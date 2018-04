Jak dětem naspořit tři čtvrtě milionu na start do života

Renata (31 let) a Marek (36 let) Horákovi žijí se svými dvěma dcerami, Klárou (12 let) a Evou (2 roky) v rodinném domku na okraji krajského města. Renata pracuje v realitní kanceláři a její čistý měsíční příjem se pohybuje okolo 20 000 Kč. Marek je výrobní ředitel ve středně velké firmě s čistým měsíčním příjmem 80 000 Kč.

Postupně nahlédneme do rodin s různými příjmy, životními styly a názory na spoření či investování. Přinášíme vám seriál, ve kterém radíme konkrétním rodinám, jak řešit finanční situaci.

Díky velmi nadstandardním příjmům nemá rodina žádné finanční potíže. Hypotéka za dům je z velké části splacena, oba manželé mají také velmi efektivní plán, jak si udržet životní standard i v důchodu. Celá rodina je dostatečně pojištěná proti různým rizikům i úrazům. Poslední nedořešenou otázkou je tedy spoření pro děti.

Renata s Markem si uvědomují nutnost vytvoření finančních rezerv, které by děti mohly v budoucnu využít na studia nebo na bydlení. Oběma dcerám by chtěli do jejich 18. narozenin naspořit částku 300 000 Kč, měsíčně na to vyčlenili 5000 Kč měsíčně.

Z toho plyne, že Kláře je potřeba vytvořit dostatečné finanční rezervy během příštích šesti let tak, Evě pak v horizontu šestnácti let.

Rady a tipy Stavební spoření je na svém šestiletém horizontu velmi efektivním spořícím nástrojem. Čím delší je ovšem doba spoření, tím více tato efektivita klesá.

Dětské investiční pojištění sice není v porovnání s např. podílovými fondy vždy nejvýnosnější (je zatíženo poplatky pojišťovně a srážkou z pojistného na rizikové složky), ale jako jeden z mála produktů je schopno ochránit úspory dítěte i v případě smrti nebo plné invalidity připojištěného rodiče.

Dříve používané klasické dětské pojištění s garantovanou částkou pro dožití je obecně málo efektivní (nepokrývá často ani inflaci) a v dnešní době je to již překonaný produkt.

Klára získá kapitál ze stavebního spoření

Za určitých podmínek může být ideálním nástrojem pro zhodnocení peněz i pro financování bydlení stavební spoření. Svoji smlouvu mohou mít i děti a mladiství, kteří ještě nedosáhli plnoletosti. Peníze vložené na smlouvu o stavebním spoření se každý rok zhodnocují o předem stanovený úrok, který se obvykle pohybuje okolo 2 %. Pokud přistoupíme na šestiletý časový horizont, zajistíme si přidělení státní podpory, a tím, při velmi nízké míře rizika, výnos až 7 % ročně.

V tomto případě není předem známo konečné využití finančních prostředků, proto tedy doporučujeme při uzavření smlouvy sjednání cílové částky na 160 000 Kč, což přinese úsporu na vstupním poplatku. Konkrétní řešení pak bude následující:

Kláře budou založeny dvě smlouvy o stavebním spoření, každé s úložkou 1670 Kč. Jedna smlouva bude sepsaná na Kláru, druhá na jednoho z rodičů.

Po šesti letech bude situace vypadat následovně (obě smlouvy celkem):

Vloženo celkem: 244 080 Kč

Výnos: 15 272 Kč

Státní podpora: 36 000 Kč

Výnos ze státních podpor: 2 604 Kč

Naspořeno celkem: 290 388 Kč



Eva dostane více z fondů a pojištění

U Evy je situace trošičku složitější, a to kvůli delšímu časovému horizontu. Nebude sice třeba spořit tak velkou částku jako u Kláry, zároveň však bude těžší najít vhodný nástroj ke spoření. Stavební spoření totiž v delším než šestiletém období ztrácí na své efektivitě. Důvod je prostý: hlavní výhodou stavebního spoření je 15% státní podpora z úložky účastníka, samotný úrok je ovšem velmi nízký, 2 – 2,2 %. A právě státní podpora, která u stavebního spoření tvoří hlavní část zhodnocení, na delším horizontu ztrácí na efektivitě.

V tomto případě lze tedy navrhnout kombinaci otevřeného podílového fondu a investičního životního pojištění (dále jen IŽP). Nejvhodnější je vybrat samozřejmě takové dětské IŽP, které obsahuje tzv. zproštění od placení pojistného v případě smrti nebo plné invalidity pojistníka, tedy připojištěného rodiče.

Abychom dodrželi zadání, zbývá nám tedy pro zhodnocování prostředků pro Evu částka 1660 Kč měsíčně po dobu šestnácti let. Pokud bychom použili opět stavební spoření, naspoříme cca 420 000 Kč a bude nás to stát 327 000 Kč. Pokud ovšem nastartujeme výše zmíněnou kombinaci fondů a IŽP, naspoření totožné částky nás bude stát 204 000, tedy o celých 123 000 korun méně.

Pojďme se konkrétněji podívat na to, jak bude taková kombinace vypadat. Vzhledem k tomu, že nastavená strategie u IŽP je 80 % do akcií, 20 % do dluhopisů, doporučujeme zvolit některý z realitních fondů, čímž si zajistíme větší diverzifikaci celého programu. Navíc tím zamezíme tzv. korelaci neboli papouškování. To znamená, že pokud dojde ke korekcím na akciových trzích, nemusí tato korekce postihnout celou naši investici, protože akcie, dluhopisy a nemovitosti vždy nemusí reagovat stejně.

Rozložení kombinace:

800 Kč měsíčně - otevřený podílový fond

900 Kč měsíčně - investiční životní pojištění

Po 10 letech pravidelného ukládání těchto částek dojde v tomto programu k efektu samofinancování, kdy kapitál naspořený ve fondu bude po zbývající dobu financovat IŽP.

Po šestnácti letech máme naspořeno ve fondu 170 000 Kč a v IŽP 250 000 Kč. Celkem tedy 420 000 korun. V kombinaci jsme kalkulovali s následujícím zhodnocením: OPF 8,5 %, IŽP 7 %.

Pozn.:

1. Zde navržené řešení není jediné možné, mohli bychom najít i další možnosti.

2. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny a není uvažováno s časovou hodnotou peněz.