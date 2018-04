Nechcete být bez práce, řiďte se poptávkou trhu práce

Hledají se technici

K těm, po kterých je největší hlad, patří lidé s výučním listem i odborníci se středoškolským a vysokoškolským vzděláním hlavně v technických oborech. S tímto problémem se začal potýkat například Moravskoslezský kraj. V regionu, který byl před lety doménou právě strojírenství či hutnictví, se útlum v těchto oblastech projevil i ve školství. Nyní nejsou lidi.

Co udělat proto, aby podnikatelé a investoři, na které se dlouho čekalo a nyní se díky nim region ekonomicky pozvedá, marně nesháněli zaměstnance do technických a řemeslných profesí? Na hrozící nedostatek odborníků upozorňuje už několik let Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. „Nabídka vzdělávacích institucí by se měla shodovat s potřebami podnikatelů a předpokládaným vývojem. Samotné firmy by však měly i samy hlásit, kolik budou potřebovat odborníků a zároveň se částečně na jejich přípravě podílet, a to neplatí jen pro náš kraj,“ říká Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Doba se mění, platí to i pro rodiče

Může to být výzva, jak pro majitele firem, tak pro mladé lidi, ale i jejich rodiče. Stačí se zajímat o dění v regionu, kde žiji a popřemýšlet, co udělat proto, abych po škole či vyučení, nešel rovnou na úřad práce. Někdy právě rodiče, protože před lety zažili útlum a nezájem pracovního trhu o určité, hlavně technické profese, potomkům toto studium vymlouvají. Jenže doba se mění, čili je nutné přehodnotit i pohled na budoucí povolání. O absolventy obchodních akademií a jiné podobně ekonomicky zaměřené středoškoláky se zahraniční společnosti u nás až tak neperou. Na řízení podniku mají své lidi nebo špičkové manažery.

Kvalifikovaná síla = výhody

Jak může být v zemi 350 tisíc nezaměstnaných a 120 tisíc volných míst. Bohužel mnoho nezaměstnaných pracuje nelegálně bez smlouvy a další část lidí nemá o práci zájem vůbec. „Něco je špatně. Investoři se nyní už ani tak neptají na dopravní dostupnost, ale jak jsme na tom s vysoce kvalifikovanou silou a kolik lidí je zde ochotno pracovat,“ dodává Fabian. Například vedení automobilky Hyundai v Nošovicích si mnohé zaměstnance vozí na doškolení přímo do Koreje. Není to asi obvyklé, ale pokud se pustíte do některého z technických oborů, můžete mít také šanci se dovzdělávat za hranicemi. Vždyť firem, které vlastní společnosti z celé Evropy i ze světa, je u nás celá řada a přicházejí další.

Chybějí vzory

Robert Szurman z ministerstva průmyslu a obchodu podotkl, že problémy s nedostatkem odborníků ve vybraných profesích neřeší jen Moravskoslezský kraj, ale i jiné kraje, kam míří noví investoři. Potíže má třeba i Praha. Vývěsky na úřadech práce se plní poptávkami po

stavebních dělnících a vyučených lidech v různých řemeslech. Třeba je to i tím, že o lidech, kteří pracují rukama, se moc nepíše. Všude se vyzdvihávají manažeři a lidé vysoce postavení, vysokoškolsky vzdělaní. Chybějí vzory.

„Vzpomínám si, že dobrý řemeslník, zedník, tesař či strojník ve fabrice, byl kdysi „pan někdo“. Byl vážený a na svou práci hrdý. Dnes se často na řemeslníky a dělníky obecně pohlíží jako na méněcenné a často nejsou ani solidně zaplaceni,“ míní personalista Tomáš Košíř. V mnoha regionech se potýkají i s nedostatečnou rekvalifikací pro nové technologie. Špičkoví mistři v oboru jsou už důchodu nebo odešli za lepším do zahraničí, protože v minulém období byli spíše mezi propouštěnými a nepotřebnými.

Jazyky a počítač, další plus

Že kvalitní čeští řemeslníci opravdu na trhu práce nejsou, nebo se jen velmi těžce hledají, potvrzuje i Jan Vrlík ze stavební společnosti Tyrkys. Jsou to podle něj spíše výjimky, a když už je firmy najdou, jásají a snaží se udržet si je za každou cenu. Každý má tak šanci, stát se tak pro nějakou společnost nepostradatelným. Jen je potřeba si správně zvolit obor, který budu studovat. V kanceláři je sice teplo a pohodlí celý rok, ale prestiž kvalifikovaného technika, špičkového řemeslníka či uznávaného výzkumníka v automobilovém průmyslu může být ještě zajímavější. Pokud k tomu budete zvládat i angličtinu a počítačovou gramatiku, což je další častý nedostatek uchazečů o práci, máte naději, že se o vás budou firmy přetahovat. To s sebou přináší i pravděpodobnost odpovídajícího výdělku a ne trápení se někde nad hranicí minimální mzdy. „Potřeba zajistit kvalifikované odborníky pro přicházející firmy je hlavním problémem budoucnosti,“ doplnil generální ředitel CzechInvestu Roman Čermák.