Levné vánoční úvěry? Existují, ale buďte opatrní

Nákupy jedině za své

Nejjednodušší a obecně doporučovanou cestou, jak se na konci roku vypořádat se zvýšenými finančními nároky, je čerpání vlastních úspor, které jsme vytvořili v průběhu předcházejícího období. Bohužel však právě tento způsob je stále méně užívaný, jeho obliba díky stále většímu množství úvěrových nabídek klesá. Moderní je dnes nakupovat na dluh, nešetřit dlouhodobě a cíleně na něco, co si můžete pořídit okamžitě. Nicméně je třeba si uvědomit, že i tyto půjčené prostředky budete muset dříve či později stejně splatit.

Když už to nejde jinak, pak na dluh

Vypůjčit si dnes peníze je většinou velmi snadné. Velkou výhodou je především možnost okamžitě finanční prostředky čerpat. Nabídka je široká a je třeba vždy dobře zvážit, zda daný produkt řeší právě vaši situaci nejlépe. Podívejme se na ty nejužívanější.

Rezerva skoro vlastní

Finanční rezervou, vhodnou právě pro období, kdy se neshodují naše výdaje s příjmy, může být tzv. kontokorent. Oblíbený je zejména pro svou administrativní jednoduchost (díky napojení na privátní běžný účet s pravidelným měsíčním příjmem) a charakter revolvingového úvěru. Můžete jej čerpat stejně snadno jako vlastní prostředky z bankovního účtu, tedy hotovostním výběrem u přepážky, platební kartou či bezhotovostně, např. úhradou převodního příkazu. Je ale nutné dodržet podmínku vrácení vypůjčených peněz nejčastěji v průběhu následujících 12 měsíců.

Úroková sazba, kterou finanční instituce v případě kontokorentů nabízejí, se pohybuje mezi 10 až 19 % ročně. Předepsaný úrok však platíte až od okamžiku, kdy si skutečně peníze vypůjčíte, resp. kdy už nestačí vaše vlastní prostředky na účtu. Ovšem i pokud kontokorent běžně nečerpáte, přesto obvykle platíte poplatek za jeho vedení. Ten je však většinou zahrnut v ceně i těch nejjednodušších balíčků bankovních služeb.

Peníze vždy po ruce

Vhodnou finanční rezervou založenou na podobném principu jako kontokorent mohou být kreditní karty. Vzhledem k možnosti využívat tzv. bezúročného období se nicméně hodí spíše pro krátkodobé čerpání. Délka bezúročného období se pohybuje od 45 dnů (nejčastější) po 55 dnů a umožňuje tak vypůjčené prostředky vracet bez nutnosti hradit navíc úrok. Pokud však bezúročné období nevyužíváte a nejste tudíž v této době schopni peníze vrátit, musíte počítat s úrokem pohybujícím se mezi cca 15 a 27 % ročně. S kreditní kartou je rovněž spojen poplatek za její využívání, resp. získání (v ceně bankovních balíčků bývá zahrnut jen zřídka).

Když víte přesně, co chcete

Počítáte-li o Vánocích s větším vydáním za dárky (dovolená, plazmový televizor, počítač apod.), lze také zauvažovat o některém druhu spotřebitelského úvěru. Záleží jen na vás, zda dáte přednost variantě, kdy nejste nuceni dokládat účel, pro něž finanční prostředky žádáte, nebo raději účel prozradíte a v bance k vyčerpání předložíte fakturu.

Prokázání účelu půjčky je zpravidla odměňováno nižší úrokovou sazbou a mnohdy také delší dobou splácení. Je tak možné upravit si režim splátek tak, aby po výdajové stránce neohrozil běžný chod domácnosti. Úrokové sazby se v současné době u spotřebitelských úvěrů pohybují od 8 do cca 17 % ročně, nutno však také počítat s poplatky za vedení úvěrového účtu i za získání půjčky. Výhodou tohoto druhu úvěru je pak možnost kdykoliv jej předčasně doplatit, a to většinou bez jakékoliv sankce.

Půjčit si můžete i v obchodě

Kromě běžných převážně bankovních produktů můžete zvolit také některý z úvěrů nabízených splátkovými společnostmi. Prostřednictvím obchodníka uzavřete smlouvu o úvěru přímo v prodejně a zboží si odsud také okamžitě odnesete. A pokud nechcete do banky, nemusíte. Trvalý příkaz k pravidelným splátkám můžete totiž snadno na svém běžném účtu nastavit i prostřednictvím některé z forem přímého bankovnictví.

Splátkové společnosti ve spojení s blížícími svátky „zpřístupňují“ své produkty a lákají na rozličné akce, bonusy, či několikaměsíční „splátkové prázdniny“. Podmínky těchto úvěrů jsou však nastaveny zpravidla podobně jako u kreditních karet, tedy nedodržení „akčních“ podmínek znamená vyšší cenu v podobně úroků, které často začínají na hranici 20 % ročně. Obecně platí, že splátkový prodej rozhodně nepatří mezi nejlevnější způsoby financování.

Nicméně nejhorší způsob, který můžete zvolit, je financování čehokoliv pomocí tzv. rychlých peněz. Ty lze získat mnohdy velice snadno už poté, co zavoláte na příslušné telefonní číslo, případně jinak zareagujete na inzerát. Výhodu mimořádně jednoduchého získání totiž snadno převáží desítky až stovky procent, které budete nuceni za rychlou půjčku ročně zaplatit. Výjimkou totiž nejsou úrokové sazby uváděné nikoliv v ročních hodnotách, nýbrž např. v týdenních. Při konečném vyúčtování nezřídka zjistíte, že jste půjčku vrátili i několikrát.



Jak se zbytečně nezadlužit přespříliš

Dáte-li přeci jen přednost vypůjčeným prostředkům před vlastními úsporami, dbejte vždy na to, abyste byli velmi dobře seznámeni se všemi smluvními a obchodními podmínkami. Stále také platí, že co se hodí a vyhovuje jednomu, nemusí nutně vyhovovat druhému. Vybírejte tedy vždy podle vlastních možností a nenechte se zlákat první nabídkou, o níž uslyšíte.