Lepší hypotéka? Změňte banku

Celkem 65 tisíc korun může během pěti let na splátkách ušetřit rodina se dvěma malými dětmi. Stačí, když změní svoji hypotéční banku. Místo 11 tisíc bude splácet jen 9920 korun. Využije totiž nabídky konkurence. Ta jejich hypotéku splatí a nabídne jim lepší podmínky úvěru.

V současné době se na to specializují čtyři banky. Ty přechod mezi bankami výrazně usnadnily. Více ZDE

Splatit hypotéku hypotékou ale umožňují všechny banky. Problém je v tom, že je to většinou stejně obtížné jako vyřídit si nový úvěr. Musíte znovu doložit veškeré dokumenty a zaplatit všechny poplatky. Jiné je to jen v případě čtyř bank, které se na splácení hypotéky hypotékou (takzvané refinancování) specializují. Více ZDE

Jako první tento produkt na konci loňského roku nabídla BAWAG Bank. Letos se k ní přidaly další tři banky – Wüstenrot hypoteční banka, GE Money Bank a v květnu Volksbank. Službu nově připravuje i Komerční banka. „Refinancování hypoték nabídneme v nejbližší době,“ potvrzuje Romana Odrůšková, tisková mluvčí banky.

Proč hypotéku převádět jinam?

Pokud najdete banku, která vám půjčí levněji a budete úvěr splácet stejným tempem, splatíte ho dříve, a tím můžete na zaplacených úrocích ušetřit desetitisíce i statisíce korun.

Změnou hypotéky lze také prodloužit splatnost úvěru a snížit tak zatížení rodinného rozpočtu. Pak ale musíte počítat s tím, že vás hypotéka vyjde dráž.

Změnu banky načasujte na výročí fixace

S převodem hypotéky jinam počkejte až na chvíli, kdy vám skončí období, na které jste měli sjednanou pevnou úrokovou sazbu. Pak totiž můžete hypotéku předčasně splatit zcela zdarma. Pokud byste chtěli hypotéku doplatit jindy, banka by vám naúčtovala nemalou pokutu. Například z předčasně splaceného půl milionu byste mohli zaplatit až 75 tisíc korun. O tolik výhodnější podmínky, aby vyvážily i tento výdaj, vám nejspíš nenabídne žádná banka.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR SNÍŽÍ DANĚ

O kolik? HYPOTEČNÍ ÚVĚR SNÍŽÍ DANĚ

S rozhodnutím, jestli hypotéku přefinancovat, rozhodně nečekejte až do chvíle, kdy vám oznámení o nové úrokově sazbě banka zašle. Pokud se novou sazbu dozvíte 14 dní před koncem fixace, je pozdě jak na vyjednávání se stávající bankou, tak na vyřizování refinancování. Banky uvádějí, že oznámení zasílají minimálně 25 dní předem, ale pro jistotu si nabídku vyžádejte s větším předstihem. „Optimální je, když je klient o nové úrokové sazbě informován alespoň šest týdnů předem, klidně i dříve,“ radí Petra Horáková Krištofová, manažerka Asociace hypotečních makléřů.

Smlouvejte s vlastní bankou

Když víte, jakou sazbu vám nabídne stávající banka, můžete začít srovnávat s konkurencí. Počítejte s tím, že v cizí bance po vás budou chtít vyčíslit výši dlužné částky a vaše příjmy. Kolik stávající bance dlužíte, zjistíte v aktuálním výpisu z účtu k hypotečnímu úvěru. Svoje příjmy můžete doložit buď potvrzením od zaměstnavatele, nebo s sebou vezměte alespoň tři výpisy z účtu.

Dobrým pomocníkem může být i zkušený hypoteční makléř. Ten by vám měl přesně spočítat, která banka vám nabídne nejvýhodnější řešení. Refinancovat můžete nejen hypotéky, ale i úvěr ze stavebního spoření, BAWAG Bank od května nabízí i refinancování neúčelové takzvané americké hypotéky.

Pokud vám konkurence nabídne lepší sazbu než stávající banka, ale jinak jste s bankou spokojeni, s převodem hypotéky se neunáhlete. Předložte nabídku konkurence své bance a zkuste se dohodnout. Je pravděpodobné, že vás banka nebude chtít ztratit, a nakonec může být nejvýhodnější, když u ní zůstanete.

Každá banka požaduje jiné doklady

Na rozdíl od ostatních bank u specializovaných produktů při refinancování vystačíte s původním tržním oceněním nemovitosti (Wüstenrot a Volksbank akceptují pouze odhady mladší šesti let). Další zjednodušení je v tom, že pokud hypotéku splácíte vzorně, kromě BAWAG Bank nemusíte bance dokládat potvrzení o výši příjmů. Předložíte jen výpisy z účtu nebo čestné prohlášení.

Důležité je i to, že za vyřízení hypotéky v těchto případech zaplatíte o dost méně než obvykle. GE Money Bank poskytuje hypotéku na refinancování zdarma v rámci běžné nabídky a zbývající tři banky v současné době nabízejí akční ceny (ceny i další parametry specializovaných hypoték najdete v tabulce níže).

Přestože je vyřízení hypotéky jednodušší, úplně bez administrativy se přechod k nové bance ani v případě specializovaných hypoték neobejde. Každá banka vyžaduje trochu jiné doklady, a pokud už jste si vybrali, kam hypotéku přesunete, seznam si vyžádejte přímo v konkrétní bance.

S bankou si také ještě před podpisem smlouvy vyjasněte, co všechno za vás vyřídí, co všechno si budete muset obstarat sami a kolik to bude stát. Pokud se nezeptáte, můžete se dočkat nepříjemného překvapení v podobě dodatečných nákladů, na které vás banka sama neupozorní. Může jít například o poplatek za výpis z katastru nemovitostí, vložení zástavního práva nebo za účet, který může banka k hypotéce vyžadovat.