Máte problém vystoupit před novými lidmi, skupinou nových lidí, nebo dokonce před skupinou vám již dobře známých lidí – například vašimi podřízenými?

Možná při projevu k nim špatně vyslovujete, zakoktáváte se, červenáte se a potíte, musíte si hrát s tužkou, nebo blokem. Právě to jsou totiž klasické problémy vyplývající z trémy, z nervozity plynoucí z očekávané události. Můžete se jich zbavit, když se situacím, které ve vás trému vyvolávají, naučíte čelit. Pojďme se podívat na základní poučky, které vám pomohou trému porazit.

V tréninku je zaručená pomoc

Není lepší způsob, jak se napořád zbavit strachu z proslovu (porady, přednášky, referátu,…), než že se právě této aktivně budete věnovat často. Jednoduše, zvyk přednášet vám pomůže si na tuto aktivitu navyknout a nebát se jí. Je to stejné, jako když si představíte vaši komunikaci s kolegy první den v novém zaměstnání a komunikaci s těmi samými kolegy po 6 měsících práce. Jaký jste měli problém s nimi mluvit, zajít s nimi na oběd, požádat je o radu? A jak jste na tom po půl roce? Jakákoli tréma z komunikace s nimi je pryč. A stejné je to s komunikací směrem k větší skupině lidí – třeba vašich obchodních partnerů při prezentaci vaší firmy, vašich podřízených při ročním pochvalném proslovu.

Pokud se chcete zbavit trémy z vašeho proslovu před novými lidmi, nebo skupinami lidí, nevyhýbejte se jim, ale naopak je vyhledávejte. Snažte se chopit slova na poradách, nenechávejte za sebe jednat s obchodními partnery jen své podřízené, ale jednejte s nimi vy sami. Domluvte se se svým kolegou, partnerem apod., aby poslouchal nácvik vašeho projevu. Uvidíte, že za nějaký čas budete brát svůj projev vůči jednotlivci nebo dokonce skupině lidí jako samozřejmost. Je to jen otázka zvyku.

Vždyť o nic nejde

Jeden z osvědčených způsobů, jak se rychle zbavit trémy těsně před projevem, je sebepřesvědčení, že proslov nemá takový význam, jaký jsme mu zprvu přiřadili. Jde o to, abyste sebe samého ujistili, že vám chybou v projevu nic nehrozí. Než půjdete na jednání, nebo prezentaci, opovězte si sami na následující otázky:

Zabije mě někdo, když řeknu něco špatně? Rozhodně ne!

Přijdu o práci, když výstup nebude stoprocentní? Jistě, že ne!

Kolik lidí kolem mě mívá nějaký projev a zvládne to, ačkoli na to nevypadá? Já to přeci dokážu stejně jako tisíce či miliony jiných lidí, tak do toho!

Uvidíte, funguje to. Tím více, když k tomu připojíte další „zbraně“ pro boj s trémou. Pojďme se na ně podívat.

Napijte se, dýchejte



Co v každém případě funguje jako účinný lék proti trémě, to je doušek, nebo dva nealkoholického nápoje. Záměrně říkám nealkoholické. Ačkoli vám může někdo tvrdit, že na jeho trému funguje panák tvrdého alkoholu, nebo sklenka piva, těmto „lékům“ se raději vyvarujte. Právě ty by vám totiž mohly ve vašem projevu způsobit pohromu.

Pokud i po pár locích vody, nebo limonády cítíte, že se vám „klepou kolena“, pracujte chvíli s dechem. To můžete udělat klidně už stojící před publikem. Soustřeďte se na svůj dech, zklidněte jej, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a vzhůru do akce!

Dechové cvičení – stojí za to vyzkoušet

Existuje speciální dechové cvičení, která vám s trémou pomůže. Je dobré je aplikovat několik minut před vaším projevem. Nejprve si sedněte si na pohodlnou, pevnou židli. Sedněte si rovně, nehrbte se, nohy postavte na zem tak, abyste cítili, že sedíte pevně, s koleny blízko sebe. Ruce si položte na stehna dlaněmi dolů. Každý ze 3 cviků, z kterých se cvičení skládá, má přitom stejný základ – zhluboka, ne příliš rychle se nadechnete a pak pomalu vydechnete. Důležité je, co si při jednotlivých cvicích představujete.

Při prvním si představujte, jako byste měli na vrcholku hlavy háček a cosi vás v průběhu nádechu za ten háček vytahovalo vzhůru. Při druhém cviku si představujte, že vám skrz páteř zezdola nahoru protéká proud vody a stříká vám z hlavy ven. Při posledním cviku si zkuste představit, že máte jednotlivé obratle spojené gumičkou a při nádechu se vám od sebe roztahují jako dřevěné kuličky na náhrdelníku.

Sám jsem si toto cvičení ověřil, skutečně funguje. Navíc vám zabere pouhých pár vteřin a když se jej naučíte používat, časem ani nebudete potřebovat židli a sebemenší trému porazíte tímto dechovým cvičením ve stoje. Budete se cítit uvolněnější a připravenější.

Buďte dobře připraveni

Nic vás nemůže tolik zaskočit, jako když během svého projevu narazíte na docela zbytečný problém, který vaši trému jen prohloubí. Může jím být tzv. okno – zapomenete, co chcete posluchači sdělit, nebo se necháte zaskočit dotazem, který nejste schopen zodpovědět, zapomenete materiály, na kterých chcete svůj projev demonstrovat. Proto si vždycky před svým výstupem znovu projděte všechny atributy projevu. Klidně si sepiště do bodů, co chcete vašemu posluchači sdělit. Zkontrolujte si všechny pomůcky, které potřebujete mít při sobě (grafy, tabulky, flipchart, notebook, jednotlivé slidy atd.).

Spousta lidí se trápí trémou docela zbytečně, zejména pak ti, kteří mají svůj výstup jak se říká jednou za čas. Je to přitom docela zbytečné. Stačí se naučit s trémou pracovat.