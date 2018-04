Jací jsou naši manažeři?

Jak tedy řídí, potažmo vede, průměrný český manažer počátku 21. století? Sází na intuici. Neplánuje, neměří, nezabývá se příliš tím, co bude nebo by mohlo být. Řeší to, co je, nebo to, co bylo. Je velmi zaneprázdněn a často ve stresu.

Věnuje se řešení problémů. Hasí požáry.



Bohužel díky tomu, že naši manažeři žijí v režimu řešení problémů spíše než jejich prevencí, je běžné to, že se problémy vyskytují až příliš často. Tu vypadne klíčový klient, tu se objeví problémy v kvalitě výrobků anebo odejde klíčový zaměstnanec. V tu chvíli je třeba zapomenout na rozpracované projekty a jde se řešit problém. Nezřídka se stane, díky nevyjasněným zodpovědnostem, že dva i více lidí pracují na stejné věci. S vyspělejšími trhy je tak produktivita mnoha českých podniků stále neporovnatelná.





Díky tomu, ale i mnoha jiným faktorům, chybí českým zaměstnancům nadšení do práce. A to je podstatné. Vždyť nadšení je to, co odlišuje špičkového pracovníka od průměrného. V práci, která vás baví, dosahujete daleko lepších výsledků než v té, kam chodíte pouze za penězi. Více než 60% dotázaných nemá zcela jasno v tom, za co jsou ve svém zaměstnání zodpovědní. V takovém stavu je pro většinu lidí velmi obtížné se nadchnout. Jednoduché je ovšem ztratit motivaci a ještě jednodušší je vůbec ji nezískat.



Kde hledat příčiny tohoto stavu? Zásadní důvod lze hledat v obecné historicko-kulturní rovině. Jednoduše, 12 let tržního prostředí je příliš krátká doba na to se v plné míře naučit pro nás do té doby novým dovednostem z oblasti vedení nebo řízení. Lídrem anebo dobrým manažerem se totiž člověk nerodí. Vedení a řízení lidí se na většině škol, včetně ekonomických fakult a MBA programů, příliš času nevěnuje. Jediná možnost je mít štěstí a pracovat v té správné firmě a s těmi správnými lidmi, od kterých se člověk může těmto, někdy nazývaným „soft“ dovednostem, naučit. Variantou je též absolvování některých výukových programů vzdělávacích firem nebo samostudium.





A co považuje český zaměstnanec ve své práci za nejdůležitější? Jasné cíle a záměr společnosti a týmu, celkově jasnou komunikaci – informace o cílech a úspěších společnosti, schopnost definovat priority a v neposlední řadě obecně dostatek zpětné vazby – uznání a ocenění. Jestliže chcete dosáhnout výrazně lepších výsledků při práci s lidmi, zaměřte se na tyto parametry a budete překvapeni, jak rychle se dostaví výsledky!