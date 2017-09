Kolik dostanete od státu, když vám dojdou všechny peníze

, aktualizováno

Do situace, kdy člověk obrací každou korunu, se může dostat každý. Stačí delší nemoc nebo propuštění z práce. Po pár měsících je zle, peníze docházejí. Že to znáte? V oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR by vám mohli pomoci, nechte úředníky posoudit vaši žádost. Čtěte další díl seriálu Peníze od státu.