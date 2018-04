Je vaše banka drahá? Změňte ji

Skutečnost, že za poplatky bance měsíčně zaplatíte jednou tolik než váš soused, ještě nemusí znamenat, že je vaše banka drahá. Třeba jen využíváte nevýhodný typ účtu. Pro „inventuru“ výdajů spojených s běžným účtem je proto nejlepší sáhnout po svých výpisech z účtu za poslední tři až šest měsíců a detailně si projít jednotlivé položky.

Vypište si, kolik a za co všechno bance platíte. Pokud budete mít problém s výrazy, které banky ve výpisu používají, postupujte podle našeho návodu (viz Výpis...). Pro rámcovou představu, jak si vaše banka stojí ve srovnání s konkurencí, by měly posloužit tři níže uvedené modelové příklady.

Vycházeli jsme ze statistik firmy Scott & Rose, která pro MF DNES sestavila zjednodušené modelové klienty. Ti reprezentují průměrné chování v rámci celého bankovního trhu na základě dlouhodobého průzkumu trhu a podkladů bank. Banky jsme požádali, aby pro jednotlivé typy klientů ze své nabídky vybraly ten nejlevnější produkt.

BANKOVNÍ POPLATKY

kde jsou nejmenší?

Zvolte si model, který nejvíce odpovídá vašemu zacházení s běžným účtem. V příslušné tabulce pak najdete, kolik u jednotlivých bank za příslušné transakce zaplatíte. Z tabulek je zřejmé, že správnou volbou banky skutečně můžete ušetřit nemalé peníze a utratit je mnohem příjemněji než za bankovní poplatky. U konzervativního klienta může rozdíl v měsíčních poplatcích u jednotlivých účtů dosáhnout dokonce 154 korun, u běžného klienta až 70 korun a konečně u aktivního klienta je to až 150 korun.

Rada MF DNES

