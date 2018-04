Jak sdělovat kolegům a podřízeným nepříjemné věci

Upřímní můžeme být nejen v kladném, ale i v záporném slova smyslu. Pokud chceme upřímně někoho pochválit, je to milé a každému z nás to zpříjemní den. Takovou upřímností nikdy nic nezkazíte. Naopak si dotyčného nakloníte na svou stranu a dáte najevo svou velkorysost.

Negativní zprávy se lépe přijímají od přátelských lidí a lidí, kterých si vážíte, jsou pro vás autoritou. Pozor však na „nasládlé typy“, kteří se mile usmívají a při první příležitosti vám ublíží. Jejich motivací bývá nepřejícnost a zloba.

Myslete na to, že i nepříjemná kritika může být z dlouhodobého hlediska užitečná, pokud je motivována snahou pomoci. Velkou roli také hraje, zda-li jde o vztah mezi mužem a ženou, nadřízeným a podřízeným a nakolik dobře se s dotyčným znáte. Zásadně se vyhněte upřímnosti, jste-li v novém zaměstnání, v novém obchodně partnerském vztahu a teprve se rozhlížíte nebo pokud neznáte své známé a své spolupracovníky opravdu dobře. Nikdy nevíte, jak zareagují teď nebo později.

Jsou situace, kdy vám může něco (lidé vztahy, pracovní výkony atd.) vadit, může vám být něco nepříjemné a je potřeba tento problém řešit. V tom případě je ale potřeba najít nejen vhodnou formu sdělení, ale i správný čas, kdy si můžete s osobami, kterých se problém týká, v klidu pohovořit. Vždy je lepší začít pochvalou a pomalu přejít k tomu, co nás trápí. Rozhodně není nejlepším řešením okamžitě zaútočit a vyříkat si to před ostatními. Pokud je to možné, pozvěte svého kolegu či známého, se kterým potřebujete svou nespokojenost probrat, na kávu.

KDO CHCE KOLEGU BÍT,

mobbing si najde

Vybít si zlost, vyštípat kolegu? KDO CHCE KOLEGU BÍT,

Příliš osobní hodnocení vynechte

Vždy si ale rozmyslete, je-li vaše sdělení opravdu důležité a zda je nutné to ihned řešit. Někdy se věc, která se zdá v první chvíli neodkladná, časem projeví jako banální a nedůležitá. Rozhodně se vyhněte jakémukoliv osobnímu hodnocení například je-li kolega malý nebo velký, tlustý či hubený nebo se vám nelíbí jeho přítel, manželka a děti. Uvědomte si, že ani vy nemusíte být ostatním sympatičtí a přesto vás tolerují.

Být osobní si může dovolit buďto blízký přítel nebo ten, kdo je o radu požádán. Ale i tady platí přátelská forma sdělení. Někdy jsou si lidi sami na vině tím, že nechávají do svého soukromí zbytečně druhým nahlížet.

Velmi špatně se řeší situace například v zaměstnání, kdy je některý z vašich kolegů propocený nebo je mu cítit z úst. Na problém můžete upozornit sami tím, že otevřete okno nebo nabídnete žvýkačku. Nepochopí-li však dotyčný vaši snahu, nezbývá, než se opět obrátit na nadřízeného. Mnoho firem, hlavně mezinárodních si na problematiku hygieny, ale i řešení konfliktů najímají agentury, které se na tuto problematiku zaměřují a stávají se jakýmsi prostředníkem. Velkou výhodou takového prostředníka pro vás je, že se problém nemusí řešit uvnitř firmy mezi vlastními zaměstnanci a zaměstnavatelem – tedy třeba vámi.

Také je dobré vědět, komu vlastně chcete svou upřímnost sdělit. Jsou lidé, kteří se upřímnosti vyhýbají, nechtějí slyšet pravdu a mluvit na rovinu je jim nepříjemné. Tito lidé nejen neradi upřímnost slyší, ale sami se jí vůči ostatním vyhýbají.

Buďte nad věcí

Pokud vám kolega řekne upřímnou kritiku, která často zabolí a může pokazit vztahy na delší čas, přesto, že máte chuť reagovat stejně, vyhněte se tomu. Nesnižujte se nejen na jeho úroveň, ale hlavně sami před sebou. Nezapomeňte také, že každý z nás je v práci pod drobnohledem kolegů, kteří velmi pečlivě a citlivě vnímají, jak dvě znesvářené strany dokáží svůj spor urovnat. Vždy se pak raději přikloní k tomu, kdo je méně konfliktní.