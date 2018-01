Šikovně investovat může i začátečník. Stačí dodržet tři pravidla

Lenka si našetřila necelého půl milionu korun. Její kariéra top manažerky v nadnárodní firmě se po roce 2006 rozvíjela slibně. Úspory se proto rozhodla investovat, aby peníze neležely ladem.

Na doporučení svého „dobrého“ známého tehdy výhodně investovala prostřednictvím pražské pobočky tehdejší Citibank do cenných papírů, které byly pod správou jakési americké společnosti Lehman Brothers. Po vyslovení tohoto jména asi už mnozí z vás tuší, jak se její peníze nakonec „zhodnotily“.

Ano, byla to totální ztráta. Lenka tehdy přišla nenávratně o všechny investované peníze. Pád této menší investiční banky totiž odstartoval největší mezinárodní finanční krizi za několik desetiletí, což Lenka nemohla tenkrát předvídat. Stejně jako žádný z finančních odborníků.

Co ale vědět měla, je, že investovat všechny peníze na jedno místo a ještě do vysoce rizikových papírů bez vlastního kvalitního plánu je více než lehkovážné. A velmi rizikové. V jednom kroku tak zvládla udělat hned několik základních investorských chyb.

1. pravidlo investora Rozděluj!

Jedno ze základních pravidel investora totiž zní diverzifikovat, diverzifikovat a diverzifikovat. V praxi to znamená rozdělovat riziko pro investované peníze mezi různé produkty, regiony, čas a prostor. A také rozdělovat míru dostupnosti peněz (takzvanou likviditu). Toto pravidlo platí neustále a nic se na něm ani po letech nezměnilo, jak potvrzují investiční experti.

„Oproti minulosti se dnes pro investory změnily akorát možnosti, jak investovat. Investování je dnes daleko snazší a bezpečnější, například z pohledu rizika zpronevěry. Nicméně základní principy riziko-likvidita-výnos, tedy takzvaný investorský trojúhelník, platí dodnes,“ konstatuje Lukáš Urbánek ze společnosti Partners.

Nejen začátečník, ale i zkušenější investor by se také měl podle něj vyvarovat toho, aby sázel vše na jednu kartu a aby investoval pouze peníze, které nepotřebuje. Je třeba také „odolat pokušení“ investovat do lákavých nabídek zaručujících vysoký výnos bez rizika. Žádná taková investice totiž podle Urbánka neexistuje.

2. pravidlo investora Emoce na uzdě

Pro řadu laiků bývá ale výše zmíněný trojúhelník někdy málo srozumitelný, domnívá se investiční poradce Vladimír Fichtner. Na základě dlouholetých zkušeností proto upozorňuje, že nejčastější chyby investorů způsobují emoce, které nemají dostatečně pod kontrolou. Jen menšina z nich si dokáže připustit nebezpečí emočního rozhodování a dávat si na to pozor.

Většina lidí naopak s investováním podle Fichtnera začíná právě ve chvíli, kdy se některý z investičních produktů stane velice populární. Zpravidla to bývá v období, kdy se všude v médiích, tedy v novinách, v televizi či na internetu, mluví o tom, že „něco, třeba zlato, je skvělá investice“.

Je přitom jedno, jestli jde o akcie v letech 2000 nebo 2007, o zlato v roce 2011 nebo o bitcoiny či nemovitosti v poslední době. A podobná situace nastává i při prodejích, kdy lidé z určitých investic odcházejí jen proto, že jsou zrovna nepopulární, že mají za sebou ztráty a že se o těchto velkých ztrátách začíná mluvit v médiích a na internetu.

„Díky emočnímu chování tak nezkušení investoři kupují za vysoké ceny a často prodávají za ceny nízké. A tak, místo toho, aby vydělávali, prodělávají. Zkušený investor se chová opačně - nakupuje to, co je momentálně nepopulární za nízké ceny a prodává „davu“ v okamžiku popularity dané investice,“ vysvětluje Vladimír Fichtner. Dobře toto uvažování nezkušených investorů ilustruje podle něj graf od Pioneer Investments, dnes Amundi.

3. pravidlo investora Bez plánu ani krok

Než se tak pustíte do investování, měli byste si nejprve pořádně ujasnit svůj cíl. Tedy, co chcete investováním dokázat. Zda chcete mít například v budoucnu slušnou rentu třeba 25 až 30 tisíc korun měsíčně, peníze na studia dětí nebo sumu pro investování do další nemovitosti.

V dalším kroku je třeba si spočítat, jaký majetek máte nyní vůbec k dispozici, a to jak současný majetek, tak i takzvané volné cashflow - tedy odhad toho, jaké peníze budete mít k investování v dalších letech. Prostřednictvím investičního dotazníku, který musí mít pro vás k dispozici všichni solidní investiční poradci, si také zjistěte svůj investiční profil. Díky němu si uvědomíte, jak na vás působí riziko a do jaké míry vás mohou trápit finanční ztráty třeba při poklesu hodnoty akcií.

A teprve s těmito všemi informacemi byste se měli pustit do plánování investic a vybírání vhodných investičních produktů. Investorský plán by měl podle Lukáše Urbánka zahrnovat nejen současný stav vašich financí, ale i pravděpodobný scénář vývoje vaší životní situace a krátkodobé i dlouhodobé cíle.

Pokud budete investovat bez přesně formulovaných cílů a bez důkladné znalosti vlastních finančních poměrů, pravděpodobnost, že podlehnete emočnímu rozhodování a budete nakupovat či prodávat bez plánu či na základě přecenění možností, je podle expertů vysoká.