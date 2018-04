Otestujte své znalosti chování a pravidel při pohovoru i v zaměstnání

Pozvali vás na pohovor a vy začínáte být nervózní, jak se chovat, co všechno na sebe "prozradit" a co raději zamlčet. Odborníci však radí být co nejvíce přirození a v žádném případě nelhat. Pokud jste žena a nechcete například prozradit, že máte dvě děti, což by pro vás mohlo znamenat nevýhodu, nemluvte o nich. "Díru" v životopisu můžete svést na vlastní podnikání.Na pohovoru jste zaujali a nastupujete do nového zaměstnání. Nejdříve na zkušební dobu, většinou tříměsíční. Aby s vámi zaměstnavatel byl spokojen a vy pochopitelně také, je dobré se dobře uvést hned první den.Svá pravidla podložená zákonem má i výpověď. Pokud vás zaměstnavatel nepropouští z důvodu neplnění povinností, máte nárok na tříměsíční odstupné a zároveň dvouměsíční výpovědní lhůtu.