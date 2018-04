Spoření, nebo investice? Kdy se pustit do rizika a kdy být opatrný

Hodně lidí si volné finance ukládá na spořicí účty. Ale ty skoro nevynášejí, tedy pokud nesplníte určité podmínky bank. Například Airbank zhodnotí vklad jedním procentem ročně a Equabank 0,8 % ročně. V obou případech musíte aktivně používat jejich účet (spravedlivě je třeba dodat, že jeho vedení je zdarma) a uvedené zhodnocení se týká maximálně částek 250 a 200 tisíc korun.

Trochu více můžete dostat ve spořitelních družstvech. Například roční termínovaný vklad u družstva Ano vynese ročně 2,35 procenta. Pokud se zavážete peníze uložit na tři roky, pak dokonce 3,10 procenta ročně.

Kalkulovat je však třeba s tím, že kampeličky mohou klientům zhodnocovat maximálně desetinásobek jejich členského vkladu. Tím se procenta trochu sníží. Navíc spořitelních družstev se lidé stále trochu obávají: ačkoli vklady v nich jsou do výše 100 000 eur ze zákona pojištěné, kampeliček přece jen v posledních letech zkrachovalo více než bank.

Spoření, nebo investice?

Rozdíl mezi spořením a investováním je jednoduchý: když spoříte, ukládáte peníze a máte předem jasno, jaký bude výnos. Nevysoký, jistý. A máte úplně jasno, že nedojde ke ztrátě (tedy pokud neuvažujeme inflaci).

Když investujete, chcete zisk. A riskujete, že za něj můžete zaplatit ztrátou. Úrok není předem nijak domluvený, vše záleží na tom, jak se bude vyvíjet trh.

U investování platí jedno zásadní pravidlo: nemůžete mít vše, co byste chtěli. Lidé chtějí hodně vydělat (výnos), přitom požadují bezpečí, že neprodělají (riziko), a ještě navíc chtějí, aby k penězům mohli kdykoli, když budou potřebovat (likvidita). A to právě nejde.

Můžete si vybrat dvě z těch věcí a bude to fungovat. Všechny tři mít nemůžete. A jestli vám někdo říká, že ano, nejspíš lže a chce vaše peníze „umístit“ kvůli své provizi.

Spojte síly ve fondu

Online výpočet zisku z investic Vyberte výši rizika, pravidelnost investice, její výši a zjistěte, kolik vám investice mohou přinést. (Ilustrační snímek)

Jestli chcete pokročit od spořicích účtů na vyšší úroveň, zkuste nejprve podílové fondy. Nebudete na to sami. V polovině tohoto roku bylo v českých podílových fondech uloženo přes 238 miliard korun.

Jak to funguje? Nakoupíte podílové listy podílového fondu. Protože to kromě vás udělá další velká spousta lidí, sejde se ve fondu hodně peněz a manažer může pořídit různé akcie a různé dluhopisy a tím rozložit riziko. Fondy tak umožňují investovat lidem, kteří nemají velké peníze a nemohou nákupem mnoha titulů rozkládat riziko sami.

K investici do fondů stačí klidně pětistovka měsíčně. Za to byste na burze žádný velký akciový nákup neudělali. „S relativně malou vloženou částkou dosáhne podílník na celé spektrum investic, od akcií Fordu přes australský dluhopis po českou nemovitost. Tím je ve fondu zajištěno dobré rozložení rizika, což vede k nižší kolísavosti hodnoty,“ vysvětluje Aleš Prandstetter z ČSOB. Podle něj historie ukazuje, že investice přinášejí již od střednědobého horizontu mnohem vyšší zhodnocení než klasické spoření na bankovních účtech.

I fondy jsou více či méně rizikové. Ve svém statusu mají napsáno, do čeho hodlají investovat. Například jsou fondy, které investují do realit, do akcií farmaceutických firem, do hypotečních zástavních listů. Typ fondu si vybíráte podle toho, jaký máte vy osobně přístup k riziku.

Dynamicky, nebo opatrně?

Nejvíce rizika, tedy dynamickou investici, si může dovolit ten, kdo neinvestuje všechny své volné peníze. Má třeba na kontě milion, investovat bude 300 tisíc. Když o ně přijde, je to mrzuté, ale ne zničující. Jsou to takové peníze „na hraní“.

Zároveň je dobré, když peníze mohou v investici pracovat dlouhou dobu (nebudete je potřebovat). A pak jde samozřejmě o psychickou odolnost: když hodnota investice klesne, což se u dynamické investice stane, investor se z toho nebude hroutit, ale psychicky to unese. Protože hodnota podílového listu je v tu chvíli nízká, je dokonce odhodlán levně nakoupit další podíly. Velká část dynamického fondu je investována do akcií.

Konzervativní investice je vhodná pro ty, kteří nejspíš budou investované peníze zanedlouho potřebovat - třeba plánují za rok koupi bytu. Hodí se pro lidi, kteří jsou ve své podstatě opatrní a byli by velmi neradi, kdyby jejich majetek ztratil na ceně. To raději snesou, že výkonnost fondu stoupá jen velmi pomalu či se drží na původní hodnotě. Hlavní část konzervativního fondu je uložena v dluhopisech a zástavních listech. Mezi konzervativní a dynamickou strategií existuje celá škála dalších vyvážených strategií.

Výhody a nevýhody různých způsobů ukládání peněz

Stavební spoření: peníze můžete vybrat až po šesti letech, abyste dosáhli mírného zhodnocení. Bezpečné, protože je pojištěné.

+ výnos, bezpečí

- dostupnost

Akcie, dynamické podílové fondy: peníze získáte relativně rychle, máte naději na slušný výnos, ale nemáte jistotu tohoto výnosu, můžete se ocitnout i ve ztrátě.

+ dostupnost, výnos

- bezpečí

Spořicí účty, běžné účty: peníze vyberete kdykoli, výnos je nízký, nebo žádný, ale peníze jsou v bance pojištěné, takže v bezpečí

+ dostupnost, bezpečí

- výnos

Investiční pojistky: peníze zablokované minimálně na 5 let (většinou však do vašich 60 let), i když je nominální zhodnocení slušné, zhodnocuje se jen část peněz, protože platíte i za rizika. Jako investice bez potřeby pojištění nevhodné.

- dostupnost, bezpečí, výnos

Podílové fondy konzervativní: peníze z nich vytáhnete rychle, moc vám však nevynesou, dokonce můžete prodělat, i když propad nebývá strmý.

+ dostupnost

- bezpečí, výnos

Termínované vklady: peníze vám na dlouho zablokují, nevyděláte, ale peníze jsou pojištěné.