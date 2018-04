Padesátiletí se potýkají s diskriminací

Absolventi, starší lidé - ale také ti se základním vzděláním či matky s dětmi - budou práci v budoucnu shánět ještě hůře. "Vysoké procento mladých bez práce je obvyklé i v západní Evropě. Mladí nemají zkušenosti. Pro čerstvé absolventy bude stále těžší bojovat o místo se zkušenějšími pracovníky s praxí," říká ekonom společnosti Patria Online David Marek. Podle něho by ke snížení zaměstnanosti přispělo například zavedení částečných úvazků. "Člověk má tak přece jen vyšší příjem, než je státní podpora, i psychicky se cítí lépe a je pak také snáze zaměstnatelný," podotýká Marek. Jaká je náplast na nezaměstnatelnost absolventů? Měli by se snažit získat praxi v oboru již na škole. "Pro mne jako zaměstnavatele je jistě zajímavější čerstvý absolvent s praxí, který má základní pracovní návyky, než ten, který si teprve zvyká na pracovní proces a kolektiv," potvrzuje Ivan Uhrin z poradenské společnosti Pavlátová.



Dotace na staršího zaměstnance



Mladí, pokud o to přímo sami nestojí nebo nemají nízkou kvalifikaci, se na úřadech práce obvykle dlouho neohřejí. Padesátníci nezavadí o práci celý rok, ale i déle. Zbývá jim patnáct let do důchodu, během nichž by se mohli realizovat v práci. Ale někteří zaměstnavatelé o ně nestojí, nejsou nakloněni ani částečným pracovním úvazkům. Jak je motivovat k zaměstnávání starších? Úřady práce se ve svých regionech snaží podpořit zaměstnatelnost té skupiny, která shání práci nejobtížněji. Například Úřad práce v Ostravě dává firmám měsíční příspěvek 10 000 korun po dobu jednoho roku za každého nově zaměstnaného, který je v evidenci úřadu a je mu více než 50 let. Mzda vyplácená tomuto zaměstnanci však nesmí být nižší než 7200 k

Diskriminace a paragrafy * Tvrzení, že byl uchazeč o místo diskriminován na základě svého věku, má soud za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Zaměstnavatel musí prokázat, že k diskriminaci nedošlo (§ 133a odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

* Zakázána je jakákoli diskriminace v pracovněprávních vztazích, i z důvodu věku. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoli přímo, ale až ve svých důsledcích (§ 1 odst. 4 zák.č. 65/1965 Sb, zákoník práce).

* Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít mimo jiné z důvodu věku (v § 1 odst. 1 zák. č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti).

orun a nesmí s ním být uzavřena smlouva na dobu určitou. "Někteří zaměstnavatelé ani lidé ale nemají zájem. Jiní naopak volali ze sousedních okresů, že o takové místo stojí," říká mluvčí ostravského úřadu práce Svatava Baďurová. Obtížné hledání místa nutí některé lidi starší 50 let odejít do předčasného důchodu. "V poslední době jejich počet stoupá," podotýká Ladislav Rabušic z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně s tím, že zatímco v roce 1996 tvořily předčasné odchody do důchodu 18 procent ze všech odchodů do starobního důchodu, v roce 2001 to bylo již 58 procent."Z vlastní zkušenosti vím, že pokud člověk překročí pětačtyřicítku, je jeho situace natrhu práce skoro beznadějná. Když pracuje, bude pravděpodobně jeden z prvních, kdo bude propuštěn, když je nezaměstnaný, nemá šanci uspět," vypráví Eva Ptáčková z Prahy, vysokoškolačka z oboru telekomunikací. Ovládá angličtinu, počítače jsou její koníček. Nejvíce ji mrzí, že člověk často ani nedostane šanci ukázat, co v něm je. "A když něco umíte, tak budete nemocní, když nejste nemocní, tak nemáte energii a tak dále," líčí své zkušenosti s tvrzeními personalistů. Po roce hledání nakonec sehnala solidní práci, ne přes inzerát ani přes personální agenturu, ale na doporučení kamarádky. Personalistka Alena Chlumská ze společnosti Billanc Partners přiznává, že mnohé firmy personálním agenturám řeknou - toho nechceme, ten je starý; nebude se chtít učit nové věci; bude mít špatné návyky z jiných firem; nezapadne do týmu; bude se bát hledat nové cesty. "Firmy se nebojí přímo věku, jen s ním mají spojené právě tyto negativní vlastnosti," říká Alena Chlumská. Nicméně je přesvědčena, že je lepší budovat pracovní tým z lidí, kteří jsou různých věkových kategorií. Podle ní tím, že se věkově rozvrství kolektiv, možná v průměru firma ztratí elán, ale získá zkušenosti a schopnost vidět věci z více úhlů.Věková diskriminace - ageismus - postihuje především staré lidi. Může vést až k věkové segregaci (vyčleňování ze společnosti). Ageismus je podporován ekonomicko-sociálními problémy a společenskými představami podceňujícími stáří.