženy obě světové války i několik desítek světových finančních krizí a ekonomických recesí.

5. Diverzifikujte, rozložte riziko

Diverzifikovat znamená nesázet vše na jednu kartu. Diverzifikovat investice lze například skrze podílové fondy. Podílový fond nakupuje do svého portfolia několik desítek až stovek cenných papírů (například akcie, dluhopisy) od různých firem. Kdyby některá firma zkracovala, na hodnotu celého portfolia to má nepatrný vliv oproti tomu, kdybychom si koupili pouze akcie nebo dluhopisy jedné firmy, která by zbankrotovala. Podílové fondy jsou vhodným nástrojem pro všechny drobné investory, protože jejich nabídka je velmi široká, uspokojí každého investora, ať už je jeho investiční horizont nebo vztah k riziku jakýkoliv.