S čím je třeba počítat, když potřebujete získat neplacené volno

Pokud bych se dostala do složité životní situace, mám na neplacené volno automatický nárok?

Ne, automatický právní nárok nevzniká. V případě, že zaměstnanec potřebuje z různých osobních důvodů pracovní volno, tak může zaměstnavatele o čerpání neplaceného volna požádat. Je pak na rozhodnutí zaměstnavatele, zda s neplaceným volnem z osobních důvodů bude souhlasit, nebo nikoliv. Praxe bývá zpravidla taková, že zaměstnavatelé se v rámci svých možností snaží vyjít svým zaměstnancům vstříc.

Stačí ústní dohoda?

Vhodnější je stanovit čerpání neplaceného volna písemně – co je psáno, to je dáno. Předejde se tak zbytečným nedorozuměním.

V jakých životních situacích zaměstnanci nejčastěji žádají o neplacené volno?

V praxi nejčastěji čerpají neplacené volno maminky s malými dětmi po skončení nároku na rodičovskou dovolenou nebo zaměstnanci, kteří procházejí složitějším životním obdobím, například kvůli rozvodu, stěhování, úmrtí v rodině a podobně. Během neplaceného volna sice nedostává zaměstnanec od zaměstnavatele mzdu, ale má čas na vyřešení svých osobních záležitostí.

Jak je to s placením daní?

Zaměstnanec čerpající neplacené volno nedostává od svého zaměstnavatele mzdu, tudíž neplatí žádné sociální pojištění ani daň z příjmu. Zdravotní pojištění však musí být placeno vždy. Není-li zdravotní pojištění placeno státem, potom si jej musí platit sám zaměstnanec čerpající neplacené volno.

Za koho zaplatí zdravotní pojištění při čerpání pracovního volna stát?

Zdravotní pojištění si samy neplatí například maminky, které zůstanou po skončení rodičovské dovolené na neplaceném volnu. V případě, že splňují podmínku péče o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let, zdravotní pojištění za ně platí stát. Tuto skutečnost je však nutné oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.

Kolik musí zdravotní pojišťovně zaplatit ten, kdo není státní pojištěnec?

Pokud bude zaměstnanec čerpat v letošním roce neplacené volno po celý měsíc, musí zdravotní pojišťovně zaplatit 1 485 korun.

Jestliže mi zaměstnavatel povolí neplacené volno, bude to mít nějaký vliv na můj budoucí důchod?

Ano, bude to mít dopad. Doba čerpání neplaceného volna se do doby pojištění pro důchodové účely nepočítá. Zaměstnanec, který využívá neplacené volno, si tak krátí budoucí penzi. Obecně totiž platí – čím vyšší dobu pojištění získáte, tím je vyšší invalidní i starobní důchod.

Jaký to bude mít finanční dopad, pokud někdo čerpá krátkodobé neplacené volno?

Když zaměstnanec čerpá neplacené volno pouze několik dní v daném měsíci a jeho hrubá mzda za odpracované dny je vyšší než minimální mzda, v roce 2017 tedy 11 000 korun a více, tak se žádný dopočet zdravotního pojištění neplatí. Daň z příjmu fyzických osob, sociální i zdravotní pojištění se vypočítá z hrubé měsíční mzdy za odpracované dny.

Dopočet u zdravotního pojištění by se prováděl pouze v případě, když by hrubá mzda za odpracované dny byla nižší než minimální mzda a dopočet do částky 1 485 Kč (odvodu zdravotní pojišťovně) by byl sražen zaměstnanci. Zaměstnavatel by pak odvedl 9 % ze skutečné hrubé mzdy.

Modelový příklad Pan Kadlec v lednu obdržel hrubou mzdu ve výši 8 000 Kč, jelikož čerpal 14 dní neplaceného volna. Zdravotní pojištění činí 13,5 % z hrubé mzdy, z toho 9% (8000x0,09=720 Kč) hradí zaměstnavatel a 4,5 % (8000x0,045=360) je sraženo zaměstnanci. Protože 13,5 % z 8000 je částka 1080 Kč, tzn. částka o 405 Kč nižší než je minimální mzda pro rok 2017, bude zaměstnanci z lednové mzdy sraženo 765 Kč (360+405).

Pokud někdo čerpá neplacené volno, může si přivydělávat na brigádě?Brigáda během neplaceného volna je možná. Zaměstnanec čerpající dlouhodobé neplacené volno si během něj může přivydělat u jiného zaměstnavatele. Této možnosti využívají především maminky s malými dětmi po skončení rodičovské dovolené, které si během neplaceného volna přivydělávají pro jiného zaměstnavatele krátkodobými brigádami, zpravidla na dohodu o provedení práce.