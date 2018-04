Nechceme být mamánci, ale co nám zbývá, vzkazují mladí lidé státu

Potvrdil to rozsáhlý průzkum výzkumné agentury STEM/MARK, který si nechala vypracovat Českomoravská stavební spořitelna. Celkem 97 procent mladých lidí vyslalo jednoznačnou zprávu: „Podstatnou bariérou pro naše osamostatnění jsou finance. Soužití s rodiči je možností, jak si alespoň částečně naspořit na vlastní bydlení a pak konečně zvednout kotvy!“

„Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku napříč republikou na reprezentativním vzorku 1 020 dotazovaných,“ přibližuje Jan Tuček z agentury STEM/MARK.

V podobné situaci je mladá lékařka. V posledním ročníku medicíny se rozešla s dlouholetým partnerem. „Po studiu jsem si našla nové uplatnění v Praze, takže jsem se vrátila zpět k rodičům. Než dokončím stáž a získám atestaci, abych si mohla zařídit vlastní praxi, to bude ještě pár let trvat. Jít bydlet do podnájmu, je drahé. Vzít si teď hypotéku a pořídit vlastní bydlení, je velké dilema. I když mi rodiče spořili na stavební spoření, startovací malý byt nechci teď volit. Rodičům proto na bydlení a společné soužití přispívám a raději šetřím na větší byt. Doma mám zázemí, podle svých možností se snažím podílet i na chodu domácnosti, i když je to někdy těžké. V nemocnici jsem od rána do večera,“ říká 27letá žena.

Rodiče dětem do začátků naspoří 130 tisíc korun

Většina rodičů si uvědomuje, že to současná mladá generace nemá snadné, proto se potomkům snaží podle svých možností vytvořit prostor a finančně je podpořit. „Dvě třetiny rodičů udávají, že svým dětem na vlastní bydlení spoří. Průměrná částka, kterou potomek od rodičů při odchodu z domova dostane, je 130 tisíc korun,“ komentuje výsledky aktuální sondy Vlaďka Dvořáková, ředitelka marketingu ČMSS. Projekt ZvedejKotvy, který nyní v Česku odstartoval, chce pomoci mladým lidem k osamostatnění. „Finanční hledisko je zde zcela rozhodující, uvědomují si ho rodiče i děti,“ zdůrazňuje Dvořáková.

Téma takzvaného mamánkovství je aktuální a palčivé jak pro mladé lidi, tak i jejich rodiče. Řada domácností je ve svízelné situaci. Zvlášť tehdy, když se mladým lidem nepodaří, aby hned po studiích získali práci a začali si vydělávat, nebo musí investovat do dalšího vzdělávání. Nezbývá jim pak zpravidla nic jiného, než přijmou cejch „mamánka“, který žije v „mama-hotelu“. Získají tak čas srovnat si vše v hlavě, zkusit hledat pracovní příležitost třeba i formou brigády a postavit se na vlastní nohy.

Některým ratolestem se však nechce od rodičů odejít, a to i přesto, že mají práci. Proč? Jednoduše proto, mají obavu z odpovědnosti a strach rozhodovat o svém životě zcela samostatně. A není jich málo, s takovými obavami žije 64 procent mladých lidí.

Stát by měl mladým aktivně pomáhat s bydlením

V otevřených otázkách se měli mladí lidé možnost vyjádřit i k tomu, co by jim odchod z domova usnadnilo. Kromě hmotného zabezpečení se překvapivě často objevoval názor, že by se v této politice měl silněji angažovat stát a mladým lidem měl aktivně pomáhat s prvním bydlením. Toto kritérium považuje za nejdůležitější téměř deset procent mladých lidí. V populaci tak stále silněji rezonuje názor, že osamostatnění mladých lidí, vlastní bydlení, dobrá práce a výdělek je jakousi formou veřejného zájmu.

Jednoznačná shoda panuje v tom, že potomci bydlící u rodičů by se na chodu domácnosti měli aktivně podílet jak finančně, tak s domácími pracemi. Zajímavý je také přístup k aktivnímu osamostatnění. „Za ideální věk považují rodiče i jejich potomci 23 let, z pohledu životních milníků jde potom jednoznačně o ukončení studií,“ přibližuje Dvořáková.

Osobní život s rodiči je často problematický

Soužití dvou generací není v dnešní době vůbec snadné a má dopad na vztahy. „Přibližně polovina mladých lidí uvádí, že je problematické navázat a udržovat partnerský vztah s někým, kdo ještě stále bydlí u rodičů,“ přibližuje Vlaďka Dvořáková. V „mama-hotelech“ vznikají často i nejrůznější hádky a konflikty o vedení soukromého života, o peníze, o to, co měl kdo udělat a neudělal.

V některých ohledech jsou však Češi naopak velmi tolerantní. Většině rodičů (celých 71 %) například nevadí, pokud si jejich syn nebo dcera vodí na noc domů partnera, noční návraty (61 %) nebo přespávání mimo domov (59 %). Téměř 35 procent rodičů dokonce uvádí, že toleruje, pokud jejich potomek doma pořádá party nebo oslavy.

