Nájemkyni došla trpělivost, chce si najít nový byt. Jak má postupovat?

Na co ještě nezapomenout V případě, že je pronajatý byt ve vlastnictví právnické osoby, je dobré nahlédnout do veřejného rejstříku a ověřit si, zda je zástupce společnosti oprávněn k podpisu dohody o skončení nájmu.

Ze zákona se má za to, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Výpověď se považuje za doručenou, i pokud adresát výslovně odmítne zásilku s výpovědí převzít.

V případě společného nájmu bytu manželi nemůže dohodu o nájmu uzavírat pouze jeden z manželů bez souhlasu druhého. Podobně se řeší společný nájem bytu více nájemci. Ani tehdy nemůže jeden ze společných nájemců uzavřít dohodu za ostatní nájemce, pokud k tomu nemá jejich souhlas.