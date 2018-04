Konec RM-Systému v Čechách?

Se vstupem do Evropské unie a změnou klíčových zákonů upravujících kapitálový trh se objevil i názor, že nepotřebujeme dva trhy cenných papírů – burzu a mimoburzovní RM-Systém. Tento názor posiluje i fakt, že na RM-Systému proběhlo např. v roce 2002 pouhých 1,1 % všech obchodů na veřejných trzích. Skončí RM-Systém se vstupem do EU? Co budeme dělat s akciemi z kupónové privatizace, se kterými se nikde jinde neobchoduje? Zbudou nám bezcenné zápisy v SCP?