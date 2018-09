Odborník: Banku v mobilu a své peníze si ohrožují sami lidé

Když se vyvíjí mobilní bankovní aplikace, jak testujete, že bude bezpečná?

Jednak ji testuje náš vlastní tým, což se děje i v dalších bankách, které aplikace vyvíjejí. Zároveň využíváme i řadu externích auditorských firem, které nás testují. Dalo by se říci, že tyto auditorské firmy jsou „hackeři“ v dobrém slova smyslu, kteří se snaží odhalit případné slabiny. Bavíme se s nimi o tom a vyměňujeme si zkušenosti, abychom případné nedostatky odstranili.

Máte informaci, že se již hackeři pokusili o útok na nějakou banku v mobilu?

Zatím neznáme žádný případ, kdy by nějaký hacker napadl mobilní bankovnictví. Není to totiž snadné a v naprosté většině případů je to dokonce nemožné. Hackeři by museli vyvinout obrovské úsilí, aby se vůbec mohli pokusit dostat se do mobilní aplikace jediného klienta, což se jim nevyplatí.

Internetové bankovnictví je tedy zranitelnější?

Dá se říct, že je zranitelnější na chybu samotného klienta. Když se chcete dostat do banky přes internetové bankovnictví, můžete využít jakýkoliv počítač, kdekoliv na světě. Potřebujete k tomu přihlašovací údaje, v našem případě to je uživatelské jméno a heslo. Když někomu tyto údaje prozradíte, může je hacker zneužít, nebo si je může tipnout a zkoušet se propojit do vašeho účtu z jakéhokoliv počítače. Internetové bankovnictví tedy samo o sobě není nebezpečné, spíše je pro hackera jednodušší z klienta vylákat heslo. Ale i tak existuje ještě další ochrana klientových peněz, protože samotnou platbu musí klient potvrdit ještě dalším kódem, který mu přijde třeba smskou do jeho telefonu.

Mobilní aplikace je bezpečnější v tom, že musíte mít mobil fyzicky u sebe. Aby se hacker dostal prostřednictvím mobilní aplikace do vašeho bankovnictví, musel by vám mobil nejprve ukrást a teprve pak může zkoušet uhodnout heslo. Ale už při třetím nesprávně zadaném heslu se aplikace zablokuje.

Zatím tedy hackeři na banku v mobilu necílí.

Přesně tak. Mobilní aplikace jsou opravdu velmi bezpečné, není potřeba mít strach. Skutečně neznáme žádný případ, kdy by někdo napadl jakékoliv mobilní bankovnictví. A já doufám, že se tak ani v budoucnu dít nebude. Jediné, co se může stát, je, že ke zneužití dojde vinou člověka – tedy samotného majitele bankovního účtu, že si neohlídá vstupní hesla a nedodrží pravidla bezpečnosti.

Přemysl Semerád (1987) Vystudoval VŠE v Praze, od dětství se ale věnuje programování, v posledních letech především vývoji mobilních aplikací.

Jako vývojář se specializoval na aplikace pro systém iOS.

Nyní už více než dva roky vede tým vývoje mobilního bankovnictví v Air Bank.

Ve volném čase rád čte, nebo se věnuje námořnímu jachtingu.

Jsou prý případy, kdy lidé prozradili heslo do banky v mobilu například v opilosti svým kamarádům či neopatrností, že je někdo viděl, jak zadávají heslo.

Ano, stává se to. Případy, kdy někdo dobrovolně sdělí jiným přihlašovací údaje, skutečně existují. Proto by měl mít každý zdravý rozum a nikomu vstupní hesla nesdělovat, ani na dotaz, ani dobrovolně, prostě v žádné situaci. A telefon bych také nikomu nepůjčoval.

První zásadou bezpečného používání mobilního a internetového bankovnictví je mít dobrá hesla. Co je podle vás dobré heslo?

Takové, které nemůže uhodnout třetí osoba. Rozhodně není dobré používat například rodné číslo, to je to první, co by hacker zkoušel. Heslo by určitě nemělo vycházet z žádných osobních údajů, jako jsou narozeniny dětí, partnerů, datum svatby, rodné číslo, nebo číslo popisné, kde bydlíte. Je potřeba vymyslet takové heslo, které pro vás bude snadno zapamatovatelné a budete jej používat jen pro vaše bankovnictví a nikde jinde.

Do internetového bankovnictví se vyplatí například dát různé znaky a malá či velká písmena, zvýší se tím ochrana proti tomu, že jej někdo na dálku uhodne. V mobilním bankovnictví však bohatě postačí, když si zvolíte jednoduché unikátní heslo, které nikomu nesdělíte a nikdo si ho nebude moci ani odvodit. Protože dokud nemá u sebe váš telefon, nemůže ani zkoušet heslo nikam zadávat.

Řada lidí si mobil nezamyká. Je to velká chyba, když používají mobilní bankovnictví?

Myslím, že každý by měl mít zamknutý telefon. Když si vezmete, že máte v mobilu řadu citlivých údajů, fotografie, e-maily i další aplikace, není dobré mobil nezamykat. Zamykání mobilu je další prvek, který chrání nejen banku v mobilu, ale i řadu vašich dalších citlivých údajů.

Jaké další chyby lidé dělají, když používají chytré mobily?

Další slabinou je stahování nejrůznějších aplikací z neprověřených zdrojů. Kdo má iPhone, stahovat aplikace z jiných než oficiálních míst nejde. Jde to však u Androidu. V takovém případě je dobré si ohlídat, zda opravu stahuji určitou aplikaci z oficiálního místa. A pokud už aplikaci stáhnu, je užitečné si ji pro jistotu zkontrolovat.

Proč? Co se může stát, když si třeba stáhnu aplikaci typu svítilna či jinou šikovnou aplikaci z neoficiálního místa?

Může se stát, že aplikace bude vyžadovat povolení k přístupu i k částem telefonu, které pro svou funkci nepotřebuje, například do e-mailu, k fotografiím, ke kontaktům a dalším údajům. Pak je na místě ostražitost. Takovou aplikaci bych okamžitě smazal. Vystavíte se totiž nebezpečí, že aplikace bude získávat informace i z míst, odkud nemá. Ve výjimečných situacích se tak může stát, že si vaše soukromé e-maily budou číst vývojáři těchto podezřelých aplikací třeba na druhé straně zeměkoule. A proto by lidé neměli automaticky souhlasit se vším, co na ně v aplikaci vyskočí.

A co aktualizace samotné bankovní aplikace a operačního systému mobilu? Jakou zásadou bych se měla řídit?

Určitě je dobré aktualizovat jak aplikaci, tak operační systém mobilu. Pokud banka zdokonalí aplikaci, zpravidla se tím rozšíří služby, které budete moci prostřednictvím banky v mobilu používat. Zvyšuje se zároveň i bezpečnost mobilní aplikace. Stejný princip platí i u operačního systému, kdy nová verze uživateli přináší nové funkce a také lepší ochranu jeho telefonu.

Umí Češi nakládat s mobilním bankovnictvím? Jakou byste jim dal známku?

Myslím, že to lidé umí. Pokud bych to měl oznámkovat, dal bych jim jedna minus, protože je vždy co zlepšovat. Ale ti, co banku v mobilu používají, jsou v tom vyspělí. V mobilním bankovnictví jde dnes dělat prakticky to samé, co jde v internetovém bankovnictví. Mobil máte ale pořád u sebe, je na dosah ruky, máte ho v kapse. Je jednodušší ho použít. Podle mě budeme mobily používat stále víc než běžné počítače. Je to o jednoduchosti.

Banku v mobilu dnes používají mladí lidé, jak je na tom starší generace?

Samozřejmě, že nové věci se snadněji učí mladí lidé. Mobilní aplikace ale staví na jednoduchosti a efektivitě práce. Takže je úplně jedno, jak starý je člověk, vždycky zvítězí jednoduchost nad složitostí. Pro každou generaci je jednodušší vzít si telefon kdykoliv do ruky a jednoduše klikat než dojít k počítači, zapnout ho a obsluhovat klávesnicí.

Jak to vidíte do budoucna? Kdy převálcuje banka v mobilu internetové bankovnictví?

Myslím, že to už nastalo. Spousta firem se už dnes zaměřuje především na chytré telefony. Budoucnost je v efektivitě a jednoduchosti. Klasické počítače zůstanou, mobily už má ale každý a jsou stále oblíbenější a využívanější, proto se stávají jedničkou. Otázkou je, co nového ještě může přijít.

Co může přijít?

Inovace jsou strašně těžko odhadnutelné. Je otázka, co může přijít. Když v roce 2007 představil Steve Jobs svůj iPhone, vůbec jsme si nedokázali představit, kam se chytré mobily posunou během deseti let. Ten posun je až neuvěřitelný. Před deseti lety jsme s mobily neuměli pracovat a dnes je nosíme neustále u sebe a nedokážeme si bez nich představit život.

A co bezpečnost banky v mobilu? Kam se podle vás posune a čím budeme chránit své peníze v bance?

Pro banky je bezpečnost prvořadá, vždy se snaží být o krok před potenciálním nebezpečím. Dříve to bývala ochrana před loupežemi na pobočkách, dnes je to ochrana online bankovnictví. Takže vývoj budoucích bezpečnostních prvků bude záležet na tom, kde banky uvidí příležitost pro další zlepšení. Příkladem mohou být klasická hesla, která se také postupně vyvíjela. Nejprve stačilo běžné heslo, třeba jen omezené minimálním počtem znaků, nyní do celé řady aplikací a nejen do těch bankovních můžeme vstupovat pomocí takzvaných biometrických údajů, které jsou pro každého člověka jedinečné, a tedy na rozdíl od běžných hesel nenapodobitelné. Nejrozšířenější je otisk prstu, ale prosazuje se také sken obličeje případně i sítnice oka. Otiskem prstu se dnes dají dokonce potvrzovat i platby mobilem v obchodech.