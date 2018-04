Poradna: Obtěžuje mě jídlo kolegů na pracovišti. Jak se mohu bránit?

S obdobným problémem se na redakci iDNES.cz obrátila čtenářka, která pracuje v tak zvaném "open space" se dvěma desítkami kolegů a kolegyň.

Na jejím pracovišti sedí všichni v jedné místnosti. Vadí jí, že kolegové v těchto prostorách často u svého počítače obědvají, a to nejrůznější aromatické pokrmy, které během okamžiku "zamoří" celé pracoviště. Má zaměstnanec, kterému to vadí, právo se ozvat?

Právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá již z Listiny základních práv a svobod. Podrobnosti upravuje zákoník práce a další odvětvové předpisy. Zákoník práce tak výslovně stanoví, že mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří vedle již zmíněných uspokojivých pracovních podmínek i řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance.

Může se hodit Najděte si novou práci na jobDNES.cz. Aktuálně okolo 17 tisíc volných pracovních pozic.

Právní řád nicméně upravuje detailně zejména otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky na uspokojivé pracovní podmínky, které jdou mimo oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stojí trochu stranou.

Jíst u počítače ale není moc hygienické. Čím má čtenářka přesně argumentovat, co tím zaměstnavatel porušuje?

Obědvání přímo na pracovním místě v kanceláři, navíc ve společnosti většího počtu lidí vykonávajících nejrůznější činnosti, opravdu příliš hygienické není.

Podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zaměstnavatel povinnost zajistit, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům.

Pokud ale zaměstnanci skutečně nemají čas si dojít na oběd mimo prostor firmy, protože jsou velmi vytíženi, měl by to zaměstnavatel nějak řešit?

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost poskytnout zaměstnancům nejen přestávku na jídlo a oddych, ale i povinnost umožnit zaměstnancům stravování. To neznamená, že zaměstnavatel musí zaměstnancům přímo zařizovat obědy, je však povinen vytvářet vhodný prostor a čas ke stravování. Pokud tedy zaměstnanci nestíhají dojít na oběd mimo objekt firmy, měl by zaměstnavatel vyhradit určitý prostor ke stravování a vybavit jej v obvyklém standardu. Dále by měla být možnost pracoviště typu "open space" důkladně vyvětrat.

Čtenářka uvádí, že na problém již upozornila nadřízené, ale ti říkají, že to zveličuje. Jak se má tedy bránit?

Doporučuji problémy, které ji tíží, znovu projednat se zaměstnavatelem, který by měl hledat nějaké řešení. Pokud ale v tomto boji zůstane osamocena, je menší šance, že by došlo ke zlepšení. Nicméně i zaměstnavatel by si měl uvědomit, že za porušení zmíněných povinností mu může hrozit pokuta od orgánů inspekce práce.