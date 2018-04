Jak stát podporuje hypotéky?

Při uplatnění daňového odpočtu je ovšem třeba částku představující zaplacené úroky snížit o poskytnutou úrokovou dotaci. Státní podpora formou úrokové dotace má od září 2002 dvě podoby.

První se poskytuje na základě nařízení vlády číslo 244/1995 Sb. za těchto podmínek:

1. Hypoteční úvěr bude použit na:

výstavbu bytového či rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt, přičemž realizace stavby probíhá na území ČR a bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím povolení nebo

na koupi nové bytové jednotky do jednoho roku po kolaudaci,

koupi pozemku na území ČR, pokud bude na tomto pozemku realizována výstavba s použitím hypotečního úvěru.

2. Po dobu čerpání dotace nesmí být provedena změna používání bytu k jiným účelům než bydlení.

Podpora se vztahuje na hypoteční úvěry nebo jejich části, jejichž hodnota nepřesáhne následující limity:

1 500 000 Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi nového rodinného domu s jedním bytem,

2 000 000 Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi nového rodinného domu s dvěma byty,

12 000 Kč za 1 m2 celkové podlahové plochy bytu, nejvýše však 800 000 Kč na jeden byt v bytovém domě s více než dvěma byty,

12 000 Kč na 1 m2 celkové podlahové plochy bytu, nejvýše však 800 000 Kč na jeden byt, pokud přístavbou, vestavbou, půdní nástavbou nebo stavebními úpravami vznikne nový byt s podlahovou plochou nejméně

40 m2.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Takto stanovený limit může být zvýšen o 200 000 Kč, bude-li hypoteční úvěr použit také na zakoupení pozemku k výstavbě. Limit se zvyšuje o tuto částku bez ohledu na počet bytů v domě. Podpora je poskytována po dobu splácení úvěru, nejdéle však 20 let.

Od 1. září 2002 je poskytována úroková dotace ke splátkám hypotečního úvěru osobám mladším 36 let, na základě nařízení vlády č. 249/2002 Sb., za těchto podmínek:

Žadatel v roce podání žádosti o poskytnutí příspěvků nedovrší 36 let, toto omezení se vztahuje i na manžela/manželku.

Žadatel není k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, rodinného domu nebo bytu (toto omezení se vztahuje i na manžela/manželku).

Hypoteční úvěr bude použit na pořízení bytu nebo rodinného domu s jedním bytem na území ČR, od jehož nabytí do vlastnictví prvním vlastníkem k datu podání žádosti o poskytnutí příspěvků uplynuly nejméně 2 roky.

Příspěvky se poskytují příjemci nebo nabyvateli k úvěru, nebo jeho části, určenému na koupi bytu – nejvýše do částky 800 tis. Kč nebo na koupi rodinného domu s jedním bytem – nejvýše do částky 1,5 mil. Kč. Přesahuje-li úvěr nebo jeho část určená na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem tyto částky, příspěvky se poskytnou jen k části úvěru odpovídající těmto částkám. Příspěvky lze poskytnout po dobu splácení úvěru, nejdéle však po dobu 10 let.

Výše státní finanční podpory se v obou případech stanoví jako rozdíl mezi výší splátky hypotečního úvěru při běžné úrokové sazbě banky a výší splátky, která je stanovena při úrokové sazbě snížené o daný počet procentních bodů. Ten je stanoven na základě průměrné úrokové sazby z objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů, na něž se vztahuje úroková dotace za

minulý kalendářní rok.

V současné době se státní podpora díky nízkým úrokovým sazbám z nově poskytovaných hypoték poskytuje jen osobám mladším 36 let ve výši jednoho procentního bodu. Výše státní podpory je garantovaná na dobu fixace úrokové sazby, která byla sjednaná s bankou, nejdéle však na 5 let. Po skončení tohoto období se určí znovu její výše, jako by se stanovovala pro nový úvěr. (Je-li průměrná sazba úroku nižší než 5 %, příspěvek se neposkytuje.)

PROČ (NE)KUPOVAT

družstevní byt PROČ (NE)KUPOVAT

Výhody hypotečních úvěrů:

nízké úrokové sazby v porovnání s jinými druhy úvěrů,

státní úroková dotace pro úvěry určené na fi nancování vzniku nové bytové jednotky a pro žadatele do 36 let na pořízení starší nemovitosti,

možnost snížení daňového základu o zaplacené úroky z hypotečního úvěru až do výše 300 000 Kč ročně,

možnost získání velkého objemu cizích zdrojů za výhodných podmínek,

rychlost jeho získání v porovnání s úvěrem ze stavebního spoření (vyřízení žádosti trvá maximálně 1 měsíc),

rozložení splátek na dlouhou dobu a tím pádem nízká splátka.

Nevýhody hypotečních úvěrů:

hypotečním úvěrem se zadlužujeme na velmi dlouhou dobu,

po dobu splácení nejsou podmínky fixní a může tak dojít ke zvýšení úrokové sazby, a tím i k nárůstu splátek (úrokové riziko) nebo ke změně státní finanční podpory),

sankce v případě předčasného splacení v průběhu doby, během které platí fixní podmínky úvěru,

úvěr většinou nepokryje celou cenu nemovitosti a pokud ano, jen za cenu vyšší úrokové sazby,

vklad zástavního práva může trvat až 3 měsíce (závisí na příslušném katastrálním úřadě).

Úryvek je z knihy "Osobní a rodinné finance , 2. aktualizované vydání " vydané nakladatelstvím Grada Publishing , které vydává další publikace v edici FINANCE jako např:

Naučte se investovat

Investování pro začátečníky

Finanční matematika pro každého