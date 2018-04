Kde končí pracovitost a začíná workoholismus

Nekontrolovaná závislost na práci má podobně jako závislost na alkoholu negativní dopad nejen na zdraví nemocného, ale i na na jeho okolí. Workoholismus si člověk přivodí sám díky nesprávnému přístupu k práci.

. WORKOHOLISMUS A pracovitost - Pracovitý člověk je často oblíben, je vzorem pro své okolí a zárukou podpory.

- Workoholik oblíben není, vzbuzuje stresové prostředí a pocity nejistoty a nestability.

- V soukromí žije pracovitý člověk plnohodnotným životem. Umí odpočívat fyzicky i duševně.

- V soukromí je workoholik štvancem. Žije v pocitu, že ztrácí čas, a dává to sice nechtěně, ale silně najevo.

- Zdraví má pracovitý člověk dobré. Především psychiku, ale i celkově se většinou cítí dobře.

- Zdraví u workoholika se rapidně zhoršuje ve všech parametrech.

Jak se stát workoholikem

Workoholikem se člověk může stát i tak, že si sice umí nastavit cíle svého usilování, ale neumí, či nemůže k nim přímočaře dojít. Workoholik většinou nemá k dispozici autoritu, která by ho usměrňovala a pozitivně ovlivňovala.

Na cestě k cíli se proto workoholik často dopouští řady omylů a chyb, které se postupně stávají nedílnou součástí jeho práce. Workoholik často používá neefektivní postupy a dříve či později začíná bloudit ve své vlastní práci.

Protože nemá nikoho, kdo by ho usměrnil, pouští se na cesty, které mnohdy vedou do slepých uliček. Častou větou workoholika je "Nemám čas". Kromě toho vlivem ztráty času vzniklé chybným postupem ztrácí workoholik i vládu nad vlastní duševní hygienou.

Nepřestává myslet na svoji práci a snaží se všemožně plnit všechny – tedy někdy i podružné úkoly. Postupem času plnění podružných úkolů potlačí plnění strategických úloh a cíl se začne vzdalovat. Touha dosáhnout vysněného cíle je však velmi silná a nervozita z jeho vzdalování vyvolává ještě více úsilí, jehož výsledkem často bývá jedině to, že se cíl vzdaluje pomaleji.

Důsledky workoholismu

Nejhorším důsledkem workoholismu je vyhoření spočívající v tom, že workoholik ztratí všechny tělesné i duševní síly a není schopen ani normálního pohybu. Někdy přicházejí i vážné psychické poruchy.

Následovat může i ztráta společenského postavení, někdy i rozpad rodinného prostředí, ztráta přátel a toho, co je v životě nejdůležitější – pocitu štěstí a pohody.

. Jak předcházet workoholismu - mít pro práci nastavena účinná pravidla a systém

- zvládat seberealizaci, duševní hygienu a sebekontrolu

- plánovat a vyhodnocovat dosažené výsledky

Kýženého cíle v podstatě workoholik dosáhnout nemůže. Stejně jako když alkoholik vypije svou pracně získanou láhev, workoholik si vyhledává další cíle. A tyto cíle si workoholik stanoví ještě před dosažením původního cíle stejně tak, jako když se alkoholik začne shánět po nové lahvi, aniž by měl dopito.

Nevrlý chaotik

Workoholik je obvykle chaotický, často nevrlý, vyžaduje od svého okolí nadměrné pracovní tempo, neumí si rozvrhnout strategii práce, nechodí včas na schůzky, neplánuje a nevyhodnocuje. Pokud workoholik hodnotí práci ve svém okolí, tak jen velmi kriticky. Sám sebe vidí jako oběť společného úkolu.

Workoholika nelze účinně usměrňovat. Nepochopí to, pokud není usměrněn autoritou. Problém ale spočívá v tom, že většina workoholiků autoritu – nejčastěji v podobě nadřízeného – nemá. Proti workoholismu lze bojovat pouze nastavením funkčního systému práce.

Tempo a řád

Workohlika je třeba včlenit do nastaveného pracovního tempa a řádu. Měl by se pohybovat v ohraničeném objemu úkolů definovaných konkrétním pojmenováním cíle a v předem stanoveném čase. Je nanejvýš vhodné, aby na úkolu spolupracoval s jinými spolupracovníky na základě předem stanovených pravidel. Pokud je ale workoholik v roli šéfa, je spolupráce s ním pro tým nadlidským úkolem a vyžaduje to mít ve svém středu silné osobnosti.

Workoholikem se stává především pracovitý člověk. A proto, než se nakazí, je třeba mít vytvořen systém práce, pravidla a neustále sledovat a vyhodnocovat výsledky práce. Zeptejme se pracovitého člověka, jak pracovat lépe a co pro to může celý tým udělat. Nesmí se ale zapomenout na pravidelná vyhodnocení.

Odpočatý a dobře zorientovaný člověk dokáže podávat kvalitní výkony a ví, že jeden dobrý nápad vydá za hodiny zbytečné a mnohdy chaotické práce. V rámci odpočinku přichází po regeneraci nervové soustavy čas na tvůrčí myšlení.