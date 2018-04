Kvíz: Vyznáte se v realitních pojmech?

Domy a byty si lidé pořizují k vlastnímu bydlení nebo také jako investici. Koupě nemovitosti je docela věda a zabere vám hodně času. Pokud vše nenecháte na odborníkovi v realitách, je třeba se na takovou zásadní investici připravit a vyhledat si potřebné informace.

Úplně na počátku byste si měli ujasnit, co chcete a kolik na to máte. Při koupi nemovitosti se zpravidla neobejdete bez hypotéky, a tak je dobré předem si zjistit, kolik vám v bance asi tak půjčí, aby vaše práce při hledání vhodného bydlení nakonec nepřišla nazmar. Co si pohlídat, když kupujete nemovitost, se dozvíte například zde.

Vyzkoušejte v našem kvízu, jak jste na tom se znalostí realitních pojmů a zda se můžete směle vrhnout do plánovaného obchodu. Test byl připraven ve spolupráci se společností Century 21.