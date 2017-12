V půjčování peněz lidí lidem se už v Česku točí miliardy korun

Platformy na P2P (peer to peer) půjčky stavějí svůj model na tom, že umějí být efektivnější než banky a jsou administrativně výrazně štíhlejší. Jako první začal toto on-line půjčování peněz zprostředkovávat v Česku v roce 2015 Bankerat a postupně u nás vznikly i další P2P projekty, jako například Zonky, Prestito či Žlutý meloun.

Dnes si Češi mezi sebou takto půjčují miliony korun měsíčně a sdílené ekonomice přichází na chuť stále víc lidí. „Otočily se u nás už dvě miliardy,“ říká šéf firmy Zonky Pavel Novák.

Co je největší výhodou trendu sdílené ekonomiky?

Sdílená ekonomika je v první řadě srozumitelná. Máte volné peníze, tak je investujete do půjček jiných lidí. Peníze se vám zhodnocují tím, že je lidé vracejí i s úroky. Jednoduchý princip sdílené ekonomiky je každému jasný. Vzhledem k tomu, že u této platformy si vybíráte příběhy, do kterých investujete, tak je to pro vás velmi jednoduché. Vše ale probíhá anonymně.

Jakou však mají investující záruku, že jim lidé budou půjčené peníze splácet?

Jedna ze služeb, kterou investorům poskytujeme, je takzvané řízení rizik. Znamená to, že když nás někdo požádá o půjčku, tak tohoto člověka prověřujeme. Zaměřujeme se jednak na jeho bonitu, ale také na jeho kreditní historii – to znamená, jak v minulosti byl, nebo nebyl schopen splácet své závazky. Prověřujeme tak jeho rizikovost a informace předáme investorovi. Ten pak může sám rozhodnout, zda vložit peníze do člověka, který je více, nebo naopak méně rizikový.

Funguje u nás sdílená ekonomika stejně jako v západních zemích? Odlišuje se něčím v českých podmínkách?

Největší platformy fungující na principu sdílené ekonomiky jsou dnes ve Spojených státech, případně ve Velké Británii. Pokud se na to podíváme ze strany těch, kteří si peníze chtějí půjčit, zatímco zahraniční platformy hlásají: Pojďte k nám, pokud vás odmítne banka, my říkáme: Přijďte si půjčit k nám, pokud chcete levnější úrok a lepší služby, než vám nabídne banka.

Takže pokud mě odmítne banka, půjčka „od lidí“ není řešením?

Je to přesně naopak. Dá se říct, že pokud vám nepůjčí banka, tak Zonky vám s největší pravděpodobností nepůjčí také. Nastavení rizika máme totiž velice podobné bankám.

Je možné, že kvůli tomuto trendu jednou tradiční banky zcela zmizí?

Nemyslím si, že zmizí. Přeci jen instituce banky funguje trochu jinak a má trochu jiné poslání. Rozhodně ale banky přijdou o část svého trhu a budou muset držet krok s novými technologiemi. O důvěře lidí v tento moderní způsob půjčování a investování peněz svědčí fakt, že v naší komunitě je 30 tisíc lidí, mezi kterými jsme doposud otočili téměř dvě miliardy korun.

Na co si lidé půjčují od lidí refinancování: 4 430

auto-moto: 2 841

domácnost: 2 698

vlastní projekt: 852

elektronika: 244

zdraví: 178

vzdělání: 150

cestování: 133

jiné: 1 754 Celkem půjček: 13 280

Celkem investorů: 16 049 zdroj: Zonky, údaje od roku 2015 do prosince 2017

Na co si lidé půjčují od lidí nejčastěji a kolik?

U nás půjčujeme od 20 tisíc korun až do půl milionu, v průměru si lidé půjčují 145 tisíc korun. To znamená, že nejsme dobrý instrument pro zalepení díry v rozpočtu například před výplatou. Jde většinou o půjčku, kterou lidé používají na větší nákupy, nebo když se jim nakupí několik drahých půjček po menších částkách – například z kreditních karet nebo kontokorentu. Jsme schopní tyto dluhy zkonsolidovat a výrazně zlevnit. Z druhé strany nemáme půjčky se zajištěním, hypotéku tedy naše půjčka nenahradí.

Jakých nejčastějších chyb se Češi stále dopouštějí, pokud si chtějí vzít půjčku?

Teď si trošku rýpnu, ale jedna z nejčastějších chyb je, že věří své bance. Velice často je to tak, že pokud jdete do banky, ve které máte své účty, v naději, že dostanete tu nejlepší nabídku, většinou se tak nestane. Další chybou je, že si lidé stále půjčují na věci, které nejsou bezprostředně nutné, jako je dovolená nebo vánoční dárky. Z toho pocházejí ty největší problémy, které končí dluhovou pastí.