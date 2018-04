Naučte se vyznat ve vizitkách

Málokdo se orientuje v rozdílech mezi Production managerem a třeba Plant Managerem. Poradíme, jak vizitky upravit, jak se v nich vyznat a co dělat, pokud pracovní postavení svého partnera stejně nepochopíte.

1. Poznáte z vizitky, s kým hovoříte?

Omyl může být někdy i fatální. Ředitel může být nejen Director, ale také Chief nebo Head (hlava). Představte si, že si třeba chcete stěžovat na nedodržené dodací lhůty a hodláte hovořit jen s výrobním ředitelem. Chce se vám věnovat člověk s funkcí Production Manager (někde jen Product manager) - vy se však obyčejným manažerem nechcete nechat odbýt! A právě jste se dopustili pěkného trapasu a možná i budoucích potíží při urovnání problémů, které jste přišli vyřešit. Přišel za vámi totiž sám výrobní ředitel. Stejně tak si dejte pozor na funkci Plant Manager - je to generální ředitel výrobní firmy. Tato funkce je označována různě: od CEO - tedy Chief Executive Officer přes Managing Director či General Manager až po zmíněnou pozici Plant Manager.

2. Které funkce byste měli znát?

Podle personalistů byste měli umět zcela identifikovat top management, tedy generálního ředitele (Chief Executive Officer) a jeho první linii: obchodního ředitele (Sales Manager), ředitele marketingu (Marketing Director), finančního ředitele (Chief Financial Officer), provozního ředitele (Chief Operating Officer), výrobního ředitele (Production Manager), personálního ředitele (HR Director nebo Staff Manager), ředitele IT (IT-Director), logistiky (Logistic Director) a kvality (Quality Director).

3. Kam sáhnout pro pomoc?

Jestliže nedokážete určit, co se za funkcí na vizitce skrývá, podívejte se do některé z publikací, kde je jejich přehledný seznam, případně i s náplněmi práce. Dobrá je například kniha Abeceda personalisty 2008 (Kolektiv autorů, ANAG) nebo Anglicko-český výkladový slovník personalistiky (Josef Koubek, vydavatelství Management Press). K hledaným pozicím samozřejmě najdete řadu informací na internetu, kupříkladu na www.hr-server.cz se v rubrice slovníky/personalistika můžete dočíst náplň stovek nejrůznějších profesí (v angličtině), české překlady pozic hledejte třeba na http://slovniky.idnes.cz/.



Nejčastěji se setkáte s tituly před jménem Bc. (bakalář), Ing. (inženýr) nebo JUDr. (doktor práv). Za jménem jsou uváděny například tituly Ph. D. (doktor), DrSc. (doktor věd) či DiS. (diplomovaný specialista).



4. Na rozsah pravomocí není ostuda se zeptat

Pokud vám není jasné, jaká náplň práce se pod anglicky psanou funkcí na vizitce skrývá, není žádná ostuda se na to zeptat. Názvosloví pozic se liší firma od firmy a název pozice u jedné firmy může skrývat zcela jiné zodpovědnosti než u druhé.

5. Oboustranný tisk má své minusy

Mají být vizitky lidí pracujících v Česku psané česky? To podle personalistů záleží na firemní kultuře. Některé firmy to řeší oboustrannými vizitkami: na jedné straně je česká verze, na druhé anglická. Má to však také svoji nevýhodu. Nemůžete pak využít druhou „čistou“ stranu vizitky k důležitým poznámkám, ať už o konkrétním člověku (soukromý kontakt, hodiny, kdy je nejlépe k dosažení), nebo k problému, který s ním chceme řešit.

6. S tituly zacházejte opatrně a s mírou

Pravidla pro používání titulů na profesní vizitce většinou stanovuje firma. Některé společnosti tituly svých zaměstnanců na vizitkách vůbec neuvádějí.

"V poslední době se můžete setkat i s titulem MBA (Master of Business Administration - absolvent vyššího manažerského studia). Ale v praxi už jsem viděla i titul diplomovaný hamburgrolog. Ten ve svém životopise uváděl absolvent vyšší školy hamburgrů, vystudovaný v USA," informuje Olga Kulíková, personální konzultantka internetového portálu jobDNES.cz.