Nejlákavější a nejlépe placené profese

Pokud se zeptáte v maturitní třídě studentů, čím chtějí být, můžete si být jisti, že alespoň jednou uslyšíte slovo psycholog. Dohromady se ročně hlásí na jednooborovou psychologii kolem 4,5 tisíce uchazečů, přičemž všech pět fakult, které obor psychologie nabízejí, pojme pouze 340 zájemců. To znamená, že uspěje každý třináctý uchazeč. Proč je zájem o psychologii tak veliký? Vysvětlení se nabízí v předmětu zkoumání psychologie: je to obor, který odpovídá představám a požadavkům náctiletých, kteří hledají odpovědi při poznávání sebe sama.

Jsou zaměřeni na svoje ideály a nevnímají materiální potřeby. Logicky následují otázky: Jaké má absolvent psychologie uplatnění? Přináší výkon profese skutečně takové uspokojení? Klinický psycholog a psychoterapeut Martin Cipro přiznává, že se jeho představy o profesi od začátku vysoké školy naprosto změnily. „Na začátku studia jsem měl plno obav, hlavně jestli nebudu muset dělat něco, co nechci. Pak jsem zjistil, že je výhodné zajímat se o několik specializací současně, aniž by se nutně musely vzájemně rušit. Můj záběr jde od pedagogiky, školní a klinické psychologie přes psychoterapii až k oblasti školení a tréninku manažerů.“

Popsaným způsobem nejčastěji probíhá setkání mladých psychologů s realitou. Začínají studium s představou, že se budou věnovat výhradně klinické praxi, avšak během studia zjistí, že tato cesta je příliš náročná. Klinický psycholog musí mít v současné době tříletou (ale v brzké době dokonce pětiletou) praxi v klinickém zařízení, což představuje neveselou vyhlídku hlavně kvůli nízkému platu, který je okolo šesti tisíc měsíčně. Kromě toho téměř všichni kliničtí psychologové musí absolvovat výcvik v některém terapeutickém směru. Výcvik je časově i finančně náročná záležitost. Trvá někdy až pět let a průměrně vyjde na 100 000 korun. Proto se většina studentů rozhodne pro specializaci psychologie práce.Z ekonomických fakult se většinou dobře shání uplatnění. Důvodem je hlavně všeobecnost vzdělání, které ekonomické fakulty nabízejí. Z ekonomických oborů podle průzkumu AIESEC velmi láká reklama a marketing (18 %). Mít na vizitce napsáno „ředitel marketingu“ je snem mnoha vysokoškoláků. Marketing je finančně lukrativní oblast, v níž na rozdíl třeba od účetních nebo auditorů uplatňují zaměstnanci kreativitu. Proto bývá toto povolání považováno za zábavné. V marketingu a v oblasti médií se uplatní mnoho lidí, kteří nemají odpovídající vzdělání. Důležitý je podle Václava Kurela, bývalého vedoucího oddělení marketingu pro významné zákazníky v Eurotelu, hlavně selský rozum a schopnost vcítit se do potřeb zákazníků.Ať už maturanty přitahuje pověst ochránce lidských práv, či tučné konto v bance, jedno je jisté: právnické fakulty jsou v kurzu. Přes velké síto přijímacích zkoušek projde ročně kolem 1500 studentů a ročně mají právnické fakulty přes 1000 absolventů. Jak hledají absolventi uplatnění? Nejčastěji začínají mladí právníci v advokátních kancelářích, kde mají příležitost osvojit si různorodou agendu. Nevýhodou je požadavek velkého pracovního nasazení (jen málokde se končí před devatenáctou hodinou) a poměrně nízký plat advokátního koncipienta. Podle našich informací se plat koncipienta pohybuje v rozmezí od jedenácti do šestnácti tisíc. Po složení advokátních zkoušek se může pochopitelně mnohonásobně zvýšit. Problematické však bývá uplatnění advokáta.

Advokátních kanceláří je na českém trhu mnoho a svádějí mezi sebou lítý boj o klientelu. Většinou zaujímají taktiku zaměstnávání koncipientů, kteří jsou levní, ale ne vždy s nimi počítají i po složení advokátních zkoušek. Někteří absolventi se rozhodnou pro práci ve státní správě. Práce soudce i státního zástupce znamená po dobu prvních tří let (jako u koncipientů) nízký plat, zde však s větší jistotou, že poté bude odměna vyšší. Výhoda státní správy oproti advokacii může být spatřována hlavně v délce pracovní doby, která většinou nepřesahuje tradičních osm hodin denně. Pracovních míst je ve státní správě pro právníky mnoho, například na ministerstvech, krajských úřadech a u policie.

Jak odpovídá praxe snům? Podle pracovníka právního oddělení České spořitelny Víta Šauera je problémem všeobecné povědomí o právu. „Domnívám se, že většina uchazečů, kteří se hlásí na právnickou fakultu, vůbec o právu nic neví a zákoník či smlouvu nikdy neviděla. Znají právo především z amerických filmů, což je spíše sci-fi než skutečnost.“ Uplatnění právníci stále shánějí dobře a dosahují dobrých výdělků. Jak vypadá právnická kariéra? Podle Šauera se právník musí rozhodnout, jestli bude dělat odbornou právnickou práci, nebo postupuje po žebříčku výš a je manažerem a nikoliv právníkem.